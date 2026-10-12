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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 10-11 Ekim 2026 Tiyatro Oyunları

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 10-11 Ekim 2026 Tiyatro Oyunları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 03:47
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İstanbul'da tiyatro sezonu ekimin ikinci hafta sonunda hız kazanıyor. İBB Şehir Tiyatroları 7 Ekim'de perde açtı; 10 Ekim Cumartesi günü sekiz sahnesinde 15.00 ve 20.00 seanslarıyla seyirciyle buluşuyor. Devlet Tiyatroları 'Aslında Kaşık Yok' ile Mecidiyeköy'de sahnede, özel tiyatrolar da Pazar akşamı dramdan komediye uzanan bir programla bekliyor. Hafta sonunu tiyatroyla değerlendirmek isteyenler için oyunları, seans saatleri ve mekanlarıyla derledik.

Kaynak: İBB Şehir Tiyatroları, Biletinial

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Avrupa Yakası

Avrupa Yakası

  • Aslında Kaşık Yok: 10 Ekim Cumartesi, 15.00 | Mecidiyeköy Büyük Sahne

  • Hayali'nin Hayali: 10 Ekim Cumartesi, 15.00 | Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

  • Yenilmez: 10 Ekim Cumartesi, 15.00 | Kağıthane Sadabad Sahnesi

  • Öksüzler: 10 Ekim Cumartesi, 15.00 | Beylikdüzü Yakuplu Rasim Öztekin Sahnesi

  • Aslında Kaşık Yok: 10 Ekim Cumartesi, 20.00 | Mecidiyeköy Büyük Sahne

  • Hayali'nin Hayali: 10 Ekim Cumartesi, 20.00 | Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

  • Yenilmez: 10 Ekim Cumartesi, 20.00 | Kağıthane Sadabad Sahnesi

  • Öksüzler: 10 Ekim Cumartesi, 20.00 | Beylikdüzü Yakuplu Rasim Öztekin Sahnesi

  • Kırıldığımız Yerde Bi' Boşluk: 11 Ekim Pazar, 17.00 | İstos Sahne Aznavur

  • 84 90 62 74 / Old Fools: 11 Ekim Pazar, 18.30 | Craft Tiyatro

  • İhanet Yıllarında Yaşamak: 11 Ekim Pazar, 18.30 | Tiyatro Pera

  • Meçhul Paşa: 11 Ekim Pazar, 20.00 | Trump Sahne

  • Bu Hikaye Senden Uzun Osman: 11 Ekim Pazar, 20.00 | Muammer Karaca Tiyatrosu

  • Bir Adamla İlişkiler: 11 Ekim Pazar, 20.30 | Halisünasyon Coffee

  • Gizli Oda: 11 Ekim Pazar, 20.30 | Taksim İstiklal Sahne

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası

  • Yoldan Çıkan Oyun: 10 Ekim Cumartesi, 15.00 | Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi

  • Bir Ziyaret: 10 Ekim Cumartesi, 15.00 | Ümraniye Sahnesi

  • Köpek Kalbi: 10 Ekim Cumartesi, 15.00 | Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi

  • Tartuffe: 10 Ekim Cumartesi, 15.00 | Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi

  • Gidion'un Düğümü: 10 Ekim Cumartesi, 15.00 | Müze Gazhane Meydan Sahne

  • Yoldan Çıkan Oyun: 10 Ekim Cumartesi, 20.00 | Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi

  • Bir Ziyaret: 10 Ekim Cumartesi, 20.00 | Ümraniye Sahnesi

  • Köpek Kalbi: 10 Ekim Cumartesi, 20.00 | Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi

  • Tartuffe: 10 Ekim Cumartesi, 20.00 | Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi

  • Gidion'un Düğümü: 10 Ekim Cumartesi, 20.00 | Müze Gazhane Meydan Sahne

  • Büyük Kovalamaca: 11 Ekim Pazar, 16.00 | Üsküdar Sahne Hane

  • BlueScat: 11 Ekim Pazar, 16.00 | Moda Sahnesi Büyük Salon

  • Ağzı Çiçekli Adam: 11 Ekim Pazar, 16.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Bir Delinin Hatıra Defteri: 11 Ekim Pazar, 18.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Kat:9 Daire:34: 11 Ekim Pazar, 18.00 | Moda Sahnesi

  • Kefaret: 11 Ekim Pazar, 19.00 | Pax Sahne

  • Aşk-ı Memnu Karıştı: 11 Ekim Pazar, 19.00 | Üsküdar Sahne Hane

  • İki Bekar: 11 Ekim Pazar, 20.00 | Duru Tiyatro Watergarden Ataşehir

  • 9/8'lik Kıyamet: 11 Ekim Pazar, 20.00 | Moda Sahnesi Büyük Salon

  • Kirli Sepeti: 11 Ekim Pazar, 20.00 | DasDas Sahne Ataşehir

  • Bir Aşk Hikayesi: 11 Ekim Pazar, 20.00 | Caddebostan Kültür Merkezi

  • İstanbul Şiirle Buluşuyor: Birden Bire Orhan Veli (ücretsiz): 11 Ekim Pazar, 20.00 | Müze Gazhane Meydan Sahne

  • Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz: 11 Ekim Pazar, 20.30 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Bozkır - Payidar Muhtar: 11 Ekim Pazar, 20.30 | Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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