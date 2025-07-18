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İstanbul’da Lüks Sitede Taciz Skandalı: Evine Gitmek İsteyen Genç Kadın, Kargocunun Tacizine Uğradı!

İstanbul’da Lüks Sitede Taciz Skandalı: Evine Gitmek İsteyen Genç Kadın, Kargocunun Tacizine Uğradı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.07.2025 - 09:54

İstanbul Esenyurt’ta lüks bir sitede yaşanan olay akıllara durgunluk verdi! Ekol TV’de Büşra Seyis’in haberine göre; 24 yaşındaki genç kadın, kargo teslimatı bahanesiyle siteye giren bir görevlinin tacizine uğradı. Taciz, güvenlik kameralarının olduğu asansörde başladı ve dairesine kadar sürdü.

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İstanbul Esenyurt’taki bir sitede evine gitmek isteyen 24 yaşındaki bir kadın, apartmana gelen kargocunun tacizine uğradı.

İstanbul Esenyurt’taki bir sitede evine gitmek isteyen 24 yaşındaki bir kadın, apartmana gelen kargocunun tacizine uğradı.

Ekol TV’den Büşra Seyis’in haberine göre; genç kadın yedinci kattaki dairesine çıkmak için asansöre bindi. Kucağında köpeğiyle birlikte yolculuk ederken, kargo görevlisi de aynı asansöre girdi. Görevlinin aslında eksi üçüncü katta inmesi gerekiyordu. Ancak yedinci katta genç kadınla birlikte asansörden indi ve takibe başladı.

Kadın asansörden indiğinde, sırtını döndüğü anda görevli tarafından fiziksel tacize uğradı. Taciz, sadece asansörle sınırlı kalmadı; kadın dairesine yönelirken görevli arkasından geldi ve koridorda da saldırı girişimini sürdürdü. Genç kadın çığlık atarak yardım istedi. Komşularının sesleri duyması üzerine olay yerine koşması saldırganın kaçmasına neden oldu.

İşte Ekol TV'deki haberim tüm detayları 👇

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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