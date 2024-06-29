Cem Küçük’ün İddiası: Fahrettin Koca’nın Yerine Gelecek İsmi Açıkladı
Cem Küçük’ün İddiası: Fahrettin Koca’nın Yerine Gelecek İsmi Açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın görevden alınacağı iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Bugün yayınlanan Resmi Gazete’de bakanlıklarda değişiklik yapılmazken, istifa iddiaları ise sürüyor. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Sağlık Bakanlığı’na Fahrettin Koca’nın yerine yardımcısı Şuayip Birinci’nin geleceğini ifade etti.
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AK Parti’nin Kızılcahamam kampında bazı partililerin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı eleştirmesi sonrasında istifa iddiaları ortaya atılmıştı.
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İddiaya göre Fahrettin Koca görevden alınacak ve karar bugünkü Resmi Gazete’de yer alacaktı.
Ancak Resmi Gazete’de bakanlıklarla ilgili değişiklik yer almadı.
Yine de istifa iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Son olarak Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, çıktığı yayında Fahrettin Koca ile konuştuğunu ve istifa iddalarını reddetmediğini söyledi.
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Küçük ayrıca, Fahrettin Koca’nın yerine bakanlık görevine yardımcısı Şuayip Birinci’nin getirleceğini de söyledi.
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