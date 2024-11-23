İstanbul'da Kar Yağışı Başladı! Meteorolojinin Uyarılarının Ardından Beklenen Oldu
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İstanbul'da Kar Yağışı Başladı! Meteorolojinin Uyarılarının Ardından Beklenen Oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen oldu, tahminler gerçekleşti: İstanbul'da kar yağışı başladı! Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı ve çevresinde de kar yağışı gözleniyor. Soğuk hava etkili olurken şehrin diğer kesimlerinde karla karışık yağmur yağışı başladı.
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Milyonlarca İstanbullunun hasretle beklediği kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinde havanın aniden soğuyacağını ve megakentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olacağını bildirmişti.
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Yapılan uyarıların ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde şimdiden yerler beyazlamaya başladı. Aydos Ormanı ve çevresinde lapa lapa kar yağışı etkili oluyor.
Meteoroloji Marmara'nın 500 metre rakım üzerinde olan bölgelerinde kar yağışının olacağını bildirmişti. Şehrin alçak kesimlerinde ise gök gürültülü sağanak yağış hakim oluyor.
Kar yağışı kameralar tarafından böyle kaydedildi👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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