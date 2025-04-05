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İstanbul İlçelerine Göre 2025’te Ortalama Kira Fiyatları

etiket İstanbul İlçelerine Göre 2025’te Ortalama Kira Fiyatları

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
05.04.2025 - 17:01

İstanbul’da yaşamak artık lüks mü? Kira fiyatlarına bakınca bu sorunun cevabı maalesef evet oluyor. Hele ki bazı ilçelerde oturmak neredeyse bir hayal. Peki, İstanbul’un dört bir yanında ortalama kira fiyatları ne durumda? İşte 2025 yılı İstanbul kira fiyatları. 

Endeksa'nın Şubat 2025 tarihli verilerine göre düzenlenmiştir.

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Sarıyer - 64.266 TL

Sarıyer - 64.266 TL

Boğaz manzaralı bir yalıda yaşamak herkesin hayali ama Sarıyer’de oturmanın maliyeti gerçekten dudak uçuklatıyor. Ortalama kira fiyatı tam 64.266 TL! Lüks sitelerden tarihi köşklere kadar çeşitlilik sunsa da fiyatlar cep yakıyor. Eğer buradan ev tutmayı düşünüyorsanız ciddi bir bütçe planlaması şart. Manzaraya karşı kahve içmek güzel ama bu güzelliğin bedeli ağır!

Beşiktaş - 59.283 TL

Beşiktaş - 59.283 TL

Beşiktaş’ta yaşamak şehrin kalbinde atmak demek ama fiyatlar da tam olarak bunu yansıtıyor. Ortalama 59.283 TL kira bedeliyle Beşiktaş’ın merkezinde yaşamak tam bir lüks haline gelmiş durumda. Kafeler, barlar ve sahil yürüyüşleriyle dolu dolu bir yaşam hayal edenler için mükemmel ama bu keyfi yaşamak için gerçekten sağlam bir bütçeye ihtiyaç var!

Kadıköy - 52.746 TL

Kadıköy - 52.746 TL

Anadolu Yakası’nın gözdesi Kadıköy’de kira fiyatları da bir o kadar iddialı. Ortalama 52.746 TL ile bu yakada oturmak epey maliyetli hale gelmiş durumda. Moda’dan Bağdat Caddesi’ne kadar her köşesi ayrı güzellikte ama fiyatlar da bu güzelliğe eşlik edecek düzeyde. Eğer Kadıköy havası almak istiyorsanız biraz da para koklatmanız gerek.

Bakırköy - 43.562 TL

Bakırköy - 43.562 TL

Deniz manzaralı daireler ve merkezi konumuyla Bakırköy de fiyatlarıyla göz dolduruyor. Ortalama 43.562 TL kira bedeliyle Avrupa Yakası’nın en popüler semtlerinden biri olmayı sürdürüyor. Eski dokusunu mümkün mertebe koruyan semtte kiralar epey cep yakıyor yani.

Adalar - 36.364 TL

Adalar - 36.364 TL

Biraz huzur, biraz doğa ama bu keyif de ucuz değil. Adalar’da yaşamak, şehirden kaçıp adanın sakinliğine sığınmak isteyenler için mükemmel bir seçenek. Ancak bu cennet köşelerinde oturmanın bedeli 36.364 TL! Martı sesleri eşliğinde kahvaltı yapmak hayal değil ama cüzdanı da dolu tutmak gerek.

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Üsküdar - 32.035 TL

Üsküdar - 32.035 TL

Boğazın incisi Üsküdar’da yaşamak, tarih ve modernliğin buluştuğu noktada nefes almak demek. Ortalama 32.035 TL kira bedeliyle İstanbul’un kültürel dokusunu hissetmek mümkün ama bu fiyatlar biraz düşündürücü. Kız Kulesi manzaralı bir yaşam hayaliniz varsa bütçeyi biraz zorlamaya hazırlıklı olun.

Şişli: 30.804 TL

Şişli: 30.804 TL

İstanbul'un kozmopolit yüzü Şişli, sosyal yaşamın kalbinin attığı yerlerden biri. Modern rezidanslar ve tarihi apartmanlar arasında sıcacık kafelerde kahve keyfi yapmak için harika bir yer. Fakat bu dinamik yaşamın bedeli de oldukça yüksek. Ortalama 30 bin TL kira fiyatıyla Şişli, merkezi konumuyla dikkat çekiyor. İstanbul'un ruhunu hissetmek isteyenler için birebir!

Ümraniye - 27.323 TL

Ümraniye - 27.323 TL

Son yıllarda büyük gelişim gösteren Ümraniye, kira fiyatlarında da zirveyi zorluyor. Ortalama 27.323 TL ile şehrin merkezine kolay ulaşım sağlasa da fiyatlar beklentileri aşıyor. Alışveriş merkezleri ve modern yapılar ile cazibesi yüksek ama yine de ekonomik olarak biraz ağır bir seçenek.

Beylikdüzü: 23.003 TL

Beylikdüzü: 23.003 TL

Son yıllarda gelişen konut projeleriyle dikkat çeken Beylikdüzü, ortalama 23 bin TL kira fiyatıyla orta bütçeli ailelerin tercih noktası. Parkları ile doğa ile iç içe yaşamak isteyenler için güzel bir seçenek sunuyor. Ulaşım imkanlarının gelişmesiyle birlikte popülerleşen Beylikdüzü'nde hem şehir hayatını hem de sakinliği bir arada bulmak mümkün.

İstanbul'un diğer ilçelerinde ortalama kira fiyatları için de buraya bakalım.

İstanbul'un diğer ilçelerinde ortalama kira fiyatları için de buraya bakalım.

  • Şile: 33.094 TL

  • Sancaktepe: 22.210 TL

  • Sultanbeyli: 20.099 TL

  • Pendik: 24.879 TL

  • Tuzla: 25.342 TL

  • Çekmeköy: 24.563 TL

  • Ümraniye: 27.323 TL

  • Üsküdar: 32.035 TL

  • Kadıköy: 52.746 TL

  • Ataşehir: 30.465 TL

  • Maltepe: 29.774 TL

  • Kartal: 27.401 TL

  • Beykoz: 34.787 TL

  • Adalar: 36.364 TL

  • Beşiktaş: 59.283 TL

  • Şişli: 30.804 TL

  • Kağıthane: 25.092 TL

  • Bayrampaşa: 20.931 TL

  • Eyüpsultan: 28.681 TL

  • Arnavutköy: 16.948 TL

  • Başakşehir: 28.131 TL

  • Fatih: 19.422 TL

  • Zeytinburnu: 25.993 TL

  • Bakırköy: 43.562 TL

  • Beylikdüzü: 23.003 TL

  • Küçükçekmece: 26.326 TL

  • Avcılar: 36.364 TL

  • Bağcılar: 19.188 TL

  • Bahçelievler: 21.126 TL

  • Güngören: 20.607 TL

  • Esenler: 17.400 TL

  • Esenyurt: 16.714 TL

  • Sarıyer: 64.266 TL

  • Beyoğlu: 30.111 TL

  • Silivri: 19.973 TL

  • Çatalca: 20.498 TL

  • Büyükçekmece: 25.354 TL

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Lisa Campton
Lisa Campton
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