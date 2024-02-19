İYİ Parti Seçim Afişinde Kullanılan Aday Fotoğrafında Şok Detay!
İYİ Parti Seçim Afişinde Kullanılan Aday Fotoğrafında Şok Detay!
Kaynak: https://www.evrensel.net/haber/511032...
İYİ Parti'nin seçim kampanyası için hazırladığı afişlerde, İzmir Buca Belediye Başkan adayı Suat Nezir'in fotoğrafı dikkat çekti. Fotoğrafta Nezir'in yakasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) rozetinin olduğu görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İYİ Parti'nin İzmir'in Buca ilçesinde belediye başkanı adayı Suat Nezir oldu.
Nezir'in daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) görev yaptığı biliniyor.
Evrensel gazetesinin haberine göre, Nezir'in İYİ Parti adayı olarak seçim kampanyası yürüttüğü Buca ilçesinin farklı bölgelerine asılan afişlerde, Nezir'in CHP rozeti taşıdığı bir fotoğraf kullanıldı.
Bu durum, Nezir'in daha önce 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Buca Belediye Başkan adayı olarak gösterildiği ancak sonradan adaylıktan çekildiği bilgisiyle birleşince, tartışmaları alevlendirdi.
İşte o afişin görüntüsü:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Suat Nezir, siyasi kariyeri boyunca Buca Belediyesi'nde önemli görevlerde bulunmuş bir isim.
4 dönem Buca Belediyesi İmar Komisyonu üyeliği ve iki dönem İmar Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunan Nezir, ayrıca Buca Belediyesi Başkan Yardımcılığı da yaptığı biliniyor.
Nezir'in, Buca'da gayrimenkul ve inşaat sektöründe de aktif olarak faaliyet gösterdiği aktarılıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
BUNA DIŞI BAŞKA İÇİ BAŞKA DENİR BEN NE KADAR İYİ PARTİDEN ADAY OLDUYSAMDASİZ OYLARINIZI CHP YE ATIN DEMEK KENDİSİNİ TEBRİK EDERİM
adamlar 25.kare denemişler