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İyi Parti'den İstifa Eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve Sözcü TV Spikeri Serap Belovacıklı Evleniyor!

İyi Parti'den İstifa Eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve Sözcü TV Spikeri Serap Belovacıklı Evleniyor!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
01.05.2024 - 15:42

İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile evleniyor!

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Son yerel seçimlerde İyi Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve daha sonra İyi Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile evleniyor.

Son yerel seçimlerde İyi Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve daha sonra İyi Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile evleniyor.

İstanbul'dan taşınmak için hazırlanan Özlale, spiker Belovacıklı ile Temmuz ayında evlenecek.

İstanbul'dan taşınmak için hazırlanan Özlale, spiker Belovacıklı ile Temmuz ayında evlenecek.

Ünlü isimlerin evlilik haberini Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan şu açıklamalar ile verdi:

Ünlü isimlerin evlilik haberini Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan şu açıklamalar ile verdi:

'Prof. Özlale’yi tam da İstanbul’da yeni bir eve taşınma telaşındayken aradım. Zira, İYİ Parti’nin kurmaylarından olmasının yanı sıra hayatında önemli bir değişikliğe de gidiyor; evleniyor. Özlale, Sözcü TV’nin ekran yüzlerinden olan meslektaşımız Serap Belovacıklı ile hayatını birleştiriyor. Öğrendim ki ağırlıklı olarak İstanbul’da yaşayacak çiftin nikâhı temmuz ayında kıyılacak.'

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Darısı şöförle bahçelinin başına

isimbsoyisim

zengin yaşlı adam+genç kadın ilişkisi moda oldu

Malum Şahıs

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