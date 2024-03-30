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İyi Yaşam Yolculuğunda İlham Alabileceğin 10 Instagram Hesabı

etiket İyi Yaşam Yolculuğunda İlham Alabileceğin 10 Instagram Hesabı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 13:31

Hepimiz iyi yaşam yolculuğunda bize eşlik edecek bir şeyler arıyoruz. Sosyal medyada geçirdiğimiz vakit düşününce Instagram bu açıdan çok etkili olabilir. Önerilerimize göz at, keyifle iyileşmene bak!

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1. Chopra (@chopra)

1. Chopra (@chopra)

1,1 milyon takipçiye sahip olan Chopra hesabında kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak sözlerin ve önerilerin yer aldığı paylaşımlara yer veriliyor. Chopra'nın önerileriyle hayatınızı iyileştirmek gerçekten de mümkün olabilir!

2. Kendine Dön (@kendine.don)

2. Kendine Dön (@kendine.don)

974 bin takipçiye sahip olan Kendine Dön hesabında özellikle de romantik ilişkiler hakkında güzel öneriler veriliyor. Eğer kırık bir kalbiniz varsa onu iyileştirme yolunda size iyi gelecek!1

3. Remi Ishizuka (@rrayyme)

3. Remi Ishizuka (@rrayyme)

İyi hissetme yolunda bir influencer takip etmek istiyorsanız Remi sizin için doğru kişi olabilir! Remi, verdiği pratik tüyolarla aslında hayatınızı iyi olma yolunda kolaylaştırıyor. Remi'nin şu anda 885 bin takipçisi bulunuyor.

4. Well+Good (@iamwellandgood)

4. Well+Good (@iamwellandgood)

Hem haftalık burç yorumlarınızı okuyabileceğiniz hem de iyi hissetmek için neler yapabileceğinizi görebileceğiniz Well+Good hesabının 1 milyon takipçisi bulunuyor. Tavsiyeleri uygulamanızı öneririz!

5. The Good Body (@thegoodbodydotcom)

5. The Good Body (@thegoodbodydotcom)

Hem psikolojik hem de fiziksel olarak iyi hissetmek istiyorsanız, The Good Body size iyi gelecek. Hesabın yalnızca 9 bin takipçisi olduğuna bakmayın, size güzel faydalar sağlayabileceğine şüphe yok!

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6. Jay Shetty (@jayshetty)

6. Jay Shetty (@jayshetty)

İyi hissetme yolunda herkes Instagram hesabı açabiliyor ama herkes çok satanlar arasına giremiyor! Jay Shetty, kitabıyla fark yaratmayı amaçlarken aynı zamanda 15,4 milyon takipçisine düzenli olarak pozitif paylaşımlarda bulunuyor.

7. anda mısın (@anda.misin)

7. anda mısın (@anda.misin)

Gündem, ruh, beden ve zihin sağlığı için çeşit çeşit paylaşımların yapıldığı anda mısın profilinde ihtiyacınız olanı bulabileceğinizi düşünüyoruz. 337 bin takipçili büyük bir ailenin parçası olabilirsiniz!

8. Alice Liveing (@aliceliveing)

8. Alice Liveing (@aliceliveing)

İyi yaşadığını söyleyen influencerların birçoğu Alice Liveing'in yakınından bile geçemez herhalde! Alice, 680 bin takipçili hesabında egzersiz hareketleri, evde yapılabilecek sağlıklı tarifler ve iyi hissetme tüyoları paylaşıyor.

9. Mind Body Green (@mindbodygreen)

9. Mind Body Green (@mindbodygreen)

1,3 milyon takipçiye sahip olan Mind Body Green hesabında kendinizi iyi hissetmenizi garantileyecek birbirinden güzel öneriler yer alıyor. İnternete verdiğiniz paranın değmesini sağlayacak!

10. KİK Wellbeing (@kucukilhamkutusu)

10. KİK Wellbeing (@kucukilhamkutusu)

Geldik son profil önerimize... Küçük İlham Kutusu, birçok kişinin iyileşme yolculuğunda onlara eşlik ediyor. Şu anda 545 bin takipçisi olan hesapta hayatın her alanı hakkında iyi hissetmeyi sağlayacak öneriler yer alıyor.

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