İyiye Gidiyordu: Kanal D'nin Sevilen Dizisi Final Kararı Aldı!

Yeni sezonda pek çok dizi yayın dönemine hızlı bir giriş yaptı. Ancak artan maliyetler ve düşen reklam gelirleri sebebiyle pek çok dizi de iptal edilmiş ya da ertelenmişti. Yaz dizisi olarak sezona başlayan tek dizi olan Yalan, yeni sezonda da gününü değiştirerek yayınlanmaya devam etmişti. Diziyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 30. bölümde final yapacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş