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İstanbulkart'a Yapılan Dolum Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Ücretlendirme Listesi Belli Oldu!

İstanbulkart'a Yapılan Dolum Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Ücretlendirme Listesi Belli Oldu!

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
15.02.2024 - 15:01

İstanbulkart kullanıcıları, yeni yapılan duyuruyla birlikte dolum ücretlerinde zam yapılacağını öğrendi. Yeni düzenlemeye göre fiyat listesi ve detaylar içeriğimizde...👇

Kaynak: https://www.odatv4.com/guncel/15-mart...
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Zam haberlerine bir yenisi eklendi ve İstanbulkart dolum ücretlerinin artacağı açıklandı.

Zam haberlerine bir yenisi eklendi ve İstanbulkart dolum ücretlerinin artacağı açıklandı.

Oda TV, yeni yapılan duyuruda zamlı fiyatların 15 Mart 2024'ten sonra geçerli olacağını açıkladı.

İstanbulkart'larına banka aracılığıyla yükleme yapan İstanbullular, artık bankalara daha fazla komisyon ödeyecek.

İstanbulkart'larına banka aracılığıyla yükleme yapan İstanbullular, artık bankalara daha fazla komisyon ödeyecek.

İstanbulkart'tan yapılan duyuru şu şekilde oldu:

İstanbulkart'tan yapılan duyuru şu şekilde oldu:

'İstanbulkart Çerçeve Sözleşme kapsamında, İstanbulkart Mobil ve bireysel istanbulkart.istanbul’dan yapılan TL ve abonman yükleme işlemlerinde bankalar arası işlem masraflarına istinaden alınan ücretlerde 15 Mart 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak şekilde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikleri kabul etmemeniz halinde, İstanbulkart Çerçeve Sözleşme'nizi bu tarihe kadar ücretsiz feshedebilirsiniz. Bu süre içinde fesih talebinizi iletmediğiniz takdirde, değişiklik geçerli olacaktır.'

Yeni düzenlemeye göre karta 0-99 lira yüklemede 1 lira işlem ücreti alınacak.

Yeni düzenlemeye göre karta 0-99 lira yüklemede 1 lira işlem ücreti alınacak.

  • 100 - 149 lira yüklemeye 2,50 lira;

  • 150 - 349 lira yüklemeye 3 lira;

  • 350 - 549 lira yüklemeye 5 lira;

  • 550 lira ve üstü yüklemelere ise 6,50 lira işlem ücreti alınacak.

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