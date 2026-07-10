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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 11 - 12 Temmuz Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 11 - 12 Temmuz Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 23:38
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İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 11 - 12 Temmuz'da hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

Ricky Martin (Özel Konuk: Edis)

  • Tarih: 11 Temmuz 2026 Cumartesi

  • Saat: Kapı Açılışı: 19:00, Edis: 20:30, Ricky Martin: 22:00

  • Konser Yeri: KüçükÇiftlik Park, Şişli

  • Açıklama: Latin pop müziğinin küresel ve yaşayan efsanesi Ricky Martin, tam 15 yıllık uzun bir aradan sonra görkemli dans şovları ve zamansız hitleriyle İstanbul'a geri dönmektedir. Bu büyük uluslararası prodüksiyonun açılışında ise modern Türkçe pop müziğin en başarılı ve dinamik erkek sanatçılarından Edis, özel konuk olarak sahneyi hareketlendirecektir.

İrem Derici

  • Tarih: 11 Temmuz 2026 Cumartesi

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Jolly Joker Kartal İstMarina, Kartal

  • Açıklama: Güçlü vokali, açık sözlü karakteri ve hit şarkılarıyla pop müziğin vazgeçilmez isimlerinden olan İrem Derici, yüksek tempolu dans şovuyla sahne almaktadır. Sanatçı, dinamik sahne enerjisi ve izleyenleri ilk saniyeden yakalayan repertuvarıyla Kartal sahilinde eğlence dolu bir pop gecesi vadetmektedir.

Alphaville

  • Tarih: 12 Temmuz 2026 Pazar

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, Şişli

  • Açıklama: 1980'lerin synthpop ve new wave akımının öncü gruplarından olan Alman efsanesi Alphaville, zamansız hitleriyle nostalji rüzgarları estirmektedir. 'Forever Young' ve 'Big in Japan' gibi nesilleri aşan şarkılarını seslendirecek olan grup, Harbiye'nin büyüleyici atmosferinde dinleyicilerini geçmişe götürecektir.

90'lar Dans Gecesi

  • Tarih: 11 Temmuz 2026 Cumartesi

  • Saat: 20:30

  • Konser Yeri: Sanat Performance, Beyoğlu

  • Açıklama: Bu özel konsept etkinlik, Türkçe ve yabancı pop müziğin altın çağı kabul edilen 1990'lı yılların en hareketli dans hitlerini canlı bir atmosferde canlandırmaktadır. Dönemin ruhunu yansıtan ritimlerle bezenmiş bu gece, katılımcılarına nostaljik bir eğlence ve durmaksızın dans etme fırsatı sunmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

Ceg

  • Tarih: 11 Temmuz 2026 Cumartesi

  • Saat: 22:00

  • Konser Yeri: Hayal Kahvesi Bahçeşehir, Başakşehir

  • Açıklama: Türkçe rap sahnesinin en üretken, sivri dilli ve sınırları zorlayan tarzıyla öne çıkan isimlerinden Ceg, enerjik canlı sahne performansıyla hayranlarıyla buluşmaktadır. Sanatçı, karanlık temaları güçlü hip-hop ritimleriyle birleştirdiği popüler diskografisini seslendirerek dinleyicilerine yüksek tempolu bir gece yaşatacaktır.

Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserleri Var?

Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserleri Var?

BEAT - Performing the Music of 80s King Crimson

  • Tarih: 11 Temmuz 2026 Cumartesi

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, Şişli

  • Açıklama: Bu ikonik turne projesi, progresif rock tarihinin en karmaşık ve yenilikçi dönemlerinden biri kabul edilen 1980'li yılların King Crimson albümlerini modern bir vizyonla yeniden yorumlamaktadır. Eski grup üyeleri Adrian Belew ve Tony Levin'e, efsanevi gitar virtüözü Steve Vai ile Tool'un davulcusu Danny Carey eşlik ederek enstrümantal müziğin zirve performansını sahneye taşımaktadır.

Pantera

  • Tarih: 12 Temmuz 2026 Pazar

  • Saat: 21:30

  • Konser Yeri: Ataköy Marina Arena, Bakırköy

  • Açıklama: Heavy metal tarihinin en etkili ve ödün vermez gruplarından biri olan Amerikalı efsane Pantera, Avrupa turnesi kapsamında kariyerinde ilk kez Türkiye'de sahne almaktadır. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan topluluk, bu tarihi gecede klasikleşmiş sert marşlarını canlı seslendirerek İstanbul metal sahnesinde unutulmaz bir iz bırakmayı hedeflemektedir.

Ayna

  • Tarih: 11 Temmuz 2026 Cumartesi

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Jolly Joker Vadistanbul, Sarıyer

  • Açıklama: Türk rock müziğinin 1990'ların sonundan bu yana en üretken ve istikrarlı gruplarından olan Ayna, dillerden düşmeyen popüler şarkılarıyla dinleyicilerin karşısına çıkmaktadır. Kendilerine has melodik tarzları ve yüksek enerjili performanslarıyla grup, nostalji severlere Anadolu rock geleneğinin en güzel örneklerini sunacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

İspanyol ve Latin Amerika Klasikleri: Müzik Tutkusu

  • Tarih: 12 Temmuz 2026 Pazar

  • Saat: 20:00

  • Konser Yeri: Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu, Beyoğlu

  • Açıklama: Başarılı şef ve piyanist Rustam Rahmedov yönetimindeki seçkin orkestra, İspanyol ve Latin Amerika klasik müziğinin en tutkulu eserlerini yorumlamaktadır. Vokalde Alejo Falces'in yer aldığı bu dinleti, bolero ve tango gibi sıcak ritimlerle iki coğrafya arasındaki kültürel köprüleri müzikle güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Avusturya Liseliler Kartçınar Klasik Müzik Korosu

  • Tarih: 12 Temmuz 2026 Pazar

  • Saat: 20:20

  • Konser Yeri: Kadıköy Müze Gazhane, Kadıköy

  • Açıklama: Klasik batı müziği repertuvarının en seçkin koro eserlerini çok sesli koro disipliniyle yorumlayan Kartçınar Korosu, genç ve deneyimli sesleri bir araya getirmektedir. Müze Gazhane'nin tarihi ve endüstriyel atmosferinde gerçekleşecek dinleti, klasik müzik meraklılarına ahenkli bir akşam sunacaktır.

X Choir

  • Tarih: 11 Temmuz 2026 Cumartesi

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Şişli

  • Açıklama: Uluslararası koro festivalinin dikkat çeken topluluklarından X Choir, çağdaş ve klasik koro edebiyatının özgün parçalarını başarıyla icra etmektedir. Seslerin mükemmel uyumu ve dinamik şef yönetimleriyle grup, Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde büyüleyici bir klasik müzik dinletisine imza atacaktır.

Kafdağı Korosu

  • Tarih: 11 Temmuz 2026 Cumartesi

  • Saat: 21:20

  • Konser Yeri: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Şişli

  • Açıklama: Kafkas kültürünün çok sesli polifonik koro müziğini sahneye taşıyan Kafdağı Korosu, dinleyicilere zengin ve mistik bir klasik müzik deneyimi sunmaktadır. Kendine özgü vokal teknikleri ve geleneksel temaları çok sesli aranjmanlarla sunan topluluk, festivalin en özgün performanslarından biridir.

Fındıklı Çoksesli Kadın Korosu

  • Tarih: 11 Temmuz 2026 Cumartesi

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Anadolu Hisarı, Beykoz

  • Açıklama: Kadın seslerinin muazzam ahengini ve gücünü yansıtan Fındıklı Çoksesli Kadın Korosu, ulusal ve uluslararası koro klasiklerini başarıyla yorumlamaktadır. Tarihi kalenin mistik atmosferinde sahne alacak koro, müzikseverleri seslerin büyüleyici birlikteliğiyle örülü klasik bir seyahate çıkaracaktır.

Cecilia Espinosa Chamber Choir

  • Tarih: 11 Temmuz 2026 Cumartesi (12 Temmuz'da Harbiye'de kapanış performansı da mevcuttur)

  • Saat: 21:20

  • Konser Yeri: Anadolu Hisarı, Beykoz

  • Açıklama: Kolombiya'dan festivale katılan bu dünya çapındaki oda korosu, Latin Amerika klasik koro müziğinin en nadide ve ritmik eserlerini İstanbullu sanatseverlerle buluşturmaktadır. Prestijli şef Cecilia Espinosa yönetimindeki topluluk, mükemmel vokal uyumu ve teknikleriyle dinleyicilere akıllarda kalacak bir klasik müzik ziyafeti sunacaktır.

Cahangir Cahangirov Korosu

  • Tarih: 11 Temmuz 2026 Cumartesi

  • Saat: 21:50

  • Konser Yeri: Anadolu Hisarı, Beykoz

  • Açıklama: Azerbaycan klasik koro müziğini ve Kafkasya'nın polifonik tınılarını temsil eden bu köklü koro, tarihi kalenin semalarında klasik eserleri yankılandıracaktır. Kardeş coğrafyanın zengin melodilerini ahenkli ses uyumuyla birleştiren topluluk, izleyicilere duygu dolu ve asil bir performans sunmayı vadetmektedir.

Festival Choir with Gary Graden

  • Tarih: 12 Temmuz 2026 Pazar

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Şişli

  • Açıklama: Dünyanın önde gelen koro şeflerinden İsveçli Gary Graden yönetiminde bir araya gelen bu dev festival korosu, yoğun çalışmaların ardından özel bir repertuvarla sahne almaktadır. Çok sesli klasik koro müziğinin en seçkin yapıtlarını seslendirecek olan topluluk, festivalin muhteşem kapanış konserine imza atacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

Jeton presents Klangkuenstler

  • Tarih: 12 Temmuz 2026 Pazar

  • Saat: 16:00 - 00:00

  • Konser Yeri: Life Park, Sarıyer

  • Açıklama: Endüstriyel techno sahnesinin dünyaca ünlü fenomeni Klangkuenstler, devasa bir açık hava sahnesinde elektronik müzikseverlerle buluşmaktadır. Jeton Records ev sahipliğindeki bu büyük buluşmada Ferhat Albayrak, Felicie ve Lolsnake gibi güçlü isimler de kabini paylaşacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

Madrigal

  • Tarih: 11 Temmuz 2026 Cumartesi

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Maximum Uniq Açıkhava, Sarıyer

  • Açıklama: Modern Türkçe alternatif pop ve indie-rock sahnesinin en sevilen gruplarından Madrigal, melankolik melodileri dans ritimleriyle birleştirdiği şarkılarıyla sahne almaktadır. Dinleyicilerin dillerine pelesenk olmuş popüler hitlerini seslendirecek olan grup, orman havasıyla bütünleşen bu şık mekanda yüksek enerjili bir performansa imza atacaktır.

Birsen Tezer

  • Tarih: 12 Temmuz 2026 Pazar

  • Saat: 21:00 (Kapı Açılışı: 16:00)

  • Konser Yeri: Swissôtel The Bosphorus (Chalet Garden), Beşiktaş

  • Açıklama: Kendine has buğulu sesi ve caz tınılarıyla bezeli dingin tarzıyla tanınan Birsen Tezer, alternatif müziğin en naif eserlerini seslendirmektedir. Sanatçı, doğayla iç içe lüks bir bahçe atmosferinde gerçekleştireceği bu açık hava konserinde dinleyicilerine dingin ve seçkin bir alternatif müzik akşamı sunacaktır.

Gülinler

  • Tarih: 11 Temmuz 2026 Cumartesi

  • Saat: Kapı Açılışı: 20:00

  • Konser Yeri: Blind İstanbul, Beyoğlu

  • Açıklama: Türkçe bağımsız alternatif sahnesinin üretken, yaratıcı ve teatral vokallerinden Gülinler, özgün şarkıları ve renkli sahne şovlarıyla dinleyicilerle buluşmaktadır. Sanatçı, dinamik ritimleri ve eğlenceli sahne duruşuyla Asmalımescit'in samimi kulüp atmosferini hareketli bir alternatif pop partisine dönüştürecektir.

Seda Eylül Tansık

  • Tarih: 11 Temmuz 2026 Cumartesi

  • Saat: 19:00

  • Konser Yeri: Turhan Selçuk Kültür Evi, Bakırköy

  • Açıklama: Bağımsız alternatif müziğin yükselen naif seslerinden olan Seda Eylül Tansık, akustik ağırlıklı şarkıları ve samimi vokal tarzıyla sahne almaktadır. Sanatçı, dingin melodileriyle Turhan Selçuk Kültür Evi'nin samimi ortamında dinleyicilerine sakinleştirici ve sıcak bir alternatif müzik dinletisi sunacaktır.

Maral Ayvaz

  • Tarih: 11 Temmuz 2026 Cumartesi

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Baruthane, Bakırköy

  • Açıklama: Etnik ve alternatif melodileri modern aranjmanlarla harmanlayan Maral Ayvaz, güçlü vokal tekniği ve kültürel köprüler kuran şarkılarıyla dikkat çekmektedir. Sanatçı, tarihi Baruthane binasının mistik dokusunda seslendireceği özgün şarkılarıyla izleyenlere kozmopolit bir alternatif müzik akşamı yaşatacaktır.

Karmaşık Hisler

  • Tarih: 11 Temmuz 2026 Cumartesi

  • Saat: 21:00 (Performans saati mekansal akışa göre esnektir)

  • Konser Yeri: Hayal Kahvesi Emaar, Üsküdar

  • Açıklama: Yeni nesil Türkçe alternatif rock ve indie-pop tınılarını dinamik bir yorumla harmanlayan Karmaşık Hisler grubu sahne almaktadır. Grup, melankolik şarkı sözlerini enerjik gitarlarla buluşturduğu popüler repertuvarıyla Emaar sahnesinde dinleyicilerine keyifli bir alternatif müzik gecesi sunacaktır.

Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu

  • Tarih: 11 Temmuz 2026 Cumartesi

  • Saat: 20:00

  • Konser Yeri: Artİstanbul Feshane, Eyüpsultan

  • Açıklama: Mübadele döneminin ortak acılarını, hasret hikayelerini ve Ege'nin her iki yakasından melodileri seslendiren koro, alternatif bir kültürel bellek sunmaktadır. Topluluk, Türkçe ve Yunanca şarkılardan oluşan tarihi repertuvarıyla dinleyicileri nostaljik ve duygusal bir Ege yolculuğuna çıkaracaktır.

Gürcü Sanat Evi Korosu

  • Tarih: 12 Temmuz 2026 Pazar

  • Saat: 21:30

  • Konser Yeri: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Şişli

  • Açıklama: Kafkasya'nın derin çok sesli halk şarkılarını ve büyüleyici Gürcü polifonisini yaşatan koro, alternatif bir kültürel müzik dinletisi sunmaktadır. Topluluk, mistik ezgileri ve güçlü vokal polifonileriyle koro festivalinin kapanışında dinleyicileri bambaşka bir müzikal coğrafyaya taşıyacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

Caz Tadında: Erdem Özkan Trio ile Cazın Lezzet Hikâyeleri

  • Tarih: 11 Temmuz 2026 Cumartesi

  • Saat: 20:00 (Kapı açılışı: 19:30)

  • Konser Yeri: Pera 77 (The Marmara Pera), Beyoğlu

  • Açıklama: 33. İstanbul Caz Festivali kapsamında gerçekleştirilen bu benzersiz program, caz müziğinin köklü tarihini ve gastronomi sanatını çok duyulu bir akşamda birleştirmektedir. Erdem Özkan Trio'nun canlı performansı ve caz efsanelerinden ilham alan anlatımları, usta şeflerin hazırladığı özel gurme menülerle aynı sofrada buluşmaktadır.

Sun Ra Arkestra

  • Tarih: 12 Temmuz 2026 Pazar

  • Saat: 21:30

  • Konser Yeri: Komünite, Şişli

  • Açıklama: Caz tarihinin en gizemli ve avangart figürlerinden Sun Ra'nın kozmik felsefesini devam ettiren efsanevi orkestra, sınır tanımayan bir serbest caz doğaçlaması sunmaktadır. Topluluk, renkli kostümleri, mistik sahne şovları ve enstrümantal diyaloglarıyla dinleyicileri galaksiler arası kozmik bir seyahate çıkarmaktadır.

BÜMK Caz (Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü Caz Korosu)

  • Tarih: 11 Temmuz 2026 Cumartesi

  • Saat: 21:40

  • Konser Yeri: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Şişli

  • Açıklama: Genç ve dinamik koristlerden oluşan Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü Caz Korosu, koro müziğinin zengin çok sesliliğini caz standartlarıyla harmanlamaktadır. 4. Uluslararası İstanbul Koro Festivali kapsamında sahne alan koro, vokal cazın en seçkin örneklerini ahenkli ve yenilikçi tarzıyla icra edecektir.

Eylül Ergül

  • Tarih: 11 Temmuz 2026 Cumartesi

  • Saat: 20:00

  • Konser Yeri: Artİstanbul Feshane, Eyüpsultan

  • Açıklama: Türkiye'nin genç nesil caz piyanistleri ve vokalistleri arasında parlayan Eylül Ergül, zengin caz standartları ve doğaçlamalarından oluşan bir repertuvar sunmaktadır. Sanatçı, piyanodaki virtüözlüğü ve büyüleyici sesiyle tarihi Feshane atmosferini cazın sıcak tınılarıyla dolduracaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği & Arabesk / Fantezi Müzik Konserleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği & Arabesk / Fantezi Müzik Konserleri Var?

Büyükçekmece Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu

  • Tarih: 11 Temmuz 2026 Cumartesi

  • Saat: 20:20

  • Konser Yeri: Artİstanbul Feshane, Eyüpsultan

  • Açıklama: Anadolu'nun köklü halk müziği mirasını çok sesli koro disipliniyle yorumlayan topluluk, geleneksel türküleri evrensel bir dille dinleyicilere aktarmaktadır. Uluslararası koro festivali bünyesinde sahne alan koro, kültürel kökleri modern koro estetiğiyle buluşturmayı hedeflemektedir.

Kadıköy Bostancı Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu

  • Tarih: 12 Temmuz 2026 Pazar

  • Saat: 20:40

  • Konser Yeri: Artİstanbul Feshane, Eyüpsultan

  • Açıklama: Anadolu'nun farklı yörelerine ait zengin türkü hazinesini sahneye taşıyan koro, geleneksel sığ saz tınıları eşliğinde renkli bir program sunmaktadır. Festivalin kapanış gününde sahne alacak olan bu topluluk, dinleyicilere otantik ve coşkulu bir Türk halk müziği şöleni yaşatacaktır.

Ruhi Su Dostlar Korosu

  • Tarih: 12 Temmuz 2026 Pazar

  • Saat: 20:20

  • Konser Yeri: Artİstanbul Feshane, Eyüpsultan

  • Açıklama: Türk halk müziğinin efsanevi ismi Ruhi Su'nun mirasını yaşatan köklü koro, Anadolu'nun direniş, umut ve sevgi temalı çok sesli ezgilerini seslendirmektedir. Topluluk, aslına sadık kalınarak hazırlanan aranjmanlarıyla dinleyicilere hem tarihi hem de duygusal bir halk müziği dinletisi sunacaktır.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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