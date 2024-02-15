İstanbulkart'a Yapılan Dolum Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Ücretlendirme Listesi Belli Oldu!

'İstanbulkart Çerçeve Sözleşme kapsamında, İstanbulkart Mobil ve bireysel istanbulkart.istanbul’dan yapılan TL ve abonman yükleme işlemlerinde bankalar arası işlem masraflarına istinaden alınan ücretlerde 15 Mart 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak şekilde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikleri kabul etmemeniz halinde, İstanbulkart Çerçeve Sözleşme'nizi bu tarihe kadar ücretsiz feshedebilirsiniz. Bu süre içinde fesih talebinizi iletmediğiniz takdirde, değişiklik geçerli olacaktır.'