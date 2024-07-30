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İstisnasız Her Gün 1000 Lirasının Gitmesine İsyan Eden Kullanıcı Hepimize Tercüman Oldu

İstisnasız Her Gün 1000 Lirasının Gitmesine İsyan Eden Kullanıcı Hepimize Tercüman Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.07.2024 - 09:52

'Devir ekonomi devri', 'ohoo o günler eskidendi' gibi sözleri çevrenizde çok fazla duyuyor olabilirsiniz. Her geçen gün fiyatların artmasıyla vatandaşların giderleri de ister istemez artıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı da her gün istisnasız 1000 lirasının gittiğini söyleyerek bu duruma isyan etti.

Bir de tavsiye istemeyi ihmal etmedi.

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Her geçen gün artan fiyatlarla birlikte herkes zorlu günler geçirmeye başladı.

Her geçen gün artan fiyatlarla birlikte herkes zorlu günler geçirmeye başladı.

Bir ay önce aldığınız aynı ürünleri, bugün aynı fiyata bulmanız oldukça zor. Öyle ki artık zam gelmeden satın aldığımız ürünleri birer yatırım olarak görmeye başladık.

Bir sosyal medya kullanıcısı bu her gün istisnasız 1000 lirasının gittiğini söyleyerek bu duruma isyan etti.

Bir sosyal medya kullanıcısı bu her gün istisnasız 1000 lirasının gittiğini söyleyerek bu duruma isyan etti.
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Tabii bir de tavsiye istedi.

Gelen yorumlarda ise fiyatlar git gide arttı.

Gelen yorumlarda ise fiyatlar git gide arttı.
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Kimileri Anadolu şehirlerini önerirken...

Kimileri Anadolu şehirlerini önerirken...
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Kimileri de hayırlı kısmet önerdi.

Kimileri de hayırlı kısmet önerdi.
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Her ne kadar aradaki bağı anlayamasak da!

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