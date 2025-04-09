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İsmi Aslında Lakabı, Bir Hitinden Nefret Ediyor: Kim Bu Şarkıcı?

etiket İsmi Aslında Lakabı, Bir Hitinden Nefret Ediyor: Kim Bu Şarkıcı?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
09.04.2025 - 18:31

Biz sana şarkıcının en ilginç yanlarını anlatalım, sen de kim olduğunu bulmaya çalış! Gerçek müzik gurmelerinin bilebileceği bu eşsiz teste hazırsan dikkatini topla çünkü başlıyoruz. Bakalım, kendi hit şarkısından nefret eden bu şarkıcıyı bulabilecek misin?

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Müzikal aile geçmişi olan bu kişi, müziğe olan ilgisini ailesinden almış.

Babası bir Latin müzisyen ve annesi de bir şarkıcıdır. Ailesi, ona küçük yaşlardan itibaren farklı müzik türlerini tanıttı. Bu, onun kariyerine ilham veren önemli bir etken oldu!

Sahne ismi aslında lakabı!

Küçükken babasının ona benzettiği profesyonel güreşçiden lakabını almış. Aynı zamanda kendisini de zaman zaman uzaylı gibi hissettiğini söylüyor.

Öocukken Hawaii'de Elvis Presley taklidi yaptı.

Henüz 4 yaşındayken sahneye çıkmaya başladı ve Elvis şarkıları söyleyerek büyük ilgi topladı. Bu da onun en bilinen özelliklerinden biri!

Tek bir müzik türünde değil pek çok türde usta bir isim haline geldi!

Sadece pop müzikle değil, funk, R&B, hip-hop ve soul gibi birçok müzik türünde yeteneklerini sergileyebilen bir sanatçıdır. Onun müziği, bu tarzların karışımı olarak tanımlanabilir.

Grammy Ödülleri'nde isminden sık sık da söz ediliyor.

24 Grammy adaylığı ve 11 Grammy ödülü ile müzik endüstrisindeki en prestijli ödülleri kazanan sanatçılardan biri

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Sadece şarkıcı ve söz yazarı değil aynı zamanda yönetmen de!

Müziğinin yanı sıra, kendi müzik videolarını da yaratıcı bir şekilde yönetiyor. Müzik videolarındaki renkli estetik ve hikaye anlatımı, onun sanatsal vizyonunu gösteriyor.

Aynı zamanda en ünlü şarkısından da nefret ediyor.

Eve,t bunu kendisi itiraf etti. Hit parçalarından birinden gerçekten hoşlanmadığını söyledi. Oysa ki biz tüm dünya o parçayı çok sevmiştik!

Peki kim bu şarkıcı?

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Begüm
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