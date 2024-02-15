İstanbulkart'a Yapılan Dolum Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Ücretlendirme Listesi Belli Oldu!
İstanbulkart'a Yapılan Dolum Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Ücretlendirme Listesi Belli Oldu!
Kaynak: https://www.odatv4.com/guncel/15-mart...
İstanbulkart kullanıcıları, yeni yapılan duyuruyla birlikte dolum ücretlerinde zam yapılacağını öğrendi. Yeni düzenlemeye göre fiyat listesi ve detaylar içeriğimizde...👇
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Zam haberlerine bir yenisi eklendi ve İstanbulkart dolum ücretlerinin artacağı açıklandı.
İstanbulkart'larına banka aracılığıyla yükleme yapan İstanbullular, artık bankalara daha fazla komisyon ödeyecek.
İstanbulkart'tan yapılan duyuru şu şekilde oldu:
Yeni düzenlemeye göre karta 0-99 lira yüklemede 1 lira işlem ücreti alınacak.
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