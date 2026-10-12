İsviçre: Dünya İnsanlarının "Keşke Orada olsaydım" Dediği Yer!
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İsviçre… Dünyanın turizm beşiği, otelcilik ve gastronomi okullarının tartışmasız lideri. Doğasıyla, disipliniyle ve sunduğu kaliteyle gezilmesi, görülmesi gereken belki de en güzel Avrupa ülkesi. Yüzlerce Türk öğrencinin de turizm eğitimi aldığı, gastronomide rakipsiz olan bu zengin ülkeden Türkiye’ye ve kendi turizmimize şöyle bir dışarıdan bakalım dedik ve yollara koyulduk.
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Ülkeyi oluşturan 26 kantonun yarısını adım adım dolaştık, her bölgenin kendine has turizm reflekslerini yerinde inceledik.
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İşte İsviçre böyle bir ülke...
Her ne kadar Avrupa’dan bakıldığında kısa gelecekte biraz dumanlı görünsek de, biz turizmciler ümit ve heyecanımızı eksiltmeden ülkemizin eşsiz güzelliklerini yaşamaya ve tanıtmaya devam edeceğiz.
Yazımı, İsviçre'nin turizmdeki o butik ama devasa konumunu özetleyen, duyduğumda tebessüm etmemi sağlayan küçük bir fıkrayla tamamlamak istiyorum:
İsviçre'de Yapmanız Gerekenler
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