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İstanbul’da Bir İlginç Kaza: Manevra Yapmaya Çalışırken Araca Çarptı

İstanbul’da Bir İlginç Kaza: Manevra Yapmaya Çalışırken Araca Çarptı

Trafik Kazası
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.03.2024 - 11:30

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde yaşanan bir trafik kazasının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, manevra yapmak isterken karşıdan gelen araca çarptı. Kazada yararlanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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Kaza 29 Şubat Perşembe günü saat 14.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta dönmek için manevra yapan sürücü, bilinmeyen bir nedenle aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan geçmeye çalışan başka bir araca çarptı.

Kaza 29 Şubat Perşembe günü saat 14.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta dönmek için manevra yapan sürücü, bilinmeyen bir nedenle aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan geçmeye çalışan başka bir araca çarptı.

Kazaya karışan araçlardan dönüş yapmaya çalışan araç kısa süre sonra kaldırıma çıkarak duvara çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Kazaya karışan araçlardan dönüş yapmaya çalışan araç kısa süre sonra kaldırıma çıkarak duvara çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

İlginç kazanın görüntüleri 👇

Kazanın görüntüleri sosyal medyada da konuşuldu 👇

Kazanın görüntüleri sosyal medyada da konuşuldu 👇
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