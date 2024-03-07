İstanbul'da Hava Durumu Değişiyor: Yağmurun Sonu Güneş!
İstanbul'da Hava Durumu Değişiyor: Yağmurun Sonu Güneş!
AKOM tahminlerine göre, İstanbul'da hava durumu hafta sonuna kadar hafif yağışlı. Hafta sonu ile birlikte ise yağışların yerini yeniden güneşli bir hava alacak.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tahminlerine göre, İstanbul'da hafta sonu havanın seyri bir kez daha değişecek.
AKOM'un yaptığı son meteorolojik değerlendirmelere göre, İstanbul'da hafta sonu bulutlu havanın yerini güneşli bir hava alacak.
Öte yandan İstanbul'da hafta boyunca hafif ve yerel yağış geçişleri dışında ciddi bir yağış da öngörülmüyor.
AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul'da hafta boyunca hafif ve yerel yağış geçişleri dışında ciddi bir yağış beklenmezken, hafta sonu bulutlu havanın yerini güneşli bir gökyüzüne bırakacağı tahmin ediliyor."
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