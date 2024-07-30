İstisnasız Her Gün 1000 Lirasının Gitmesine İsyan Eden Kullanıcı Hepimize Tercüman Oldu
İstisnasız Her Gün 1000 Lirasının Gitmesine İsyan Eden Kullanıcı Hepimize Tercüman Oldu
'Devir ekonomi devri', 'ohoo o günler eskidendi' gibi sözleri çevrenizde çok fazla duyuyor olabilirsiniz. Her geçen gün fiyatların artmasıyla vatandaşların giderleri de ister istemez artıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı da her gün istisnasız 1000 lirasının gittiğini söyleyerek bu duruma isyan etti.
Bir de tavsiye istemeyi ihmal etmedi.
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Her geçen gün artan fiyatlarla birlikte herkes zorlu günler geçirmeye başladı.
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Bir sosyal medya kullanıcısı bu her gün istisnasız 1000 lirasının gittiğini söyleyerek bu duruma isyan etti.
Gelen yorumlarda ise fiyatlar git gide arttı.
Kimileri Anadolu şehirlerini önerirken...
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Kimileri de hayırlı kısmet önerdi.
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