İstifa Ettiği İddia Edilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya Sert Tepki: “Size Hakkımı Helal Etmiyorum”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın istifa ettiği ve görevden ayrıldığı iddiası günlerdir gündemde ve en çok konuşulan konulardan biri oldu. Fahrettin Koca gerçekten istifa etti mi? Ettiyse de yerine gelecek yeni sağlık bakanı kim olacak? Tüm bunlar konuşulurken istifa ettiği iddia edilen Fahrettin Koca!ya şarkıcı Yeşim Salkım’dan çok sert bir tepki geldi. İşte detaylar…