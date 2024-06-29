Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Cem Küçük’ün İddiası: Fahrettin Koca’nın Yerine Gelecek İsmi Açıkladı

Cem Küçük’ün İddiası: Fahrettin Koca’nın Yerine Gelecek İsmi Açıkladı

Fahrettin Koca
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.06.2024 - 09:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın görevden alınacağı iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Bugün yayınlanan Resmi Gazete’de bakanlıklarda değişiklik yapılmazken, istifa iddiaları ise sürüyor. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Sağlık Bakanlığı’na Fahrettin Koca’nın yerine yardımcısı Şuayip Birinci’nin geleceğini ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

AK Parti’nin Kızılcahamam kampında bazı partililerin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı eleştirmesi sonrasında istifa iddiaları ortaya atılmıştı.

AK Parti’nin Kızılcahamam kampında bazı partililerin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı eleştirmesi sonrasında istifa iddiaları ortaya atılmıştı.

İddiaya göre Fahrettin Koca görevden alınacak ve karar bugünkü Resmi Gazete’de yer alacaktı.

İddiaya göre Fahrettin Koca görevden alınacak ve karar bugünkü Resmi Gazete’de yer alacaktı.

Ancak Resmi Gazete’de bakanlıklarla ilgili değişiklik yer almadı.

Ancak Resmi Gazete’de bakanlıklarla ilgili değişiklik yer almadı.

Yine de istifa iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Yine de istifa iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, çıktığı yayında Fahrettin Koca ile konuştuğunu ve istifa iddalarını reddetmediğini söyledi.

Son olarak Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, çıktığı yayında Fahrettin Koca ile konuştuğunu ve istifa iddalarını reddetmediğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Küçük ayrıca, Fahrettin Koca’nın yerine bakanlık görevine yardımcısı Şuayip Birinci’nin getirleceğini de söyledi.

Küçük ayrıca, Fahrettin Koca’nın yerine bakanlık görevine yardımcısı Şuayip Birinci’nin getirleceğini de söyledi.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın