İstanbul'dan New York'a Uzanan O Ses: İlhan Erşahin

Dünyada bazı sesler vardır, bir şehrin ruhunu yakalayıp başka bir coğrafyaya fısıldar. İşte İlhan Erşahin de bu nadir müzisyenlerden biri. Saksofonunun sesiyle New York’un arka sokaklarından İstanbul’un boğazına uzanan bir köprü kuran sanatçı, sadece bir müzisyen değil adeta bir kültür elçisi. Şimdi gelin, İlhan Erşahin’in büyülü müzik yolculuğuna birlikte bakalım!