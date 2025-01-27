Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İstanbul Fatih'te Bir Apartmanla Yan Yana Olan Minare Tartışma Yarattı

İstanbul Fatih'te Bir Apartmanla Yan Yana Olan Minare Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.01.2025 - 14:14

Bazı fotoğraflar var ki ülkemizdeki şehirciliği, plansızlığı gözler önüne serebiliyor. Fatih'te bulunan Leblebici Camii minaresi de bir apartmanın hemen dibinde bulunuyor. Bir Twitter kullanıcısı ev ve minarenin yakınlığını paylaştı. Tabii yüksek desibel, şehircilik gibi konular tartışmaya açıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paylaşım şöyle;

Paylaşım şöyle;
twitter.com

Ev mi sonradan yapıldı yoksa cami mi sorusu da soruldu.

Ev mi sonradan yapıldı yoksa cami mi sorusu da soruldu.

Benzer evlerde yaşayanlar da tecrübelerini paylaştı.

Benzer evlerde yaşayanlar da tecrübelerini paylaştı.
twitter.com

Ülkemizdeki ezan da kıyaslandı.

Ülkemizdeki ezan da kıyaslandı.
twitter.com

Bir süre sonra alıştığını söyleyen de var.

Bir süre sonra alıştığını söyleyen de var.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bebek ve hasta olması durumlarına da değinildi.

Bebek ve hasta olması durumlarına da değinildi.
twitter.com

Son yıllarda artan ses seviyeleri de vatandaşın şikayet ettiği konular arasında.

Son yıllarda artan ses seviyeleri de vatandaşın şikayet ettiği konular arasında.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın