İstifa Ettiği İddia Edilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya Sert Tepki: “Size Hakkımı Helal Etmiyorum”
İstifa Ettiği İddia Edilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya Sert Tepki: “Size Hakkımı Helal Etmiyorum”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın istifa ettiği ve görevden ayrıldığı iddiası günlerdir gündemde ve en çok konuşulan konulardan biri oldu. Fahrettin Koca gerçekten istifa etti mi? Ettiyse de yerine gelecek yeni sağlık bakanı kim olacak? Tüm bunlar konuşulurken istifa ettiği iddia edilen Fahrettin Koca!ya şarkıcı Yeşim Salkım’dan çok sert bir tepki geldi. İşte detaylar…
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın görevden ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
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İstifa iddialar sonrası Fahrettin Koca, “Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda" dedi.
Görevden ayrılıp ayrılmadığı henüz bilinmeyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada da gündemde.
Gündemi yakından takip eden ve sözünü sakınmayan şarkıcı Yeşim Salkım bu konuya dair de sessiz kalmadı. Yeşim Salkım'dan Fahrettin Koca'ya sert bir yorum geldi.
Şarkıcı Salkım paylaşımında Gözümün önünde eridi Esila... oralı bile olmadığına bizzat şahidim sonrada yok Suriyeli vatandaşı uçakla getirdik diye övündünüz, bir filmin başı değil sonu akıllarda kalır ben size hakkımı helal etmiyorum" dedi.
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