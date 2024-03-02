İstanbul’da Bir İlginç Kaza: Manevra Yapmaya Çalışırken Araca Çarptı
İstanbul’da Bir İlginç Kaza: Manevra Yapmaya Çalışırken Araca Çarptı
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Kaza 29 Şubat Perşembe günü saat 14.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta dönmek için manevra yapan sürücü, bilinmeyen bir nedenle aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan geçmeye çalışan başka bir araca çarptı.
Kazaya karışan araçlardan dönüş yapmaya çalışan araç kısa süre sonra kaldırıma çıkarak duvara çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçlarda hasar meydana geldi.
İlginç kazanın görüntüleri 👇
Kazanın görüntüleri sosyal medyada da konuşuldu 👇
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