İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 10-11 Ekim 2026 Tiyatro Oyunları
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İstanbul'da tiyatro sezonu ekimin ikinci hafta sonunda hız kazanıyor. İBB Şehir Tiyatroları 7 Ekim'de perde açtı; 10 Ekim Cumartesi günü sekiz sahnesinde 15.00 ve 20.00 seanslarıyla seyirciyle buluşuyor. Devlet Tiyatroları 'Aslında Kaşık Yok' ile Mecidiyeköy'de sahnede, özel tiyatrolar da Pazar akşamı dramdan komediye uzanan bir programla bekliyor. Hafta sonunu tiyatroyla değerlendirmek isteyenler için oyunları, seans saatleri ve mekanlarıyla derledik.
Kaynak: İBB Şehir Tiyatroları, Biletinial
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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