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İyiye Gidiyordu: Kanal D'nin Sevilen Dizisi Final Kararı Aldı!

İyiye Gidiyordu: Kanal D'nin Sevilen Dizisi Final Kararı Aldı!

Kanal D
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.12.2024 - 14:24

Yeni sezonda pek çok dizi yayın dönemine hızlı bir giriş yaptı. Ancak artan maliyetler ve düşen reklam gelirleri sebebiyle pek çok dizi de iptal edilmiş ya da ertelenmişti. Yaz dizisi olarak sezona başlayan tek dizi olan Yalan, yeni sezonda da gününü değiştirerek yayınlanmaya devam etmişti. Diziyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 30. bölümde final yapacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Yeni sezonda 30'dan fazla dizinin yayın hayatına başlayacağı duyurulmuştu. Ancak artan maliyetler ve düşen reklam gelirleri sebebiyle pek çok dizi iptal edilmiş ya da ertelenmişti.

Yeni sezonda 30'dan fazla dizinin yayın hayatına başlayacağı duyurulmuştu. Ancak artan maliyetler ve düşen reklam gelirleri sebebiyle pek çok dizi iptal edilmiş ya da ertelenmişti.

Hatta geçtiğimiz yaz Kanal D ekranlarında yayınlanan Yalan dizisi dışında hiçbir yaz dizisi çekilmemişti.

Hatta geçtiğimiz yaz Kanal D ekranlarında yayınlanan Yalan dizisi dışında hiçbir yaz dizisi çekilmemişti.

Sezona gününü değiştirerek devam eden Yalan'la ilgili flaş bir karar alındı.

Sezona gününü değiştirerek devam eden Yalan'la ilgili flaş bir karar alındı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 30. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 30. bölümüyle ekranlara veda edecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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