İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 9 - 10 Mayıs Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Cumartesi Pop Konserleri (9 Mayıs)

Ebru Gündeş 'Beraber Söylüyoruz'

Türkiye'nin en güçlü vokallerinden biri olan Ebru Gündeş, dev orkestrası ve yenilikçi sahne tasarımıyla dinleyicilerini kariyerinin hitleri arasında bir yolculuğa çıkarıyor. Sanatçı, Volkswagen Arena'nın üstün akustik imkanlarını kullanarak 'Beraber Söylüyoruz' konseptiyle interaktif bir performans vadediyor.

Saat: 21:00 (Kapı açılış 18:00)

Yer: Volkswagen Arena

Murat Dalkılıç

Türk pop müziğinin dinamik ismi Murat Dalkılıç, uzun bir aradan sonra döndüğü sahnelerde enerjisi yüksek dans şovları ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla hayranlarıyla buluşuyor. Sanatçının modern aranjelerle yenilediği repertuvarı, Vadistanbul'un modern atmosferinde popseverlere hareketli bir gece sunuyor.

Saat: 21:00

Yer: Jolly Joker Vadistanbul

Yıldız Tilbe

Kendi yazdığı şarkılarla pop ve arabesk arasında kendine has bir evren kuran Yıldız Tilbe, her anı sürprizlerle dolu sahne performansıyla dinleyicilerini büyülemeye devam ediyor. Sanatçının Kartal sahnelerindeki yoğun ilgisi, İstanbul'un Anadolu yakasındaki pop müzik talebinin ne kadar canlı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Saat: 21:00

Yer: Jolly Joker Kartal istMarina

Aşkın Nur Yengi (Senfonik)

90'lı yılların pop rüzgarını günümüze taşıyan Aşkın Nur Yengi, en sevilen eserlerini senfonik bir orkestra eşliğinde seslendirerek dinleyicilere nostaljik ve görkemli bir müzik ziyafeti sunuyor. Bu özel konser, sanatçının eşsiz vokalinin orkestral zenginlikle buluştuğu bir prestij projesi olarak öne çıkıyor.

Saat: 21:00

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

DJ Ali Taş ile 90'lar Türkçe Pop Gecesi

Efsaneleşmiş 90'lar pop parçalarını modern setlerle harmanlayan Ali Taş, dinleyicileri geçmişin unutulmaz anılarına götürürken dans pistini bir an olsun boş bırakmıyor. Etkinlik, özellikle nostalji tutkunları için yüksek tempolu ve kolektif bir eğlence deneyimi sunuyor.

Saat: 21:00

Yer: Jolly Joker Kıyı İstanbul

Pazar Pop Konserleri (10 Mayıs - Anneler Günü Özel)

Candan Erçetin Anneler Günü Konseri

Zarafeti ve geniş müzikal yelpazesiyle tanınan Candan Erçetin, her yıl geleneksel hale getirdiği Anneler Günü konserinde sevilen klasiklerini tüm anneler için seslendiriyor. Sanatçının Balkan ezgilerinden Fransız chansonlarına uzanan repertuvarı, Pazar öğleden sonrasını duygusal ve asil bir atmosfere dönüştürüyor.

Saat: 16:00

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Berkay 'Evdeyiz Dede'

Sahne enerjisi ve seyirciyle kurduğu samimi diyalogla tanınan Berkay, 'Evdeyiz Dede' konseptini bu kez Harbiye'nin büyüleyici atmosferine taşıyarak yüksek dozlu bir eğlence vadediyor. Konser, sürprizlerle dolu akışı ve Berkay'ın pop-arabesk füzyonu tarzıyla haftanın en canlı kapanışlarından biri olmayı hedefliyor.

Saat: 21:00

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Didomido

Dijital platformlarda yakaladığı başarıyı canlı sahnesine de taşıyan Didomido, modern pop tınılarını samimi bir performansla harmanlayarak dinleyicileriyle açık havada buluşuyor. Swissotel'in şık bahçesinde gerçekleşen bu konser, müzik ve gastronomiyi birleştiren lifestyle bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

Saat: 21:00

Yer: Swissotel The Bosphorus (Chalet Garden)