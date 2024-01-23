İsmail Saymaz'ın 'Gezi hakimi' Davasında Karar Açıklandı: Beraat Etti
İsmail Saymaz'ın 'Gezi hakimi' Davasında Karar Açıklandı: Beraat Etti
Sözcü gazetesi yazarı, gazeteci İsmail Saymaz 'Gezi Davası'ndaki AKP'li hakimin eşi FETÖ itirafçısıymış' başlıklı yazısına ilişkin yargılandığı davada karar açıklandı.
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Saymaz, 7 yıl 7 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davadan beraat etti.
Gazeteci İsmail Saymaz’ın, Gezi Davası hâkimi Murat Bircan'ın şikâyetiyle “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef gösterme" iddialarıyla yargılandığı dava bugün karara bağlandı.
Saymaz, Gezi Davası kapsamında tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında 'hak ihlali' kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerinin bir gazete açıkça hedef gösterildiklerini ve herhangi bir soruşturma açılmadığını hatırlattı.
Son sözü sorulan Saymaz, “Hakim bey 2021 öncesinde avukattı ve siyasi eylemler içindeydi. Gezi parkı hakkında fikirleri vardı. Kendisi Gezi Parkı olaylarını hükümete karşı silahlı bir ayaklanma olarak görüyordu. Hakim bey, gezi davasına bakmaya başladığında orada bir hakim değil, bir genel başkanın eski avukatı sıfatı da vardı. 3 yıl öncesine kadar karadenizin bir ilçesinde avukatlık yaparken bir anda istanbul adliyesinde ağır cezaya, bıradaki ağır davalara bakabilmiştir. Sizin 20 yılda gelebildiğiniz konuma 3 yılda gelebilmiltir"
Karar duruşması, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Kararını açıklayan mahkeme, İsmail Saymaz'ın her iki suç yönünden de beraatına hükmetti.
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