İyi Parti'den İstifa Eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve Sözcü TV Spikeri Serap Belovacıklı Evleniyor!
İyi Parti'den İstifa Eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve Sözcü TV Spikeri Serap Belovacıklı Evleniyor!
İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile evleniyor!
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Son yerel seçimlerde İyi Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve daha sonra İyi Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile evleniyor.
İstanbul'dan taşınmak için hazırlanan Özlale, spiker Belovacıklı ile Temmuz ayında evlenecek.
Ünlü isimlerin evlilik haberini Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan şu açıklamalar ile verdi:
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Darısı şöförle bahçelinin başına
zengin yaşlı adam+genç kadın ilişkisi moda oldu
seni hınzır seni az değilmişsin 😉