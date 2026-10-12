İsviçre: Dünya İnsanlarının "Keşke Orada olsaydım" Dediği Yer!

İsviçre, sadece bankaları veya saatleriyle değil, doğasını pazarlama dehasıyla da öne çıkıyor. Zermatt'ta o büyüleyici Matterhorn Dağı'nın eteklerinde gezinmek, Interlaken'den 'Avrupa'nın Zirvesi' Jungfraujoch'a o muazzam dağ trenleriyle tırmanmak, Cenevre Gölü'nün huzur veren kıyılarında soluklanmak başlı başına birer ayrıcalık. Dağlarını, göllerini, şelalelerini ve Orta Çağ ruhunu koruyan kasabalarını öylesine kusursuz bir turizm ürününe dönüştürmüşler ki, o dağları dünyada bu kadar iyi pazarlayan bir başka ülke daha sanırım yoktur.

İsviçre; tarihi boyunca uyguladığı bağımsızlık politikası, yaşam biçimi; dinlere, ırklara, milliyetlere ve doğaya gösterdiği derin saygı ile hep ilk sırada yer almıştır. Hiç savaşçı olmamışlar, savaşa girenleri de desteklememişlerdir. Tarafsızlık, onların dedelerinden çocuklarına yansıyan bir emir niteliğindedir ve bunu kusursuzca uygularlar. Dünya genelinde, İsviçre’nin bu yaşam biçimini, kanunlarını, doğayla iç içe olma hallerini ve pek çok güzelliğini takip edip kopya etmek isteyen ülkeler var ama maalesef maya tutmuyor. Çünkü kültürler bir günde oluşmuyor; araştırmalara göre bir kültürün tam anlamıyla yerleşmesi için en az üç nesil geçmesi gerekiyor.