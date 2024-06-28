Şuayip Birinci Kimdir, Nereli? Şuayip Birinci Eğitim Hayatı ve Kariyeri
Şuayip Birinci Kimdir, Nereli? Şuayip Birinci Eğitim Hayatı ve Kariyeri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, istifasını sunduğu iddia edildi. İddialara henüz bir yalanlama gelmezken yeni Sağlık Bakanı'nın mevcut Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci olabileceği iddia edildi.
Peki Şuayip Birinci kimdir, nereli, ne doktoru?
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Şuayip Birinci Kimdir?
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Şuayip Birinci'nin Eğitim Hayatı
Şuayip Birinci'nin Siyasi Hayatı
Dr. Şuayip Birinci, Teknofest’in icra kurulu üyesisidir.
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