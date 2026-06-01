Haberler
Gündem
İstanbul'da Yaz Bu Hafta Resmen Başlayacak: Sıcaklıklar 32 Dereceye Kadar Yükselebilir

İstanbul’da Yaz Bu Hafta Resmen Başlayacak: Sıcaklıklar 32 Dereceye Kadar Yükselebilir

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.06.2026 - 10:35
Yeni haftanın ilk günü, Karadeniz’in bazı bölgeleri dışında Türkiye genelinde açık ve sıcak bir hava hâkim olacak. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sinop’un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A Haber’de açıklamalarda bulunan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, yükselen sıcaklıklarla İstanbul’a adeta yaz geleceğini söyledi. Megakentte bu hafta sıcaklıklar bazı ilçelerde 32 dereceye kadar yükselecek.

Türkiye’de yeni ayla birlikte birçok bölgede sıcaklıklar yükselecek, yağışlar azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava tahmin raporuna göre sıcaklıklar yaz değerlerine yükselecek. Karadeniz Bölgesi’nin bazı kentlerinde yağış geçişleri olacak.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sinop’un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul’da bu hafta sıcaklıklar 32 dereceye kadar yükselecek.

A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul’da bu hafta hava sıcaklıklarının yükseleceğini söyledi. 

Sıcak hava dalgası olmayacağını belirten uzman, 'Bu hafta 28, 29, 30 hatta 30-32 dereceleri İstanbul'da görüyor olacağız' ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
