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İsrail’den Sabaha Karşı Katliam: Sivillerin Sığındığı Okul Vuruldu, 100’den Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail’den Sabaha Karşı Katliam: Sivillerin Sığındığı Okul Vuruldu, 100’den Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

israil filistin
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.08.2024 - 08:29

İsrail, bu gece saatlerinde Gazze’de yine büyük bir katliama imza attı. Kent merkezinde yer alan bir okula sığınan sivilleri bombalayan İsrail, yüzden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Çok sayıda kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

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İsrail, Gazze’deki katliamanı hız kesmeden devam ediyor.

İsrail, Gazze’deki katliamanı hız kesmeden devam ediyor.

Dün sivilleri yerinden ayrılmak için zorlayan İsrail, Gazze’nin merkezinde bulunan ve sivillerin sığındığı okula bomba yağdırdı.

Dün sivilleri yerinden ayrılmak için zorlayan İsrail, Gazze’nin merkezinde bulunan ve sivillerin sığındığı okula bomba yağdırdı.

Gazze'de göçe zorlanan halk 👇

Sabah namazı sırasında yapılan hava saldırısı sonrasında okulda bulunan 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Sabah namazı sırasında yapılan hava saldırısı sonrasında okulda bulunan 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Çok sayıda yaralının da bulunduğu saldırıda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Çok sayıda yaralının da bulunduğu saldırıda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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