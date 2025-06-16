İstanbul Düğün Mekanları: İstanbul'un En Lüks, En Büyük Düğün Salonları ve Fiyatları
Yepyeni bir düğün sezonu daha geldi çattı! Siz de o düğün senin, bu düğün benim derken hayallere kapılmış olabilir, düğününüz hakkında birçok farklı fikir arasında kalmış olabilirsiniz. Şık bir otel düğünü mü yapmalı, yoksa şöyle romantik bir kır düğünü mü? Eğer İstanbul'daysanız seçenekleriniz oldukça fazla! Neyse ki biz sizin yanınızdayız ve İstanbul'un en popüler, en şık, en lüks düğün mekanlarını sizler için sıraladık. Sizin yapmanız gereken tek şey, düğününüzü hayal etmek ve nihai bir karara ulaşmak.
İşte 2025 güncel listesiyle İstanbul'un en güzel ve en lüks düğün mekanları.
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İstanbul 2025 Düğün Mekanları
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İstanbul Tarihi Düğün Mekanları
İstanbul Boğaz ve Deniz Manzaralı Düğün Mekanları
İstanbul'daki En Lüks Otel Düğün Salonları
İstanbul Bahçe Düğün Mekanları
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İBB Sosyal Tesis Düğün Fiyatları 2025
İstanbul Düğün Mekanları En Sık Sorulan Sorular
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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