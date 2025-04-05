İstanbul İlçelerine Göre 2025’te Ortalama Kira Fiyatları
İstanbul İlçelerine Göre 2025’te Ortalama Kira Fiyatları
İstanbul’da yaşamak artık lüks mü? Kira fiyatlarına bakınca bu sorunun cevabı maalesef evet oluyor. Hele ki bazı ilçelerde oturmak neredeyse bir hayal. Peki, İstanbul’un dört bir yanında ortalama kira fiyatları ne durumda? İşte 2025 yılı İstanbul kira fiyatları.
Endeksa'nın Şubat 2025 tarihli verilerine göre düzenlenmiştir.
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Sarıyer - 64.266 TL
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Beşiktaş - 59.283 TL
Kadıköy - 52.746 TL
Bakırköy - 43.562 TL
Adalar - 36.364 TL
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Üsküdar - 32.035 TL
Şişli: 30.804 TL
Ümraniye - 27.323 TL
Beylikdüzü: 23.003 TL
İstanbul'un diğer ilçelerinde ortalama kira fiyatları için de buraya bakalım.
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