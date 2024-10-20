İstanbul Eyüpsultan'da 7 Bin TL Kira İstenen Dairenin İçi Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu

İstanbul'da kiralık ev bulmak artık neredeyse imkansız hale geldi. Hem Avrupa hem de Anadolu yakasında kira fiyatları adeta fırladı. Ortalama daireler için en az 20 bin TL istenirken, daha düşük fiyatlı seçeneklerde ise bu kez de ev demeye şahit gerekiyor. Bu durumu gözler önüne seren bir video Instagram'da @cemlikvlg kullanıcısı tarafından paylaşıldı.