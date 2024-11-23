İstanbul'da Kar Yağışı Başladı! Meteorolojinin Uyarılarının Ardından Beklenen Oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen oldu, tahminler gerçekleşti: İstanbul'da kar yağışı başladı! Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı ve çevresinde de kar yağışı gözleniyor. Soğuk hava etkili olurken şehrin diğer kesimlerinde karla karışık yağmur yağışı başladı.