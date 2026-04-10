İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 11 - 12 Nisan Aileniz İçin Çok Eğlenceli Gelecek!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.04.2026 - 02:49

İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, sizin için birbirinden keyifli rotalar oluşturduk. Çocukların sadece gezip görmekle kalmayacağı, aynı zamanda izleyerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenebilecekleri pek çok alternatif Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor. 

Bilimden sanata, oyuncak tarihinden denizaltı dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu keşif duraklarını keşfedebilirsiniz. İster tiyatro, ister sinema... Müze, opera, bale, müzikal, atölyeler ya da sergiler tercihiniz olabilir. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu çocuklarla ne yapılır? Bu hafta sonu hangi çocuk filmi vizyonda? Hangi tiyatro oyunu var? 11-12 Nisan'da hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Bilet almak ve etkinliğin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmek için bilet alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu bir reklam içeriği değil, eğitici ve eğlenceli tavsiye listesidir. 

İşte, detaylar...

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa ve Müzikaline Gidilir?

İstanbul tiyatro sahnesi, 11-12 Nisan tarihlerinde klasik masallardan modern distopyalara, çevreci temalardan interaktif şovlara kadar uzanan bir yelpazede çocuklarla buluşmaktadır. Şehir Tiyatroları'nın pedagojik yaklaşımları ile özel tiyatroların müzikal zenginliği, çocukların estetik algısını ve dil becerilerini güçlendirmektedir.

Anadolu Yakası Çocuk Oyunları ve Müzikalleri

Anadolu Yakası, özellikle Kadıköy, Maltepe ve Ümraniye ekseninde yoğunlaşan sahneleriyle hafta sonunun kültürel ağırlık merkezini oluşturmaktadır.

80 Günde Dünya Turu

Jules Verne'in ölümsüz eserinden uyarlanan bu oyun, çocuklara farklı coğrafyaları ve kültürleri macera dolu bir anlatımla tanıtmaktadır. Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi'nde 11 Nisan saat 13.00'te gerçekleşecek olan bu gösterim, 4-17 yaş arası geniş bir kitleye hitap etmektedir.

Çocuk Kulübü Show

Kadıköy Belediyesi Tiyatro Salonu'nda 11 Nisan'da iki seans (13.00 ve 15.00) halinde sahnelenecek olan bu gösteri, 16 çocuk oyuncunun 'Fantastik Oyunlar Diyarı' seçmelerine katılma hikayesini anlatmaktadır. Müzik ve danslarla dolu olan bu yapım, çocuklara kendine güven ve dayanışma duygusunu aşılamayı hedefleyen interaktif bir müzikaldir.

Peppa Pig Okul Yolunda

Palladium AVM sahnesinde 11 Nisan saat 13.00'te çocuklarla buluşacak olan bu müzikal, dünya çapında popüler olan karakterin okul maceralarını konu almaktadır. Özellikle okul öncesi çocuklar için sosyal kuralları ve arkadaşlığı eğlenceli bir dille sunan bu etkinlik, görsel açıdan zengindir.

Kırmızı Balık Denizaltı Müzikali

Hilltown Seyirlik Sahne'de 11 Nisan saat 11.00'de sahnelenecek olan bu yapım, 0-7 yaş arasındaki en küçük izleyici grubuna deniz altı dünyasının gizemlerini anlatmaktadır. Çocukların çok sevdiği şarkılar eşliğinde ilerleyen oyun, çevre bilincini erken yaşta kazandırmaya yönelik metaforlar içermektedir.

La La La Fontaine Müzikali

Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi'nde 11 Nisan saat 13.00'te izleyiciyle buluşacak olan oyun, La Fontaine fabllarını modern bir bakış açısıyla sahneye taşımaktadır. 4-10 yaş arası çocuklar için dostluk, dürüstlük ve doğa sevgisi gibi evrensel temaları müzikal bir şölenle aktarmaktadır.

Maşa ile Koca Ayı: Sürpriz Gösteri

House of Performance (HoP) sahnesinde 11 Nisan'da 13.00 ve 15.00 saatlerinde sahnelenecek olan bu müzikal, popüler animasyon karakterlerinin yeni maceralarını konu almaktadır. 3-6 yaş grubuna hitap eden gösteri, çocukların tanıdığı karakterlerle doğrudan etkileşim kurmasına olanak tanıyan bir sahneleme anlayışına sahiptir.

Bekçi ile Postacı

İBB Şehir Tiyatroları Ümraniye Sahnesi'nde 11 ve 12 Nisan saat 14.00'te sahnelenecek olan bu pedagojik oyun, görev bilinci ve iletişim üzerine kurulu bir hikaye sunmaktadır. İBB'nin köklü tiyatro geleneğinin bir parçası olan eser, çocukların toplumsal rolleri ve yardımlaşmayı anlamasını sağlayan güçlü bir metne sahiptir.

Sevdalı Bulut

Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde 12 Nisan saat 15.00'te sahnelenecek olan oyun, Nâzım Hikmet'in masalından uyarlanmış bir başyapıttır. Barış, sevgi ve doğanın korunması temalarını şiirsel bir dille anlatan oyun, masalsı atmosferiyle çocukların hayal gücünü beslemektedir.

Çizmeli Kedi Müzikali

Watergarden Performans Merkezi Duru Ataşehir'de 12 Nisan saat 13.00'te sahnelenecek olan bu klasik eser, kurnaz bir kedinin efendisini zengin etme çabalarını müzikal bir dille aktarmaktadır. 3 yaş ve üzeri çocuklar için hazırlanan prodüksiyon, dansları ve kostümleriyle dikkat çeken bir seyir keyfi sunmaktadır.

Deniz Kızı Ariel

Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde 12 Nisan'da 13.00 ve 15.00 saatlerinde sahnelenecek olan müzikal, denizlerin altındaki büyülü dünyayı çocuklara sunmaktadır. 3-9 yaş arası izleyicilere hitap eden yapım, farklılıkların zenginlik olduğunu ve hayallerin peşinden gitmenin önemini vurgulamaktadır.

Huhu ile Bilim Şov

Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde 11 Nisan saat 13.00'te gerçekleşecek olan bu gösteri, tiyatro ile bilimi birleştiren deneysel bir performanstır. 3 yaş ve üzeri çocuklar için hazırlanan şovda, sahne üzerinde yapılan güvenli deneylerle temel fizik ve kimya kuralları eğlenceli bir dille öğretilmektedir.

Renkli Mevsim

GreyShake Coffee & Sahne'de 12 Nisan'da sahnelenecek olan bu müzikli çocuk oyunu, mevsimlerin değişimini ve doğanın döngüsünü anlatmaktadır. Küçük yaş grupları için duyusal bir farkındalık yaratan oyun, canlı müzik öğeleriyle desteklenmektedir.

Afacan Kardeşler Müzikali Palladium AVM'de 11 Nisan saat 16.00'da sahnelenecek olan bu oyun, kardeşlik bağları ve ev içi sorumluluklar üzerine kurulu eğlenceli bir hikayedir. 3-10 yaş arası çocuklar için hazırlanan müzikal, çocukların günlük hayatta karşılaştıkları durumları mizahi bir dille ele almaktadır.

Avrupa Yakası Çocuk Oyunları ve Müzikalleri

Avrupa Yakası, Beşiktaş'tan Esenyurt'a kadar geniş bir alanda hem devlet tiyatroları hem de özel prodüksiyonlarla çocuklara sanatsal alternatifler sunmaktadır.

Ama Bu Balığın Parmakları Var

Imagineer Studio Kanyon'da 11 Nisan saat 13.00'te sahnelenecek olan bu oyun, 2 yaş ve üzeri miniklere sıra dışı bir deniz hikayesi anlatmaktadır. Hayal gücünün sınırlarını zorlayan bu yapım, çocukları standart kalıpların dışında düşünmeye teşvik eden görsel efektlerle doludur.

Joey's Adventures (İngilizce Çocuk Tiyatrosu)

DasDas İstinyePark'ta 11 Nisan saat 13.00'te gerçekleşecek olan bu performans, İstanbul'da nadir bulunan yabancı dilde çocuk oyunlarından biridir. 6-9 yaş arası çocukların İngilizce dil aşinalığını artırmayı hedefleyen oyun, macera dolu bir hikaye üzerinden dil öğrenimini desteklemektedir.

Balerin Prensesler

Fişekhane İkinci Sahne'de 11 Nisan saat 12.00'de sahnelenecek olan bu müzikal gösteri, bale sanatını çocuklara sevdirmeyi amaçlayan bir estetik şölendir. Prenseslerin zarafet dolu dünyasını klasik müzik eşliğinde sunan yapım, 3 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.

Küçük Balık Bam Bam

Kağıthane Belediyesi Gültepe Kültür Merkezi'nde 11 Nisan'da sahnelenecek olan bu çocuk oyunu, denizin altındaki bir dostluk hikayesini konu almaktadır. Çocukların doğadaki canlılarla empati kurmasını sağlayan bu yapım, bölgedeki aileler için popüler bir tercihtir.

Dünya Çocuklarındır

Sultan Selim Kültür Merkezi'nde 11 Nisan'da sahnelenecek olan bu tiyatro eseri, evrensel çocuk hakları ve dünya barışı üzerine kuruludur. Farklı kültürlerden çocukların bir araya gelişini anlatan oyun, hoşgörü ve kardeşlik mesajları vermektedir.

Keloğlan ve Karakaçan

Seyrantepe Kültür Merkezi'nde 11 Nisan'da sahnelenecek olan bu geleneksel oyun, Türk halk edebiyatının en sevilen karakterlerini sahneye taşımaktadır. Keloğlan'ın zekası ve eşeği Karakaçan ile olan maceraları, çocuklara Anadolu kültürünün inceliklerini eğlenceli bir yolla sunmaktadır.

Hayalbaz Kaşifler

Torium Sahne'de (Haramidere) 12 Nisan saat 13.00 ve 15.00'te sahnelenecek olan bu popüler oyun, keşif tutkusu ve macera ruhunu odağına almaktadır. 6-9 yaş arası çocuklar için hazırlanan yapım, biletleri günler öncesinden tükenen ve büyük prodüksiyon kalitesiyle öne çıkan bir eserdir.

Sihirli Kütüphane

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 12 Nisan saat 14.00'te sahnelenecek olan oyun, kitap okuma alışkanlığını fantastik bir kurguyla teşvik etmektedir. Kitaplardaki karakterlerin canlandığı bu kütüphane macerası, 3 yaş ve üzeri çocukların literatüre olan ilgisini artırmayı hedeflemektedir.

Çöpsüz Dünya

Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde 12 Nisan saat 14.00'te sahnelenecek olan bu oyun, eko-kritik bir yaklaşımla atık yönetimi ve geri dönüşümü konu almaktadır. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu aşılayan oyun, görsel tasarımıyla çocukları etkilemektedir.

Düzenli Dünyanın Sırrı

Ortaköy Kültür Merkezi Afife Jale Sahnesi'nde 11 Nisan saat 13.00'te sahnelenecek olan bu interaktif oyun, 2-11 yaş arası çocuklara hitap etmektedir. Kişisel düzen, zaman yönetimi ve sorumluluk gibi kavramları çocukların anlayabileceği eğlenceli bir dille işleyen bir kurguya sahiptir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Konserine Gidilir?

Hafta sonu boyunca İstanbul, çocukların ritim duygusunu ve müzikal zevklerini geliştirecek seçkin performanslara ev sahipliği yapmaktadır. Klasik operadan atlı dans gösterilerine kadar uzanan bu takvim, çocukların sanatın farklı disiplinleriyle tanışmasını sağlamaktadır.

Edusa (İstanbul Devlet Opera ve Balesi)

Türk Telekom Opera Salonu'nda 11 Nisan saat 15.00'te sahnelenecek olan bu eser, 7 yaş ve üzeri çocuklar için hazırlanmış bir opera prodüksiyonudur. Çocukların opera sanatıyla erken yaşta tanışmasını hedefleyen yapım, görkemli dekorları ve güçlü vokalleriyle unutulmaz bir deneyim sunmaktadır.

Atların Destanı - Atlı Dans Gösterisi

Bozdağ Film Platoları'nda 11 ve 12 Nisan tarihlerinde (Cumartesi 16.00, Pazar 14.00) gerçekleştirilecek olan bu gösteri, binicilik sanatı ile dansı birleştirmektedir. 5 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan bu performans, Türk tarihindeki at kültürünü ve estetiğini nefes kesici bir koreografi ile sunmaktadır.

Mini Bahar Konseri

Martı Sahne'de 11 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşecek olan bu etkinlik, çocukların ve ailelerin katılabileceği neşeli bir bahar kutlamasıdır. Canlı müzik performanslarının yanı sıra çocukların eşlik edebileceği interaktif şarkılarla dolu, enerjik bir atmosfer vaat etmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

11-12 Nisan haftası, dünya çapında merakla beklenen iki büyük animasyon filminin vizyon heyecanına ev sahipliği yapmaktadır. Bu yapımlar, çocuklara sinemanın görsel gücüyle evrensel hikayeler anlatmaktadır.

Süper Mario Galaksi Filmi (The Super Mario Bros. Movie 2)

3 Nisan 2026'da vizyona giren ve hafta sonu boyunca tüm sinemalarda izlenebilecek olan bu devam filmi, Mario ve Luigi'nin uzaydaki maceralarını konu almaktadır. Prenses Rosalina'yı Bowser Jr.'ın elinden kurtarmaya çalışan kahramanlarımızın hikayesi, görsel kalitesi ve mizahi diliyle genel izleyici kitlesine hitap etmektedir.

Kutup Kahramanları (Arctic Heroes)

10 Nisan 2026'da vizyona giren bu animasyon, bir grup çocuğun donmuş topraklarda buldukları bir yavru mamutu kötü niyetli insanlardan kurtarma çabasını anlatmaktadır. Bilimsel merakı ve doğa koruma bilincini teşvik eden 93 dakikalık bu film, nükleer buzkıranlardan kozmik sırlara uzanan geniş bir kurguya sahiptir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Atölyeler ve Eğitimler Var?

İstanbul'daki kültür sanat kurumları, hafta sonunu çocukların el becerilerini ve entelektüel meraklarını geliştirecek atölyelerle zenginleştirmektedir. Müze eğitimlerinden teknoloji atölyelerine kadar geniş bir program mevcuttur.

Sanat ve Tasarım Atölyeleri

Yumuşacık Otoportrem (Arter)

Arter'de 11 Nisan 2026'da düzenlenen bu atölye, sanatçı Nilbar Güreş'in sergisinden ilham alarak 6-9 yaş arası çocuklara kumaş ve yumuşak malzemelerle kendi portrelerini yapma şansı vermektedir. Çocukların dokunsal hassasiyetlerini ve kendilerini ifade etme biçimlerini geliştiren yaratıcı bir çalışmadır.

İstanbul Boğazı'nın Sesleri (Pera Müzesi)

11 Nisan 2026'da gerçekleşecek olan bu atölye, 7-9 yaş arası çocukları İstanbul'un akustik peyzajını keşfetmeye davet etmektedir. 'Suyun Kıyısında' sergisi kapsamında yapılan bu çalışma, ses ile görsel sanatlar arasındaki ilişkiyi deneyimleme imkanı sunmaktadır.

Tahta Oyuncak Boyama Atölyesi (İstanbul Oyuncak Müzesi)

11 ve 12 Nisan tarihlerinde gün boyu devam eden bu atölye, çocukların iki boyutlu figürlerden üç boyutlu oyuncaklara kadar çeşitli modelleri renklendirmesine olanak tanımaktadır. El-göz koordinasyonunu geliştiren bu geleneksel etkinlik, her yaştan çocuğun yaratıcılığını sergilemesi için idealdir.

Çantamı Taktım Koluma (Sürdürülebilirlik Atölyesi)

11 Nisan 2026'da 5-7 yaş arası çocuklar için düzenlenen bu çalışmada, çevre bilinci aşılanarak bez çantalar tasarlanmaktadır. Çocukların sürdürülebilir yaşam kavramıyla tanışmasını sağlayan atölye, tasarım becerilerini çevre etiğiyle birleştirmektedir.

Sanat Terapisi Farkındalık Atölyesi

Balat Atölye'de 11 Nisan 2026'da düzenlenecek olan bu çalışma, çocukların duygularını sanat yoluyla ifade etmelerine yardımcı olmaktadır. Psikolojik iyi oluşu destekleyen bu atölye, çocukların stresle başa çıkma ve öz farkındalık kazanma süreçlerine katkı sağlamaktadır.

Boyama Workshop (Beylikdüzü)

Laos Coffee'de 11 ve 12 Nisan tarihlerinde düzenlenen bu atölye, çocukların serbest teknikle resim yapmalarına olanak tanıyan sosyal bir ortam sunmaktadır. Sanatsal üretimi kahve dükkanı atmosferinde deneyimleyen çocuklar, sosyal etkileşim kurarken yaratıcılıklarını konuşturmaktadır.

Spor, Strateji ve Teknoloji Eğitimleri

Avlu34 AVM Satranç Turnuvası

Arnavutköy'de 11-12 Nisan tarihlerinde 7-18 yaş arası sporcular için düzenlenen bu UKD turnuvası, stratejik düşünme becerilerini test etmektedir. Toplam 30.000 TL ödüllü olan yarışma, çocukların rekabetçi bir ortamda disiplin ve planlama yeteneklerini sergilemelerine imkan tanımaktadır.

7. Mavi Kale Satranç Turnuvası

İstek Semiha Şakir Okulları Göztepe kampüsünde 11-12 Nisan'da gerçekleşecek olan bu turnuva, 5 farklı yaş kategorisinde düzenlenmektedir. UKD puanlamasına dahil olan bu organizasyon, genç satranç sporcularının kariyer gelişimlerini destekleyen prestijli bir etkinliktir.

MBA Okulları Beylikdüzü Hızlı Satranç Turnuvası

11 Nisan 2026 Cumartesi günü 7-12 yaş arası çocuklar için düzenlenen bu turnuva, sınırlı düşünme süresinde hızlı karar verme becerisini ölçmektedir. İsviçre sistemiyle yapılan maçlar, çocukların zihinsel dayanıklılıklarını ve anlık strateji geliştirme yetilerini güçlendirmektedir.

Vega Okulları Bahçeşehir Satranç Turnuvası

11 Nisan Cumartesi günü anaokulu öğrencilerinden 12 yaşına kadar geniş bir kitle için düzenlenen bu organizasyon, en küçük yaş gruplarının bile turnuva deneyimi kazanmasını sağlamaktadır. Katılan tüm sporculara madalya verilmesi, çocukların spor ahlakı ve motivasyonunu artırmayı hedeflemektedir.

Dikkat Atölyesi (Online Zoom)

11 Nisan 2026 tarihinde dijital platformda gerçekleşecek olan bu eğitim, çocukların odaklanma sürelerini ve görsel algı yeteneklerini artırmaya yönelik egzersizler içermektedir. Ev konforunda katılım sağlanabilen bu atölye, akademik başarıyı destekleyen bilişsel oyunlar üzerinden kurgulanmıştır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Eğlence Merkezleri ve Temalı Parklara Gidilir?

İstanbul'un dünya standartlarındaki temalı parkları ve eğlence merkezleri, hafta sonu boyunca çocukların enerjilerini atabilecekleri ve interaktif bir şekilde öğrenebilecekleri alanlar sunmaktadır.

KidZania İstanbul Program Akışı

Akasya AVM'de yer alan bu çocuk şehrinde 11 Nisan Cumartesi akşamı 19.00-23.00 saatleri arasında özel bir 'Gece Programı' bulunmaktadır. Bando geçidi, DJ performansları, Zummit dans gösterisi ve özel çekilişlerle dolu olan bu program, çocukların meslek deneyimi kazanırken eğlencenin doruğuna çıkmasını sağlamaktadır.

İstanbul Akvaryum (Florya)

Dünyanın en büyük tematik akvaryumu olan merkez, 17 farklı tematik alan ve bir Amazon Yağmur Ormanı ile çocuklara kıtalar arası bir su altı yolculuğu sunmaktadır. Hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında açık olan merkezde, canlı besleme saatleri ve interaktif panolarla eğitici bir deneyim yaşatılmaktadır.

Emaar Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi

Anadolu Yakası'nın en büyük akvaryumlarından biri olan bu merkezde, timsahlardan penguenlere kadar çok sayıda tür görülebilmektedir. Çocukların su altı dünyasının ekolojik dengesini anlamalarına yardımcı olan rehberli turlar ve bilgilendirme alanları mevcuttur.

Park Of İstanbul (Çekmeköy)

Şehrin en büyük doğa ve yaşam komplekslerinden biri olan bu merkezde, devasa bir hayvanat bahçesi ve macera parkurları yer almaktadır. Çocukların hayvanlarla güvenli bir şekilde temas kurabildiği ve açık havada fiziksel aktivite yapabildiği geniş bir ormanlık alanı kapsamaktadır.

İstanbulda Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzeye Gidilmeli?

İstanbul'un müzeleri, hafta sonu boyunca sadece sergileme alanları değil, aynı zamanda yaşayan eğitim merkezleri olarak hizmet vermektedir. Tarihi doku ile modern teknolojinin harmanlandığı bu mekanlar, çocukların kültürel sermayesini artırmaktadır.

Rahmi Koç Müzesi

Hasköy kıyısındaki bu devasa endüstri müzesi, antik arabalardan denizaltılara, uçaklardan buharlı makinelere kadar binlerce objeyi çocuklarla buluşturmaktadır. Hafta sonu 10.00-19.00 saatleri arasında açık olan müzede, çocukların objelere dokunabildiği interaktif sergi üniteleri ve teknelerle Haliç turları düzenlenmektedir.

İstanbul Oyuncak Müzesi

Şair Sunay Akın tarafından kurulan bu müze, 1700'lü yıllardan günümüze oyuncak tarihini gözler önüne sermektedir. Göztepe'deki tarihi bir köşkte yer alan müze, çocuklara sadece oyuncakları göstermemekte, aynı zamanda dünya tarihini ve kültürlerini oyuncakların diliyle anlatmaktadır.

Miniatürk (Türkiye'nin Vitrini)

Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından 136 mimari eserin 1/25 oranındaki maketlerinin bulunduğu bu alan, çocuklara devasa bir açık hava müzesi deneyimi sunmaktadır. Hareketli modeller, sesli rehberlik sistemi ve geniş oyun alanları ile çocuklar Türkiye'nin tarihi mirasını bir günde keşfetme imkanı bulmaktadır.

Dijital Deneyim Merkezi

İBB Kültür AŞ tarafından işletilen bu merkez, sanatı teknolojiyle buluşturan interaktif bir deneyim sunmaktadır. 'Düşler Zamanı: Japonya' sergisi kapsamında çocuklar dijital dünyada bir yolculuğa çıkmakta ve modern sanatın teknolojik yansımalarını bizzat deneyimlemektedir.

Panorama 1453 Tarih Müzesi

Dünyanın ilk tam panoramik müzesi olan bu mekan, İstanbul'un fethini çocuklara 3D bir deneyimle sunmaktadır. Ses ve ışık efektleriyle desteklenen müze, tarih bilincini görsel bir şölen eşliğinde aşılamayı hedeflemektedir.

Pera Müzesi (Süreli Sergiler)

11-12 Nisan tarihlerinde Halil Paşa'nın 'Suyun Kıyısında' sergisini barındıran müze, çocukların klasik Türk resim sanatıyla tanışmasını sağlamaktadır. Müze eğitim birimi tarafından düzenlenen sergi turları, çocukların sanat eserlerine eleştirel bir gözle bakmalarına yardımcı olmaktadır.

İstanbulda Bu Hafta Sonu Hangi Park ve Açık Hava Etkinlik Alanlarına Gidilmeli?

Nisan ayının gelmesiyle birlikte İstanbul'un koruları ve parkları, 'Lale Festivali' kapsamında çocuklara yönelik ücretsiz gösteriler ve oyun alanlarıyla donatılmıştır.

Emirgan Korusu

Nisan ayında milyonlarca lalenin açtığı koru, çocuk oyun parkları ve göletleriyle aileler için bir doğa cennetidir. Lale Festivali kapsamında hafta sonları ücretsiz çocuk tiyatroları ve yüz boyama gibi etkinlikler düzenlenmektedir.

Gülhane Parkı

Tarihi yarımadada yer alan park, geniş yürüyüş yolları ve bisiklet eğitim alanlarıyla çocuklara güvenli bir açık hava ortamı sunmaktadır. Parkın içinde yer alan çocuk oyun alanları ve tarihi ağaçlar, çocukların şehir içinde doğayı keşfetmesini sağlamaktadır.

Belgrad Ormanı

Doğa yürüyüşü, bisiklet sürme ve piknik yapma imkanı sunan bu geniş ormanlık alan, çocukların fiziksel gelişimini destekleyen parkurlara sahiptir. Kuş göçlerinin izlenebildiği gözlem noktaları, çocuklara biyolojik çeşitlilik hakkında bilgi vermektedir.

Müze Gazhane (Sosyal Alan)

Kadıköy'ün yeni kültür durağı olan bu alan, sadece tiyatro ve konserlerle değil, geniş meydanı ve çocuk oyun alanlarıyla da bir sosyal etkileşim merkezidir. Hafta sonu boyunca ücretsiz sokak gösterileri ve atölyelerle çocuklara açık bir kamusal alan sunmaktadır.

