İstanbul’da Bir İlginç Kaza: Manevra Yapmaya Çalışırken Araca Çarptı

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde yaşanan bir trafik kazasının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, manevra yapmak isterken karşıdan gelen araca çarptı. Kazada yararlanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.