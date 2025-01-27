İstanbul Fatih'te Bir Apartmanla Yan Yana Olan Minare Tartışma Yarattı
İstanbul Fatih'te Bir Apartmanla Yan Yana Olan Minare Tartışma Yarattı
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Paylaşım şöyle;
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Ev mi sonradan yapıldı yoksa cami mi sorusu da soruldu.
Benzer evlerde yaşayanlar da tecrübelerini paylaştı.
Ülkemizdeki ezan da kıyaslandı.
Bir süre sonra alıştığını söyleyen de var.
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Bebek ve hasta olması durumlarına da değinildi.
Son yıllarda artan ses seviyeleri de vatandaşın şikayet ettiği konular arasında.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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