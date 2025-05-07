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İstanbul'dan New York'a Uzanan O Ses: İlhan Erşahin

etiket İstanbul'dan New York'a Uzanan O Ses: İlhan Erşahin

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
07.05.2025 - 23:01

Dünyada bazı sesler vardır, bir şehrin ruhunu yakalayıp başka bir coğrafyaya fısıldar. İşte İlhan Erşahin de bu nadir müzisyenlerden biri. Saksofonunun sesiyle New York’un arka sokaklarından İstanbul’un boğazına uzanan bir köprü kuran sanatçı, sadece bir müzisyen değil adeta bir kültür elçisi. Şimdi gelin, İlhan Erşahin’in büyülü müzik yolculuğuna birlikte bakalım!

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Lisa Campton
Lisa Campton
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