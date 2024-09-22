İstanbul'da Safkan İngiliz Atlarını Almak İçin Dudak Uçuklatan Paralar!

Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği (TYAYSD) ile Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği’nin (SİAYSD) ilk kez ortak olarak düzenlediği tay satış etkinliğinde milyonlar havada uçuştu.