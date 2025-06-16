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İstanbul Düğün Mekanları: İstanbul'un En Lüks, En Büyük Düğün Salonları ve Fiyatları

İstanbul Düğün Mekanları: İstanbul'un En Lüks, En Büyük Düğün Salonları ve Fiyatları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.06.2025 - 15:56

Yepyeni bir düğün sezonu daha geldi çattı! Siz de o düğün senin, bu düğün benim derken hayallere kapılmış olabilir, düğününüz hakkında birçok farklı fikir arasında kalmış olabilirsiniz. Şık bir otel düğünü mü yapmalı, yoksa şöyle romantik bir kır düğünü mü? Eğer İstanbul'daysanız seçenekleriniz oldukça fazla! Neyse ki biz sizin yanınızdayız ve İstanbul'un en popüler, en şık, en lüks düğün mekanlarını sizler için sıraladık. Sizin yapmanız gereken tek şey, düğününüzü hayal etmek ve nihai bir karara ulaşmak.

İşte 2025 güncel listesiyle İstanbul'un en güzel ve en lüks düğün mekanları.

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İstanbul 2025 Düğün Mekanları

İstanbul 2025 Düğün Mekanları

Hayallerinizdeki düğün, aslında hiç de uzakta değil. İstanbul'un birçok farklı noktasında, büyüleyici tarihi ve doğal güzellikleri içerisinde bulunduran birbirinden farklı düğün mekanları var. İster şık bir otel düğünü hayal edin, ister romantik bir kır düğünü. İstanbul düğün mekanları arasında hayallerinize, isteğinize en uygununu bulacağınızdan hiç şüphemiz yok.

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki en lüks, en büyük, en popüler düğün mekanlarını sizler için derledik. Tarihi düğün mekanları, boğaz manzaralı düğün mekanları, lüks düğün otelleri derken listemiz aldı başını gitti. Dilerseniz, İstanbul'un en güzel düğün mekanlarına birlikte bakalım.

İstanbul Tarihi Düğün Mekanları

İstanbul Tarihi Düğün Mekanları

Tarihi atmosferiyle büyüleyen mekanlar, klasik ve zarif bir düğün isteyen çiftlerin her zaman ilk tercihidir. İstanbul ise bu konuda tacını kimseye kaptırmaz!

Avrupa Yakası Tarihi Düğün Mekanları

Osmanlı saray ihtişamını Boğaz manzarasıyla birleştiren mekan, şüphesiz İstanbul’un en prestijli düğün adreslerinden biri.

  • Sait Halim Paşa Yalısı (Sarıyer)

Şık mimarisi ve ihtişamlı bahçesiyle masalsı bir düğün deneyimi sunar.

  • Fuat Paşa Yalısı (Sarıyer)

Denize sıfır konumu ve tarihi havasıyla nostaljik bir atmosfer arayanlar için mükemmel.

  • Esma Sultan Yalısı (Ortaköy)

Cam cephesiyle modernliği, tarihi taş duvarlarıyla geçmişi birleştiren etkileyici bir mekan.

Anadolu Yakası Tarihi Düğün Mekanları

Üsküdar sırtlarında yer alan bu yapı, hem tarih hem Boğaz manzarası arayanlar için gözde bir seçenek.

Adeta bir tabloyu andıran bu yapı, klasik düğün organizasyonları için eşsiz.

  • Borsa Restaurant – Adile Sultan Sarayı Bahçesi

Muhteşem manzarasıyla birlikte gurme menüleriyle de dikkat çeker.

İstanbul Boğaz ve Deniz Manzaralı Düğün Mekanları

İstanbul Boğaz ve Deniz Manzaralı Düğün Mekanları

Boğaz’ın büyüsü eşliğinde 'evet' demek gibisi yok! İşte denize karşı düğün hayali kuranlara özel mekanlar:

Avrupa Yakası

Lüks ve romantizmin buluştuğu bu mekan, Boğaz’a sıfır konumuyla ön planda.

  • Swissôtel The Bosphorus (Maçka)

Panoramik manzarası ve geniş salonlarıyla göz kamaştırıyor.

Klasik otel düğünü sevenler için kaliteli ve prestijli bir tercih.

  • Çırağan Palace Kempinski & Esma Sultan Yalısı

Hem tarihi hem de manzarayı bir arada sunan mekanlar. 

Anadolu Yakası:

Tarihi dokusunun yanı sıra Boğaz’ın dinginliğini de eşsiz.

Ormanın içinde ama aynı zamanda denize karşı – doğa ve deniz kombinasyonu isteyenlere!

Marina manzarasıyla eşsiz bir atmosfer sağlar.

  • The Green Park Pendik Hotel

Sahil şeridinde, açık alan seçeneğiyle dikkat çeker.

İstanbul'daki En Lüks Otel Düğün Salonları

İstanbul'daki En Lüks Otel Düğün Salonları

Hem konfor hem profesyonel organizasyon garantisi istiyorsanız otel düğünleri tam size göre.

Avrupa Yakası

Modern ve şık dizaynı, yüksek standartlarıyla lüks bir düğün isteyenler için birebir.

  • Swissôtel The Bosphorus & Hilton İstanbul Bosphorus

Hem lokasyon hem kalite bakımından yıllardır güvenilirliğini koruyor.

Anadolu Yakası

  • Dedeman Bostancı Hotel

Ulaşım kolaylığı, şehir merkezine yakınlığıyla avantaj sağlar.

  • The Green Park Pendik Hotel & Kalamış Marina Hotel

Geniş balo salonları ve açık alanlarıyla farklı düğün konseptlerine uygundur.

  • Elio Sedef – Sedef Adası

Sadece denizle ulaşılabilen ada konseptiyle sıra dışı ve romantik.

İstanbul Bahçe Düğün Mekanları

İstanbul Bahçe Düğün Mekanları

Ağaçların altında, doğayla iç içe bir düğün planlayan çiftler için açık hava düğün mekanları oldukça ideal.

Avrupa Yakası

  • Fuat Paşa Yalısı – Sarıyer

Denize karşı bahçesiyle romantik bir atmosfer yaratır.

Sanatsal dokusu ve açık hava alanıyla özgün düğün konseptleri için idealdir.

Anadolu Yakası

Ormanın içinde gizlenmiş adeta gizli bir cennet.

Modern mimarisi ve yemyeşil bahçesiyle sade ama şık düğünler için uygun.

  • Borsa Restaurant – Adile Sultan Sarayı Bahçesi

Gurme lezzetler ve manzara bir arada.

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İBB Sosyal Tesis Düğün Fiyatları 2025

İBB Sosyal Tesis Düğün Fiyatları 2025

İstanbul, hem tarihi zenginliği hem doğal güzellikleriyle düğün hayallerine ev sahipliği yapacak onlarca seçeneğe sahip. Fakat devir malum, ekonomi devri. Tam da bu noktada İBB Sosyal Tesisler devreye giriyor. İBB'nin işletmesinde olan Sosyal Tesisler'de düğün, nişan, sünnet gibi merasimler, mezuniyet balosu, iş yemeği, iftar yemeği gibi toplu yemek organizasyonları da yapılabiliyor. 

İBB Sosyal Tesisleri düğün fiyatları değişiklik gösteriyor. Salonun büyüklüğüne, seçilen tarihe ve yemeklere göre farklı fiyatlandırmalar söz konusu. Örneğin İBB Florya Sosyal Tesisleri kır bahçesi düğün salonunda yemek kapasitesi 500 kişiyken Beykoz Koru Sosyal Tesisleri'nde bu sayı 500 + 500'dür. Ayrıca sosyal tesislerin hizmet verdiği aylar da değişiklik gösterir. 

İstanbul sosyal tesisler düğün organizasyonları için detaylı bilgileri, sosyal tesislerin resmi internet sitesinden almanızı tavsiye ederiz.

Detaylı bilgi için tıklayınız: İBB Sosyal Tesis Düğün - Nişan Mekanları

İstanbul Düğün Mekanları En Sık Sorulan Sorular

İstanbul Düğün Mekanları En Sık Sorulan Sorular

İstanbul'daki popüler düğün mekanları hakkında sık sorulan sorulara ve cevaplarına burada ulaşabilirsiniz:

Adile Sultan Sarayı'nda Düğün Kaç TL?

Adile Sultan Sarayı, İstanbul'un en gözde düğün mekanlarından biridir. Adile Sultan Sarayı'nda düğün fiyatları sezona, pakete hatta seçilen güne göre değişiklik gösterir. 

Çırağan'da Düğün Kaç TL?

Çırağan'da düğün fiyatları seçilen sezona, pakete ve yemeklere göre değişiklik gösterir. Fakat 2025 yılı için başlangıç fiyatlarının kişi başı ortalama 2.500-4.000 TL arasında olabileceği tahmin ediliyor.

Hidiv Kasrı Düğün Ücreti Ne Kadar?

Hidiv Kasrı düğün ücreti de sezona ve seçilen pakete göre değişiklik göstermekle birlikte, 2024 ücretlerinin hafta içi yemekli menü kişi başı 1350 TL'den başladığı biliniyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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