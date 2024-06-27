Kabine’de İstifa İddiası Ortalığı Karıştırdı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın İstifa Ettiği İddia Edildi
Kabine’de İstifa İddiası Ortalığı Karıştırdı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın İstifa Ettiği İddia Edildi
Gazeteci İsmail Saymaz, gündeme bomba gibi düşen bir kulis bilgisini gündeme getirdi. Sözcü TV'den ayrılıp Halk TV'de görev almaya başlayan gazeteci İsmail Saymaz’ın haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevinden istifa etti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan affını istedi.
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Kabine’de yaşanacağı iddia edilen değişiklik gündeme adeta bomba gibi düştü.
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Halk TV’den İsmail Saymaz’ın iddiasına göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü ve görevinden affını istedi.
Kabine değişiminin Resmi Gazete'de yayımlanancağı da iddia edildi ancak Resmi Gazete'de böyle bir bilgi yer almadı.
Fahrettin Koca'nın görevinden ayrılması durumunda yerine kimin geçeceği merakla bekliyor.
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