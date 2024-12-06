İyi Bildiğiniz Yollar Neden Daha Kısa Gelirken İlk Kez Gittiğiniz Yollar Daha Uzun Gelir?

İlk kez kullandığınız bir yol uzun sürmüş gibi gelirken, sıkça gittiğiniz yollarda zaman daha hızla geçiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Peki bunun bilimsel bir açıklaması var mı? Yapılan araştırmalara göre bu algı 'Well Travelled Road Effect' adı verilen bir fenomenle açıklanıyor. Tanıdık rotalarda zamanın daha hızlı geçtiği hissi beynimizin daha az dikkat harcamasından kaynaklanıyor. Bu psikolojik yanılgı sadece yolculuklarda değil hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. Peki neden tanıdık yollar bizlere daha kısa gelir? İşte cevabı!