Bakan Fahrettin Koca’dan İstifa Açıklaması: Fahrettin Koca İstifa Ettiği İddiaları Doğru mu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın istifa ettiği haberleri dün akşama damga vuran haber oldu. İstifa iddiaları henüz resmi kanallardan doğrulanmasa da iddianın yeni detayları da ortaya çıktı. Ayrıca Fahrettin Koca, Halk TV’den İsmail Saymaz’a istifa iddiasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Kabinede uzun zamandır Sağlık Bakanı olarak yer alan Fahrettin Koca’nın istifa ettiği haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.
Halk TV’de İsmail Saymaz’ın haberine göre, Bakan Koca istifa iddialarını yalanlamadı.
Bakan Fahrettin Koca, “"Affınızı istemişsiniz, doğru mu?" sorusuna ““Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda.” cevabını verdi.
İsmail Saymaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı istifaya götüren süreç hakkında ise şu iddialarda bulundu.
“AK Parti'nin Kızılcahamam'daki kampında söz alan Antalya Milletvekil Tuğba Vural Çokal, özel hastanede vefat eden bir yakınını anlatarak, bakanlığın yeterli denetim yapmadığını söylemişti. Koca da 'O Sağlık Müdürü sizin talebinizle atandı. Sorumluluğu bize atamazsınız. Özel hastanelerle ilgili teftiş başlattık. Onu da siz durdurdunuz' demişti. Araya giren Erdoğan, 'Ölen, bizim bir ilçe başkanımız. Sağlığın özeli devleti olmaz. Hastane ayrımı olandan gerekli denetimlerin yapılması lazım. İhmal var mı, bakın' demişti. Bazı milletvekilleri de sağlık sisteminde ciddi sorunlar olduğunu söylemişti. Bu tartışma Bakan Fahrettin Koca'da kırgınlık yaratmış, istifa söylentileri dolaşmaya başlamıştı.”
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