İstanbul Lale Festivali Başlıyor: Laleri Görebileceğiniz Birbirinden Güzel Yerler ve Tarihleri!
İstanbul Lale Festivali Başlıyor: Laleri Görebileceğiniz Birbirinden Güzel Yerler ve Tarihleri!
Her sene İstanbul birbirinden güzel lalelere ev sahipliği yapıyor. İstanbul'un büyük koru ve bahçelerinde düzenlenen İstanbul Lale Festivali bu sene de Nisan ayında başlayacak. Peki İstanbul Lale Festivali ne zaman bitecek, nerelerde düzenlenecek?
Gelin detaylara bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbul'u güzelleştiren detaylardan birisi de hiç şüphesiz laleler.
İstanbul Lale Festivali, 2024 yılında da Nisan ayında başlayacak. Pek çok farklı koru ve parkta laleleri görmek mümkün olacak.
İstanbul Lale Bayramı, Nisan ayı itibarıyla başlıyor. İstanbul'un farklı konumlarında laleleri görmek de mümkün olacak.
Ayrıca İstanbul Lale Bayramı kapsamında, 6-7 Nisan tarihlerinde hem çocuklar hem yetişkinler için farklı etkinlikler de düzenleniyor;
İstanbul genelinde Lale Festivali'nin sona erme tarihi ise 30 Nisan. Bu tarihten önce, belirtilen park ve koruları ziyaret edebilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Önemli Hatırlatma: Fotoğraf çekmek uğruna lalelere zarar vermemeye, doğamızı korumaya dikkat edelim!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda