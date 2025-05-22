İstanbul'da Özel Halk Otobüsü Kaosu: Otobüsler Kontak Kapattı, Duraklarda Yoğunluk Oluştu
İstanbul'da özel halk otobüsleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) 6 milyar lira tutarındaki hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapattı. Özel halk otobüslerinin kontak kapatması ve İETT otobüslerinin de dolu gelmesi üzerine duraklarda sabahın erken saatlerinde büyük yoğunluk oluşmaya başladı.
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Özel halk otobüsleri kontak kapattı, taksilere yoğun talep oldu.
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Özel halk otobüslerinin kontak kapatması üzerine İETT Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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