İstanbul Lale Festivali Başlıyor: Laleri Görebileceğiniz Birbirinden Güzel Yerler ve Tarihleri!

Her sene İstanbul birbirinden güzel lalelere ev sahipliği yapıyor. İstanbul'un büyük koru ve bahçelerinde düzenlenen İstanbul Lale Festivali bu sene de Nisan ayında başlayacak. Peki İstanbul Lale Festivali ne zaman bitecek, nerelerde düzenlenecek?

Gelin detaylara bakalım!