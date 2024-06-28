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Şuayip Birinci Kimdir, Nereli? Şuayip Birinci Eğitim Hayatı ve Kariyeri

Şuayip Birinci Kimdir, Nereli? Şuayip Birinci Eğitim Hayatı ve Kariyeri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.06.2024 - 00:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, istifasını sunduğu iddia edildi. İddialara henüz bir yalanlama gelmezken yeni Sağlık Bakanı'nın mevcut Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci olabileceği iddia edildi. 

Peki Şuayip Birinci kimdir, nereli, ne doktoru?

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Şuayip Birinci Kimdir?

Şuayip Birinci Kimdir?

Şuayıp Birinci, mevcut Sağlık Bakanı yardımcısıdır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa iddiaları üzerine, Birinci'nin Bakan olarak atanacağı iddia edildi. 

Birinci, 1973 yılında Rize’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize ve Trabzon’da tamamladı. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Şuayip Birinci, “Liderlik ve Küresel Girişimcilik” alanında yüksek lisans yaptı.

Şuayip Birinci'nin Eğitim Hayatı

Şuayip Birinci'nin Eğitim Hayatı

Doktorasını yapan Şuayip Birinci, 1998 yılında meslek hayatına başladı. 

Rize ve İstanbul’da hekimlik yapan Birinci, Ümraniye EA Hastanesi’nde Başhekim Yardımcılığı (2005-2009), İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcılığı (2009-2012) ve TKHK İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi’nde Genel Sekreterlik (2012-2014) yaptı.

Şuayip Birinci'nin Siyasi Hayatı

Şuayip Birinci'nin Siyasi Hayatı

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı’nda, müsteşar yardımcısı olarak görev alan Şuayip Birinci, 2018 yılında Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

Halen görevini sürdüren Birinci, strateji ve hedefleri belirleme, planlama, regülasyon ve koordinasyon görevlerini yerine getirdi.

Dr. Şuayip Birinci, Teknofest’in icra kurulu üyesisidir.

Dr. Şuayip Birinci, Teknofest’in icra kurulu üyesisidir.

Birinci, sağlık teknolojileri ve sağlıkta yapay zekâ yarışmalarının gerçekleştirilmesinde öncülük etti. Türkiye’nin sağlık politikaları ve yönetimi konusunda ilk think-tank kuruluşu olan TÜSAP’ın kurucusu oldu. HIMMS tarafından 2021 yılında dünyada sağlığın geleceğini şekillendiren en etkili 50 liderden birisi oldu.

Binici, aynı zamanda İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.

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