İstanbul'da Safkan İngiliz Atlarını Almak İçin Dudak Uçuklatan Paralar!
İstanbul'da Safkan İngiliz Atlarını Almak İçin Dudak Uçuklatan Paralar!
Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği (TYAYSD) ile Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği’nin (SİAYSD) ilk kez ortak olarak düzenlediği tay satış etkinliğinde milyonlar havada uçuştu.
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İstanbul Veliefendi Padok Alanı’nda yapılan açık artırmaya katılan 30 safkan İngiliz tayından 3'ü satıldı.
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Açık artırmada en dikkat çeken anlarından biri de 34 numara ile etkinliğe katılan 'Perfect Sunset' isimli tayın 7,5 milyon TL'lik teklife rağmen satılmaması oldu.
Nefes kesen bir mücadelenin yaşandığı açık artırmada 32 numara ile etkinliğe katılan 'North Pasha' isimli tay, 4,5 milyon TL ile organizasyonun en yüksek satışına imza attı.
7 numara ile etkinliğe katılan Vermithrax 4 milyon TL, 29 numara ile katılan 'The Snake Pit' ise 1 milyon TL'ye alıcısının oldu.
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