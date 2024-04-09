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İstanbul Lale Festivali Başlıyor: Laleri Görebileceğiniz Birbirinden Güzel Yerler ve Tarihleri!

İstanbul Lale Festivali Başlıyor: Laleri Görebileceğiniz Birbirinden Güzel Yerler ve Tarihleri!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.04.2024 - 08:31

Her sene İstanbul birbirinden güzel lalelere ev sahipliği yapıyor. İstanbul'un büyük koru ve bahçelerinde düzenlenen İstanbul Lale Festivali bu sene de Nisan ayında başlayacak. Peki İstanbul Lale Festivali ne zaman bitecek, nerelerde düzenlenecek?

Gelin detaylara bakalım!

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İstanbul'u güzelleştiren detaylardan birisi de hiç şüphesiz laleler.

İstanbul'u güzelleştiren detaylardan birisi de hiç şüphesiz laleler.

Nisan ayında İstanbul'un birçok noktasında görebileceğiniz laleler, rengarenk görüntüleriyle milyonlarca kişiye enfes bir görüntü sunuyor. Her sene İstanbullular Lale Festivali'ni görmek için sabırsızlanıyor.

İstanbul Lale Festivali, 2024 yılında da Nisan ayında başlayacak. Pek çok farklı koru ve parkta laleleri görmek mümkün olacak.

İstanbul Lale Festivali, 2024 yılında da Nisan ayında başlayacak. Pek çok farklı koru ve parkta laleleri görmek mümkün olacak.

Peki İstanbul Lale Festivali ne zaman başlıyor?

İstanbul Lale Bayramı, Nisan ayı itibarıyla başlıyor. İstanbul'un farklı konumlarında laleleri görmek de mümkün olacak.

İstanbul Lale Bayramı, Nisan ayı itibarıyla başlıyor. İstanbul'un farklı konumlarında laleleri görmek de mümkün olacak.

İstanbul Lale Festivali'ni görmek için aşağıdaki yerleri ziyaret edebilirsiniz;

  • Emirgan Korusu

  • Gülhane Korusu

  • Sultanahmet Meydanı

  • Göztepe 60. Yıl Parkı

  • Hidiv Korusu

Ayrıca İstanbul Lale Bayramı kapsamında, 6-7 Nisan tarihlerinde hem çocuklar hem yetişkinler için farklı etkinlikler de düzenleniyor;

Ayrıca İstanbul Lale Bayramı kapsamında, 6-7 Nisan tarihlerinde hem çocuklar hem yetişkinler için farklı etkinlikler de düzenleniyor;

İstanbul genelinde Lale Festivali'nin sona erme tarihi ise 30 Nisan. Bu tarihten önce, belirtilen park ve koruları ziyaret edebilirsiniz.

İstanbul genelinde Lale Festivali'nin sona erme tarihi ise 30 Nisan. Bu tarihten önce, belirtilen park ve koruları ziyaret edebilirsiniz.
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Önemli Hatırlatma: Fotoğraf çekmek uğruna lalelere zarar vermemeye, doğamızı korumaya dikkat edelim!

Önemli Hatırlatma: Fotoğraf çekmek uğruna lalelere zarar vermemeye, doğamızı korumaya dikkat edelim!

Çiçeklerimizin yerinde güzel olduğunu unutmayalım...

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