İsrail’den Sabaha Karşı Katliam: Sivillerin Sığındığı Okul Vuruldu, 100’den Fazla Kişi Hayatını Kaybetti
İsrail’den Sabaha Karşı Katliam: Sivillerin Sığındığı Okul Vuruldu, 100’den Fazla Kişi Hayatını Kaybetti
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İsrail, Gazze’deki katliamanı hız kesmeden devam ediyor.
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Dün sivilleri yerinden ayrılmak için zorlayan İsrail, Gazze’nin merkezinde bulunan ve sivillerin sığındığı okula bomba yağdırdı.
Gazze'de göçe zorlanan halk 👇
Sabah namazı sırasında yapılan hava saldırısı sonrasında okulda bulunan 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.
Çok sayıda yaralının da bulunduğu saldırıda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
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