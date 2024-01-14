İstanbul'dan Sosyoloji Dersi Niteliğinde Görüntüler: Yolu Kesip Aracın Üstünden Para Saçtı
İstanbul'dan Sosyoloji Dersi Niteliğinde Görüntüler: Yolu Kesip Aracın Üstünden Para Saçtı
Avrupa'nın en büyük metropollerinden İstanbul'da yine köy meydanını aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Zeytinburnu’nda otomobilleriyle düğün konvoyu yapan bir grup, önce caddeyi trafiğe kapattı, ardından müzik açıp arabanın üzerinden ortalığa para saçtı.
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İstanbul halkının sınıfsal kimlik tartışmaları, sosyologların uzun bir müddettir kafa patlattığı bir konu. Köyden kente mi göç ettik yoksa köyü mü İstanbul'a getirdik hala cevabı bulunamayan en büyük sorulardan biri.
Sözde eğlencenin adresi ise bu kez İstanbul Zeytinburnu. Abay Caddesi’nde çekilen görüntülerde otomobilleriyle düğün konvoyu yapan grup, önce yolu trafiğe kapattı ardından yüksek sesle müzik açarak yolun ortasında oynamaya başladı.
Bu sırada hızını alamayan gruptan bir kişi ise arabanın üzerine çıkarak yola para saçmaya başladı. Bu arada atılan paraların kağıt 5 lira olduğunu da belirtelim.
İşte İstanbul Zeytinburnu'nda çekilen ve sosyal medyada da gündem olan o görüntüler ⬇️
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