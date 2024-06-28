Bakan Fahrettin Koca’dan İstifa Açıklaması: Fahrettin Koca İstifa Ettiği İddiaları Doğru mu?

“AK Parti'nin Kızılcahamam'daki kampında söz alan Antalya Milletvekil Tuğba Vural Çokal, özel hastanede vefat eden bir yakınını anlatarak, bakanlığın yeterli denetim yapmadığını söylemişti. Koca da 'O Sağlık Müdürü sizin talebinizle atandı. Sorumluluğu bize atamazsınız. Özel hastanelerle ilgili teftiş başlattık. Onu da siz durdurdunuz' demişti. Araya giren Erdoğan, 'Ölen, bizim bir ilçe başkanımız. Sağlığın özeli devleti olmaz. Hastane ayrımı olandan gerekli denetimlerin yapılması lazım. İhmal var mı, bakın' demişti. Bazı milletvekilleri de sağlık sisteminde ciddi sorunlar olduğunu söylemişti. Bu tartışma Bakan Fahrettin Koca'da kırgınlık yaratmış, istifa söylentileri dolaşmaya başlamıştı.”