İstanbul'dan Sosyoloji Dersi Niteliğinde Görüntüler: Yolu Kesip Aracın Üstünden Para Saçtı

Avrupa'nın en büyük metropollerinden İstanbul'da yine köy meydanını aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Zeytinburnu’nda otomobilleriyle düğün konvoyu yapan bir grup, önce caddeyi trafiğe kapattı, ardından müzik açıp arabanın üzerinden ortalığa para saçtı.