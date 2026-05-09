İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 9 - 10 Mayıs Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.05.2026 - 09:16

İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 9-10 Mayıs'ta hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

Cumartesi Pop Konserleri (9 Mayıs)

Ebru Gündeş 'Beraber Söylüyoruz'

Türkiye'nin en güçlü vokallerinden biri olan Ebru Gündeş, dev orkestrası ve yenilikçi sahne tasarımıyla dinleyicilerini kariyerinin hitleri arasında bir yolculuğa çıkarıyor. Sanatçı, Volkswagen Arena'nın üstün akustik imkanlarını kullanarak 'Beraber Söylüyoruz' konseptiyle interaktif bir performans vadediyor.

Saat: 21:00 (Kapı açılış 18:00)

Yer: Volkswagen Arena

Murat Dalkılıç

Türk pop müziğinin dinamik ismi Murat Dalkılıç, uzun bir aradan sonra döndüğü sahnelerde enerjisi yüksek dans şovları ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla hayranlarıyla buluşuyor. Sanatçının modern aranjelerle yenilediği repertuvarı, Vadistanbul'un modern atmosferinde popseverlere hareketli bir gece sunuyor.

Saat: 21:00

Yer: Jolly Joker Vadistanbul

Yıldız Tilbe

Kendi yazdığı şarkılarla pop ve arabesk arasında kendine has bir evren kuran Yıldız Tilbe, her anı sürprizlerle dolu sahne performansıyla dinleyicilerini büyülemeye devam ediyor. Sanatçının Kartal sahnelerindeki yoğun ilgisi, İstanbul'un Anadolu yakasındaki pop müzik talebinin ne kadar canlı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Saat: 21:00

Yer: Jolly Joker Kartal istMarina

Aşkın Nur Yengi (Senfonik)

90'lı yılların pop rüzgarını günümüze taşıyan Aşkın Nur Yengi, en sevilen eserlerini senfonik bir orkestra eşliğinde seslendirerek dinleyicilere nostaljik ve görkemli bir müzik ziyafeti sunuyor. Bu özel konser, sanatçının eşsiz vokalinin orkestral zenginlikle buluştuğu bir prestij projesi olarak öne çıkıyor.

Saat: 21:00

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

DJ Ali Taş ile 90'lar Türkçe Pop Gecesi

Efsaneleşmiş 90'lar pop parçalarını modern setlerle harmanlayan Ali Taş, dinleyicileri geçmişin unutulmaz anılarına götürürken dans pistini bir an olsun boş bırakmıyor. Etkinlik, özellikle nostalji tutkunları için yüksek tempolu ve kolektif bir eğlence deneyimi sunuyor.

Saat: 21:00

Yer: Jolly Joker Kıyı İstanbul

Pazar Pop Konserleri (10 Mayıs - Anneler Günü Özel)

Candan Erçetin Anneler Günü Konseri

Zarafeti ve geniş müzikal yelpazesiyle tanınan Candan Erçetin, her yıl geleneksel hale getirdiği Anneler Günü konserinde sevilen klasiklerini tüm anneler için seslendiriyor. Sanatçının Balkan ezgilerinden Fransız chansonlarına uzanan repertuvarı, Pazar öğleden sonrasını duygusal ve asil bir atmosfere dönüştürüyor.

Saat: 16:00

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Berkay 'Evdeyiz Dede'

Sahne enerjisi ve seyirciyle kurduğu samimi diyalogla tanınan Berkay, 'Evdeyiz Dede' konseptini bu kez Harbiye'nin büyüleyici atmosferine taşıyarak yüksek dozlu bir eğlence vadediyor. Konser, sürprizlerle dolu akışı ve Berkay'ın pop-arabesk füzyonu tarzıyla haftanın en canlı kapanışlarından biri olmayı hedefliyor.

Saat: 21:00

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Didomido

Dijital platformlarda yakaladığı başarıyı canlı sahnesine de taşıyan Didomido, modern pop tınılarını samimi bir performansla harmanlayarak dinleyicileriyle açık havada buluşuyor. Swissotel'in şık bahçesinde gerçekleşen bu konser, müzik ve gastronomiyi birleştiren lifestyle bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

Saat: 21:00

Yer: Swissotel The Bosphorus (Chalet Garden)

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Rock Sahne'de Kimler Var?

Cumartesi Rock Konserleri (9 Mayıs)

Duman

Türk rock müziğinin kült grubu Duman, Kaan Tangöze’nin kendine has vokali ve grubun grunge etkili sounduyla dinleyicileri coşturmaya hazırlanıyor. Konserde hem efsaneleşmiş eski hitler hem de yeni albüm 'KUFİ'den parçalar, amfi tiyatronun açık hava enerjisiyle buluşuyor.

Saat: 20:30 (Giriş 17:30)

Yer: Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro

Mor ve Ötesi & Adamlar (Decathlon Mayfest)

Türkiye'nin en önemli rock gruplarından Mor ve Ötesi ile özgün şarkı sözleriyle tanınan Adamlar, baharın coşkusunu kutlamak için aynı sahnede bir araya geliyor. Kadıköy'ün merkezindeki bu festival, farklı rock jenerasyonlarını birleştiren devasa bir gençlik buluşması niteliği taşıyor.

Saat: 14:00 (Etkinlik başlangıcı)

Yer: Kadıköy Festival Park

Peter Doherty

The Libertines ve Babyshambles gruplarıyla indie rock tarihine damga vuran efsanevi İngiliz sanatçı Peter Doherty, şiirsel punk enerjisini İstanbul sahnesine taşıyor. Sanatçı, samimi ve mesafesiz bir atmosfer sunan Blind'da, modern rock tarihinin en karakteristik figürlerinden biri olarak hayranlarıyla buluşuyor.

Saat: 20:30

Yer: Blind İstanbul

Halil Sezai

Buğulu sesi ve derin acıları konu alan şarkılarıyla kendine özgü bir melankoli yaratan Halil Sezai, dinleyicilerini duygusal derinliği yüksek bir performansa davet ediyor. Sanatçının sahnedeki teatral duruşu ve yaraya dokunan sözleri, Kadıköy’ün canlı müzik kültüründe önemli bir yer tutuyor.

Saat: 21:30

Yer: Dorock XL Kadıköy

Pazar Rock ve Metal Konserleri (10 Mayıs)

Sirenia

Senfonik metalin dünyaca ünlü temsilcisi Sirenia, gotik melodileri ve görkemli orkestral yapısıyla haftanın en sert ve etkileyici kapanışlarından birini yapıyor. Morten Veland liderliğindeki grup, İstanbul'daki metal tutkunlarına epik bir sahne şovu vadediyor.

Saat: 20:00

Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

Torna

Modern rock sahnesinin yükselen gruplarından Torna, sert ritimleri ve enerjik sahne performansıyla dinleyicilere yüksek tansiyonlu bir gece yaşatıyor. Grubun enerjisi, haftanın yorgunluğunu rock müziğin saf gücüyle atmak isteyenler için ideal bir alternatif sunuyor.

Saat: 20:30

Yer: Celtic Irish Pub İstanbul

Ayrık Otu

Alternatif rock dünyasından özgün şarkılarıyla dikkat çeken Ayrık Otu, yerel rock tınılarını modern dokunuşlarla birleştirerek dinleyicileri samimi bir atmosferde karşılıyor. Grup, Kadıköy’ün bağımsız müzik ruhunu yansıtan performansıyla türün meraklılarına hitap ediyor.

Saat: 21:00

Yer: Muaf Kadıköy

Peter Doherty (2. Gece)

İlk gecenin yoğun talebi üzerine gerçekleşen bu ikinci performansta, Peter Doherty şiirsel punk estetiğini ve öngörülemez sahne enerjisini bir kez daha İstanbul’a sunuyor. Sanatçının dinleyiciyle kurduğu mesafesiz ilişki, Blind sahnesini gerçek bir rock ritüeline dönüştürüyor.

Saat: 20:30

Yer: Blind İstanbul

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

Cumartesi Rap Konserleri (9 Mayıs)

Joshua Idehen

İngiliz spoken word sahnesinin en çarpıcı seslerinden biri olan Joshua Idehen, caz ve elektronik elementleri ustalıkla harmanladığı müziğiyle Babylon sahnesine konuk oluyor. Sanatçı, güçlü solo vokalleri ve derinlikli lirik anlatımıyla dinleyicileri modern bir şehir ozanının dünyasına davet ediyor.

Saat: 22:00

Yer: Babylon

Lil Zey

Türk trap müziğinin öncü kadın seslerinden Lil Zey, kendine has vokali ve türler arası geçiş yapan prodüksiyonlarıyla modern rap severlerle buluşuyor. Sanatçının sahne hakimiyeti ve vizyoner soundu, İstanbul’un gece hayatında rap müziğin ne kadar belirleyici olduğunu gösteriyor.

Saat: 19:00 (Giriş saati)

Yer: Ooze Venue

Pazar Rap Konserleri (10 Mayıs)

Chilakka

Kadıköy merkezli hip-hop sahnesinin enerjik temsilcilerinden Chilakka, ritmik altyapıları ve kentsel hikayeleriyle dinleyicileri dansa ve eşlik etmeye davet ediyor. Sanatçının Ayı Pub'daki performansı, Pazar gecesini rap müziğin dinamizmiyle renklendirmek isteyenler için ideal bir nokta sunuyor.

Saat: 21:30

Yer: Ayı Pub & Disko (Rıhtım)

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

Cumartesi Caz Konserleri (9 Mayıs)

Dilek Sert Erdoğan Band

Türkiye'nin en güçlü soul vokallerinden biri kabul edilen Dilek Sert Erdoğan, 'Moments' albümünden parçalar ve soul klasiklerinden oluşan zengin repertuvarıyla Nardis sahnesini ısıtıyor. Sanatçıya eşlik eden usta müzisyenler, dinleyicilere yüksek standartlı bir caz ve soul gecesi vadediyor.

Saat: 21:30 (Genel Nardis başlangıcı)

Yer: Nardis Jazz Club

Pazar Caz Konserleri (10 Mayıs - Anneler Günü Özel)

Yalıda Caz Eşliğinde Anneler Günü Brunchı: Neşet Ruacan & Ece Göksu

Türkiye caz gitar efsanesi Neşet Ruacan ve duru vokaliyle tanınan Ece Göksu, Boğaz manzarasına karşı gerçekleşen bu özel brunch etkinliğinde sahne alıyor. Gastronomi ve canlı caz müziğini şık bir atmosferde birleştiren bu buluşma, Anneler Günü için en prestijli kutlama seçeneklerinden birini sunuyor.

Saat: 11:00 (Brunch başlangıcı), 11:45 (Konser)

Yer: Sait Halim Paşa Yalısı

Ormanda Caz ve Piknik 5 (Festival)

Life Park'ın huzurlu doğasında gerçekleşen bu festival, Leyanner Chibas Duporte'nin Küba ritimlerinden Kerem Görsev Quartet'in zarif tınılarına kadar cazın her rengini kapsıyor. Etkinlik, ailelerin kendi piknik düzenlerini kurabildiği, çocuk dostu ve evcil hayvanlara açık yapısıyla Pazar gününü bir müzik şölenine dönüştürüyor.

Program: 13:00 - Leyanner Chibas Duporte / 15:00 - Önder Focan Trio & Cansu Nihal Akarsu / 16:30 - Kerem Görsev Quartet / 18:00 - Elif Çağlar Quartet

Yer: Life Park

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

Cumartesi Elektronik Konserleri (9 Mayıs)

X by ADRIATIQUE

Müzik, sanat ve teknolojiyi bir araya getiren sürükleyici deneyimi 'X' ile İstanbul'a gelen Adriatique, Ataköy Marina'nın büyüleyici manzarasında unutulmaz bir şov sunuyor. Işık ve görsellerin müziğin ritmiyle senkronize olduğu bu performans, küresel elektronik müzik standartlarını İstanbul’a taşıyor.

Saat: 16:00

Yer: Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi

%100 Müzik Sunar: Charlie Jeer

Saksafon merkezli melodileri ve derin house prodüksiyon anlayışıyla dikkat çeken Charlie Jeer, Birleşik Krallık’ın en heyecan verici yeni isimlerinden biri olarak sahne alıyor. Sanatçının viral başarılarla taçlanan soundu, %100 Studio'nun yoğun atmosferinde dinleyicilere sofistike bir gece vadediyor.

Saat: 21:30

Yer: Zorlu PSM - %100 Studio

Barcode (Live A/V Performance)

Leipzig merkezli prodüktörün Türkiye'deki ilk performansı olan bu set, caz, IDM ve bas müziğini etkileyici görsel elementlerle senkronize ediyor. Dinleyiciler, işitsel olduğu kadar görsel olarak da kurgulanmış bu deneysel yolculukta modern elektroniğin sınırlarını keşfediyor.

Saat: 19:00

Yer: Hara İstanbul

Pazar Elektronik Konserleri (10 Mayıs)

Stasi Sanlin

Maslak'ın endüstriyel kalbi Klein Phönix'te sahne alan Stasi Sanlin, Pazar gecesini ritmik ve karanlık elektronik tınılarla kapatmak isteyen dans tutkunlarını ağırlıyor. Sanatçının performansı, şehrin bitmeyen gece enerjisini yansıtan bir final sunuyor.

Yer: Klein Phönix Maslak

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Etkinliği Var mı?

Cumartesi Klasik Müzik ve Bale (9 Mayıs)

Kuğu Gölü (Swan Lake) - İstanbul DOB

Tchaikovsky’nin ölümsüz besteleriyle hayat bulan ve bir yüzyılı aşkın süredir dünyanın en sevilen balesi olan Kuğu Gölü, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneleniyor. Büyücü tarafından kuğuya dönüştürülen Prenses Odette ile Prens Siegfried'in aşk hikayesi, AKM’nin görkemli atmosferinde sanatseverlerle buluşuyor.

Saat: 15:00

Yer: AKM Türk Telekom Opera Salonu

Ludovico Einaudi (Magnifique Concert)

Dünyaca ünlü İtalyan piyanist ve besteci Ludovico Einaudi, zamansız minimalist besteleri ve büyüleyici sahne performansıyla dinleyicilerini içsel bir yolculuğa çıkarıyor. Sanatçının piyano başındaki ustalığı, modern klasiğin en naif ve etkileyici örneklerini İstanbul’un kalbine taşıyor.

Saat: 21:00

Yer: Mall of İstanbul MOİ Sahne

Tuluyhan Uğurlu: 'Dokuz Altın Kentin Anahtarı'

Tuluyhan Uğurlu, Karahan Tepe'den Truva'ya uzanan tarihi bir yolculuğu anlattığı piyano resitaliyle Anadolu'nun zengin kültürel mirasını notalara döküyor. Sanatçının tematik performansı, müziği bir tarih anlatıcısına dönüştürerek dinleyicileri kadim toprakların gizemine ortak ediyor.

Saat: 19:00

Yer: Meryem Ana Kilisesi

Pazar Klasik Müzik ve Opera (10 Mayıs)

Saygun Quartet

14. İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Festivali kapsamında sahne alan Budapeşte merkezli topluluk, Mozart ve Ahmed Adnan Saygun gibi ustaların eserlerini seslendiriyor. Macaristan'ın müzikal ruhunu İstanbul'a taşıyan bu konser, oda müziğinin inceliklerini keşfetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Saat: 20:30

Yer: AKM Tiyatro Salonu

Bülent Evcil & Nova Strings: 'Mozart Akşamı'

Ünlü flüt sanatçısı Bülent Evcil’in Nova Strings kuartetiyle bir araya geldiği bu özel gecede, Mozart'ın flüt ve yaylılar için bestelediği seçkin eserler hayat buluyor. Tarihi bir mekanda gerçekleşen bu performans, klasik müziğin en saf ve neşeli hallerini dinleyiciyle buluşturuyor.

Saat: 20:30

Yer: Deniz Müzesi veya Meryem Ana Kilisesi

Süreyya Operası Kahve Konserleri: Opus Kahve

Günün ilk saatlerini klasik müziğin huzurlu tınılarıyla karşılamak isteyenler için düzenlenen bu seride, oda müziğinin seçkin örnekleri samimi bir ortamda sunuluyor. Konser, Kadıköy sakinleri için bir Pazar sabahı geleneği olarak müzik ve sohbeti birleştiriyor.

Saat: 11:00

Yer: Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası

Candle Experience

Binlerce mumun aydınlattığı atmosferik bir ortamda gerçekleşen bu klasik müzik performansı, dinleyicilere huzur dolu ve meditatif bir deneyim sunuyor. Doğa ile iç içe bir mekanda sunulan bu şölen, klasik eserlerin duygusal gücünü görsel bir estetikle harmanlıyor.

Saat: 19:00

Yer: Life Park

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserleri Var?

Cumartesi Alternatif Konserler (9 Mayıs)

Lin Pesto

Gerçek kimliğini gizli tutan ve synth-pop tarzıyla arabesk/pop klasiklerine bambaşka bir boyut getiren Lin Pesto, dinleyicilerini melankolik bir dans gecesine davet ediyor. Sanatçının özgün soundu, Salon İKSV'nin bağımsız ruhuyla mükemmel bir uyum sergiliyor.

Saat: 17:00 (Matine) ve 21:00 (Suare)

Yer: Salon İKSV

Boa

Kültleşen 'Duvet' parçasıyla dünya çapında yeniden viral olan İngiliz alternatif rock grubu Boa, nostalji ve yeniliği birleştiren sahnesiyle İstanbul’da. Grup, 90’ların alternatif tınılarını yeni nesil dinleyicilerin enerjisiyle buluşturarak unutulmaz bir performansa imza atmayı hedefliyor.

Saat: 21:30

Yer: Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi

Dedublüman

Yaylı enstrümanlar ve klarnetle rock müziği harmanlayan Dedublüman, melankolik ve epik sahne performansıyla dinleyicilerini etkisi altına alıyor. Grubun farklı coverları ve özgün besteleri, Bahçeşehir'in modern kültür merkezinde dev bir koro eşliğinde yankılanacak.

Saat: 21:00 (Giriş 18:00)

Yer: Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi

The Magician & The Gambler

Müzik, sihirbazlık ve oyunbaz bir anlatımı sahneye taşıyan bu proje, dinleyicilere alışılagelmiş konser formatının çok ötesinde bir şov sunuyor. Gösteri, Touché’nin şık atmosferinde hem göze hem de kulağa hitap eden disiplinlerarası bir deneyim vadediyor.

Saat: 21:00

Yer: Zorlu PSM - touché by N Kolay

Pazar Alternatif Konserler (10 Mayıs)

Hüsnü Arkan

Ezginin Günlüğü döneminden bu yana Türkiye'nin en zarif şarkı yazarlarından biri olan Hüsnü Arkan, şiirsel derinliği yüksek besteleriyle dinleyicilerini karşılıyor. Sanatçının solo kariyerindeki ustalık dönemi eserleri, Pazar gecesini dingin ve anlamlı bir müzik yolculuğuna dönüştürüyor.

Saat: 20:30

Yer: MKM Attila İlhan Salonu

İbrahim Selim ile Bu Gece

Türkiye'nin en popüler talk-show formatını sahneye taşıyan İbrahim Selim, müzikli bölümleri ve eğlenceli konuklarıyla %100 Studio'da interaktif bir gece sunuyor. Gösteri, hem mizahı hem de canlı müzik performanslarını birleştiren hibrit yapısıyla modern bir varyete deneyimi sağlıyor.

Saat: 21:00

Yer: Zorlu PSM - %100 Studio

İyi Değilim Ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim

Kara komedi ve dramın müzikle buluştuğu bu performans, modern şehir hayatının sıkışmışlığını ve bireysel çelişkileri etkileyici bir dille anlatıyor. Eser, sahne üstündeki güçlü kurgusu ve müzikal dokunuşlarıyla izleyicileri hem düşündürüyor hem de estetik bir tatmin sağlıyor.

Saat: 20:00

Yer: Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
