İstanbul Valisi Davut Gül'den Şeyda Polisin Şehit Olması Sonrası Başlayan Tartışmalara Yanıt

İstanbul Valisi Davut Gül, polis memuru Şeyda Yılmaz'ın 19 yaşındaki bir suç makinesi tarafından şehit edilmesi sonrası kamuoyunda oluşan cezasızlık algısına yanıt verdi. Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'a konuşan Vali Gül, 'Faili meçhul bir cinayet bile yok.. Millet birbirini kesiyor algısı yapılıyor' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Mynet-Ersel Yıldırım