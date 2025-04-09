İsmi Aslında Lakabı, Bir Hitinden Nefret Ediyor: Kim Bu Şarkıcı?
İsmi Aslında Lakabı, Bir Hitinden Nefret Ediyor: Kim Bu Şarkıcı?
Biz sana şarkıcının en ilginç yanlarını anlatalım, sen de kim olduğunu bulmaya çalış! Gerçek müzik gurmelerinin bilebileceği bu eşsiz teste hazırsan dikkatini topla çünkü başlıyoruz. Bakalım, kendi hit şarkısından nefret eden bu şarkıcıyı bulabilecek misin?
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Müzikal aile geçmişi olan bu kişi, müziğe olan ilgisini ailesinden almış.
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Sahne ismi aslında lakabı!
Öocukken Hawaii'de Elvis Presley taklidi yaptı.
Tek bir müzik türünde değil pek çok türde usta bir isim haline geldi!
Grammy Ödülleri'nde isminden sık sık da söz ediliyor.
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Sadece şarkıcı ve söz yazarı değil aynı zamanda yönetmen de!
Aynı zamanda en ünlü şarkısından da nefret ediyor.
Peki kim bu şarkıcı?
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