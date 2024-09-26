İstanbul Valisi Davut Gül'den Şeyda Polisin Şehit Olması Sonrası Başlayan Tartışmalara Yanıt
İstanbul Valisi Davut Gül'den Şeyda Polisin Şehit Olması Sonrası Başlayan Tartışmalara Yanıt
İstanbul Valisi Davut Gül, polis memuru Şeyda Yılmaz'ın 19 yaşındaki bir suç makinesi tarafından şehit edilmesi sonrası kamuoyunda oluşan cezasızlık algısına yanıt verdi. Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'a konuşan Vali Gül, 'Faili meçhul bir cinayet bile yok.. Millet birbirini kesiyor algısı yapılıyor' ifadelerini kullandı.
Kaynak: Mynet-Ersel Yıldırım
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İstanbul Ümraniye'de önceki gün polis memuru Şeyda Yılmaz, 19 yaşındaki suç makinesi Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilmişti.
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Geçti'nin 'Kasten yaralama', 'Gasp' 'Cinsel Taciz', 'Yağma', 'Mala zarar verme' gibi suçlardan toplam 26 suç kaydı olması ise kamuoyunda tepki yaratmıştı.
Suçluların sokakta rahatça gezebildiğine yönelik yapılan eleştiriler sonrası İstanbul Valisi Davut Gül, Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'a konuştu.
Vali Gül gelişen teknoloji ile birlikte olumsuz haberlerin çok hızlı yayıldığını ve 'sanki toplumda suçlular artıyormuş' algısı oluştuğunu savundu. İstanbul'da son 3 yılda bir tane faili meçhul cinayet olmadığını ifade eden Vali Gül konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 👇
"Özellikle sosyal medyada bir algı var; sanki her tarafta millet birbirini kesiyor, özellikle yabancılar köşe başlarını tutmuş kesecek adam arıyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar bunlar tamamen algı mekanizmalarının yarattığı yalanlar."
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'Polis yakalıyor, mahkeme bırakıyor' algısını da doğru bulmadığını belirten Vali Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: 👇
"Hukukta aslolan kesin hüküm giyene kadar tutuksuz yargılanmaktır. Ceza alt sınırları üst sınırları belli hangi sınırdan sonra tutuklanacağı belli. Birinin tutuksuz yargılanması onun beraat etmesi anlamına gelmiyor. Mahkemeler sürüyor, kişi gidiyor 4.5 sene ceza alıyor cezasını çekiyor cezaevinde. Duruma böyle bakmak gerekiyor."
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Allah'ım yarabbim Aklımı deliricem! onu mu bekliyonuz millet birbirini kesince mi kanunsuzluk cezasızlık var demeye başlıcaksınız. İnsan huzurunu bozmak uyuş... Devamını Gör
Vali beyler paralel evrenden sesleniyorlar.
Çok haklısınız sayın valim. Özür dileriz güvenli sokaklar istediğimiz için.