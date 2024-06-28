Şuayip Birinci Kimdir, Nereli? Şuayip Birinci Eğitim Hayatı ve Kariyeri

Birinci, sağlık teknolojileri ve sağlıkta yapay zekâ yarışmalarının gerçekleştirilmesinde öncülük etti. Türkiye’nin sağlık politikaları ve yönetimi konusunda ilk think-tank kuruluşu olan TÜSAP’ın kurucusu oldu. HIMMS tarafından 2021 yılında dünyada sağlığın geleceğini şekillendiren en etkili 50 liderden birisi oldu.

Binici, aynı zamanda İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.

Şuayip Birinci Sosyal Medya Hesapları

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