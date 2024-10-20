İstanbul Eyüpsultan'da 7 Bin TL Kira İstenen Dairenin İçi Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu
İstanbul Eyüpsultan'da 7 Bin TL Kira İstenen Dairenin İçi Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu
İstanbul'da kiralık ev bulmak artık neredeyse imkansız hale geldi. Hem Avrupa hem de Anadolu yakasında kira fiyatları adeta fırladı. Ortalama daireler için en az 20 bin TL istenirken, daha düşük fiyatlı seçeneklerde ise bu kez de ev demeye şahit gerekiyor. Bu durumu gözler önüne seren bir video Instagram'da @cemlikvlg kullanıcısı tarafından paylaşıldı.
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Kullanıcı sık sık ilçe ilçe gezerek uygun kira fiyatlarına sahip evlerin içini inceleyip bu anları videoya kaydediyor.
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Son durağı Eyüpsultan olan videoda 7 bin TL'ye kiralanan dairenin gerçek bir ev olmanın çok ötesinde olduğu, adeta bir kahvehane havasında olduğu dikkat çekiyor.
İşte o video ve gelen yorumlar:
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