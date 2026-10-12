İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 10-11 Ekim 2026 Tiyatro Oyunları

İstanbul'da tiyatro sezonu ekimin ikinci hafta sonunda hız kazanıyor. İBB Şehir Tiyatroları 7 Ekim'de perde açtı; 10 Ekim Cumartesi günü sekiz sahnesinde 15.00 ve 20.00 seanslarıyla seyirciyle buluşuyor. Devlet Tiyatroları 'Aslında Kaşık Yok' ile Mecidiyeköy'de sahnede, özel tiyatrolar da Pazar akşamı dramdan komediye uzanan bir programla bekliyor. Hafta sonunu tiyatroyla değerlendirmek isteyenler için oyunları, seans saatleri ve mekanlarıyla derledik.

Kaynak: İBB Şehir Tiyatroları, Biletinial