İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 11 - 12 Nisan Aileniz İçin Çok Eğlenceli Gelecek!

İstanbul tiyatro sahnesi, 11-12 Nisan tarihlerinde klasik masallardan modern distopyalara, çevreci temalardan interaktif şovlara kadar uzanan bir yelpazede çocuklarla buluşmaktadır. Şehir Tiyatroları'nın pedagojik yaklaşımları ile özel tiyatroların müzikal zenginliği, çocukların estetik algısını ve dil becerilerini güçlendirmektedir.

Anadolu Yakası Çocuk Oyunları ve Müzikalleri

Anadolu Yakası, özellikle Kadıköy, Maltepe ve Ümraniye ekseninde yoğunlaşan sahneleriyle hafta sonunun kültürel ağırlık merkezini oluşturmaktadır.

80 Günde Dünya Turu

Jules Verne'in ölümsüz eserinden uyarlanan bu oyun, çocuklara farklı coğrafyaları ve kültürleri macera dolu bir anlatımla tanıtmaktadır. Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi'nde 11 Nisan saat 13.00'te gerçekleşecek olan bu gösterim, 4-17 yaş arası geniş bir kitleye hitap etmektedir.

Çocuk Kulübü Show

Kadıköy Belediyesi Tiyatro Salonu'nda 11 Nisan'da iki seans (13.00 ve 15.00) halinde sahnelenecek olan bu gösteri, 16 çocuk oyuncunun 'Fantastik Oyunlar Diyarı' seçmelerine katılma hikayesini anlatmaktadır. Müzik ve danslarla dolu olan bu yapım, çocuklara kendine güven ve dayanışma duygusunu aşılamayı hedefleyen interaktif bir müzikaldir.

Peppa Pig Okul Yolunda

Palladium AVM sahnesinde 11 Nisan saat 13.00'te çocuklarla buluşacak olan bu müzikal, dünya çapında popüler olan karakterin okul maceralarını konu almaktadır. Özellikle okul öncesi çocuklar için sosyal kuralları ve arkadaşlığı eğlenceli bir dille sunan bu etkinlik, görsel açıdan zengindir.

Kırmızı Balık Denizaltı Müzikali

Hilltown Seyirlik Sahne'de 11 Nisan saat 11.00'de sahnelenecek olan bu yapım, 0-7 yaş arasındaki en küçük izleyici grubuna deniz altı dünyasının gizemlerini anlatmaktadır. Çocukların çok sevdiği şarkılar eşliğinde ilerleyen oyun, çevre bilincini erken yaşta kazandırmaya yönelik metaforlar içermektedir.

La La La Fontaine Müzikali

Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi'nde 11 Nisan saat 13.00'te izleyiciyle buluşacak olan oyun, La Fontaine fabllarını modern bir bakış açısıyla sahneye taşımaktadır. 4-10 yaş arası çocuklar için dostluk, dürüstlük ve doğa sevgisi gibi evrensel temaları müzikal bir şölenle aktarmaktadır.

Maşa ile Koca Ayı: Sürpriz Gösteri

House of Performance (HoP) sahnesinde 11 Nisan'da 13.00 ve 15.00 saatlerinde sahnelenecek olan bu müzikal, popüler animasyon karakterlerinin yeni maceralarını konu almaktadır. 3-6 yaş grubuna hitap eden gösteri, çocukların tanıdığı karakterlerle doğrudan etkileşim kurmasına olanak tanıyan bir sahneleme anlayışına sahiptir.

Bekçi ile Postacı

İBB Şehir Tiyatroları Ümraniye Sahnesi'nde 11 ve 12 Nisan saat 14.00'te sahnelenecek olan bu pedagojik oyun, görev bilinci ve iletişim üzerine kurulu bir hikaye sunmaktadır. İBB'nin köklü tiyatro geleneğinin bir parçası olan eser, çocukların toplumsal rolleri ve yardımlaşmayı anlamasını sağlayan güçlü bir metne sahiptir.

Sevdalı Bulut

Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde 12 Nisan saat 15.00'te sahnelenecek olan oyun, Nâzım Hikmet'in masalından uyarlanmış bir başyapıttır. Barış, sevgi ve doğanın korunması temalarını şiirsel bir dille anlatan oyun, masalsı atmosferiyle çocukların hayal gücünü beslemektedir.

Çizmeli Kedi Müzikali

Watergarden Performans Merkezi Duru Ataşehir'de 12 Nisan saat 13.00'te sahnelenecek olan bu klasik eser, kurnaz bir kedinin efendisini zengin etme çabalarını müzikal bir dille aktarmaktadır. 3 yaş ve üzeri çocuklar için hazırlanan prodüksiyon, dansları ve kostümleriyle dikkat çeken bir seyir keyfi sunmaktadır.

Deniz Kızı Ariel

Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde 12 Nisan'da 13.00 ve 15.00 saatlerinde sahnelenecek olan müzikal, denizlerin altındaki büyülü dünyayı çocuklara sunmaktadır. 3-9 yaş arası izleyicilere hitap eden yapım, farklılıkların zenginlik olduğunu ve hayallerin peşinden gitmenin önemini vurgulamaktadır.

Huhu ile Bilim Şov

Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde 11 Nisan saat 13.00'te gerçekleşecek olan bu gösteri, tiyatro ile bilimi birleştiren deneysel bir performanstır. 3 yaş ve üzeri çocuklar için hazırlanan şovda, sahne üzerinde yapılan güvenli deneylerle temel fizik ve kimya kuralları eğlenceli bir dille öğretilmektedir.

Renkli Mevsim

GreyShake Coffee & Sahne'de 12 Nisan'da sahnelenecek olan bu müzikli çocuk oyunu, mevsimlerin değişimini ve doğanın döngüsünü anlatmaktadır. Küçük yaş grupları için duyusal bir farkındalık yaratan oyun, canlı müzik öğeleriyle desteklenmektedir.

Afacan Kardeşler Müzikali Palladium AVM'de 11 Nisan saat 16.00'da sahnelenecek olan bu oyun, kardeşlik bağları ve ev içi sorumluluklar üzerine kurulu eğlenceli bir hikayedir. 3-10 yaş arası çocuklar için hazırlanan müzikal, çocukların günlük hayatta karşılaştıkları durumları mizahi bir dille ele almaktadır.

Avrupa Yakası Çocuk Oyunları ve Müzikalleri

Avrupa Yakası, Beşiktaş'tan Esenyurt'a kadar geniş bir alanda hem devlet tiyatroları hem de özel prodüksiyonlarla çocuklara sanatsal alternatifler sunmaktadır.

Ama Bu Balığın Parmakları Var

Imagineer Studio Kanyon'da 11 Nisan saat 13.00'te sahnelenecek olan bu oyun, 2 yaş ve üzeri miniklere sıra dışı bir deniz hikayesi anlatmaktadır. Hayal gücünün sınırlarını zorlayan bu yapım, çocukları standart kalıpların dışında düşünmeye teşvik eden görsel efektlerle doludur.

Joey's Adventures (İngilizce Çocuk Tiyatrosu)

DasDas İstinyePark'ta 11 Nisan saat 13.00'te gerçekleşecek olan bu performans, İstanbul'da nadir bulunan yabancı dilde çocuk oyunlarından biridir. 6-9 yaş arası çocukların İngilizce dil aşinalığını artırmayı hedefleyen oyun, macera dolu bir hikaye üzerinden dil öğrenimini desteklemektedir.

Balerin Prensesler

Fişekhane İkinci Sahne'de 11 Nisan saat 12.00'de sahnelenecek olan bu müzikal gösteri, bale sanatını çocuklara sevdirmeyi amaçlayan bir estetik şölendir. Prenseslerin zarafet dolu dünyasını klasik müzik eşliğinde sunan yapım, 3 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.

Küçük Balık Bam Bam

Kağıthane Belediyesi Gültepe Kültür Merkezi'nde 11 Nisan'da sahnelenecek olan bu çocuk oyunu, denizin altındaki bir dostluk hikayesini konu almaktadır. Çocukların doğadaki canlılarla empati kurmasını sağlayan bu yapım, bölgedeki aileler için popüler bir tercihtir.

Dünya Çocuklarındır

Sultan Selim Kültür Merkezi'nde 11 Nisan'da sahnelenecek olan bu tiyatro eseri, evrensel çocuk hakları ve dünya barışı üzerine kuruludur. Farklı kültürlerden çocukların bir araya gelişini anlatan oyun, hoşgörü ve kardeşlik mesajları vermektedir.

Keloğlan ve Karakaçan

Seyrantepe Kültür Merkezi'nde 11 Nisan'da sahnelenecek olan bu geleneksel oyun, Türk halk edebiyatının en sevilen karakterlerini sahneye taşımaktadır. Keloğlan'ın zekası ve eşeği Karakaçan ile olan maceraları, çocuklara Anadolu kültürünün inceliklerini eğlenceli bir yolla sunmaktadır.

Hayalbaz Kaşifler

Torium Sahne'de (Haramidere) 12 Nisan saat 13.00 ve 15.00'te sahnelenecek olan bu popüler oyun, keşif tutkusu ve macera ruhunu odağına almaktadır. 6-9 yaş arası çocuklar için hazırlanan yapım, biletleri günler öncesinden tükenen ve büyük prodüksiyon kalitesiyle öne çıkan bir eserdir.

Sihirli Kütüphane

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 12 Nisan saat 14.00'te sahnelenecek olan oyun, kitap okuma alışkanlığını fantastik bir kurguyla teşvik etmektedir. Kitaplardaki karakterlerin canlandığı bu kütüphane macerası, 3 yaş ve üzeri çocukların literatüre olan ilgisini artırmayı hedeflemektedir.

Çöpsüz Dünya

Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde 12 Nisan saat 14.00'te sahnelenecek olan bu oyun, eko-kritik bir yaklaşımla atık yönetimi ve geri dönüşümü konu almaktadır. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu aşılayan oyun, görsel tasarımıyla çocukları etkilemektedir.

Düzenli Dünyanın Sırrı

Ortaköy Kültür Merkezi Afife Jale Sahnesi'nde 11 Nisan saat 13.00'te sahnelenecek olan bu interaktif oyun, 2-11 yaş arası çocuklara hitap etmektedir. Kişisel düzen, zaman yönetimi ve sorumluluk gibi kavramları çocukların anlayabileceği eğlenceli bir dille işleyen bir kurguya sahiptir.