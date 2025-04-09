İsmi Aslında Lakabı, Bir Hitinden Nefret Ediyor: Kim Bu Şarkıcı?

Biz sana şarkıcının en ilginç yanlarını anlatalım, sen de kim olduğunu bulmaya çalış! Gerçek müzik gurmelerinin bilebileceği bu eşsiz teste hazırsan dikkatini topla çünkü başlıyoruz. Bakalım, kendi hit şarkısından nefret eden bu şarkıcıyı bulabilecek misin?