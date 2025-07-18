İstanbul’da Lüks Sitede Taciz Skandalı: Evine Gitmek İsteyen Genç Kadın, Kargocunun Tacizine Uğradı!

Ekol TV’den Büşra Seyis’in haberine göre; genç kadın yedinci kattaki dairesine çıkmak için asansöre bindi. Kucağında köpeğiyle birlikte yolculuk ederken, kargo görevlisi de aynı asansöre girdi. Görevlinin aslında eksi üçüncü katta inmesi gerekiyordu. Ancak yedinci katta genç kadınla birlikte asansörden indi ve takibe başladı.

Kadın asansörden indiğinde, sırtını döndüğü anda görevli tarafından fiziksel tacize uğradı. Taciz, sadece asansörle sınırlı kalmadı; kadın dairesine yönelirken görevli arkasından geldi ve koridorda da saldırı girişimini sürdürdü. Genç kadın çığlık atarak yardım istedi. Komşularının sesleri duyması üzerine olay yerine koşması saldırganın kaçmasına neden oldu.