İstanbul İlçelerine Göre 2025’te Ortalama Kira Fiyatları

Anadolu Yakası’nın gözdesi Kadıköy’de kira fiyatları da bir o kadar iddialı. Ortalama 52.746 TL ile bu yakada oturmak epey maliyetli hale gelmiş durumda. Moda’dan Bağdat Caddesi’ne kadar her köşesi ayrı güzellikte ama fiyatlar da bu güzelliğe eşlik edecek düzeyde. Eğer Kadıköy havası almak istiyorsanız biraz da para koklatmanız gerek.