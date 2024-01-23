Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İsmail Saymaz'ın 'Gezi hakimi' Davasında Karar Açıklandı: Beraat Etti

İsmail Saymaz'ın 'Gezi hakimi' Davasında Karar Açıklandı: Beraat Etti

AK Parti İsmail Saymaz
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.01.2024 - 13:44

Sözcü gazetesi yazarı, gazeteci İsmail Saymaz 'Gezi Davası'ndaki AKP'li hakimin eşi FETÖ itirafçısıymış' başlıklı yazısına ilişkin yargılandığı davada karar açıklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Saymaz, 7 yıl 7 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davadan beraat etti.

Saymaz, 7 yıl 7 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davadan beraat etti.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın, Gezi Davası hâkimi Murat Bircan'ın şikâyetiyle “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef gösterme" iddialarıyla yargılandığı dava bugün karara bağlandı.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın, Gezi Davası hâkimi Murat Bircan'ın şikâyetiyle “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef gösterme" iddialarıyla yargılandığı dava bugün karara bağlandı.

Saymaz, Gezi Davası kapsamında tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında 'hak ihlali' kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerinin bir gazete açıkça hedef gösterildiklerini ve herhangi bir soruşturma açılmadığını hatırlattı.

Saymaz, Gezi Davası kapsamında tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında 'hak ihlali' kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerinin bir gazete açıkça hedef gösterildiklerini ve herhangi bir soruşturma açılmadığını hatırlattı.

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, Saymaz'ın savunmasında 'Bundan ala hedef gösterme mi olur? Yarın öbürgün biri kalksa suç işlese ne yapacaksınız? Olmadık şey değil. AYM üyelerini hedef gösteren yandaş gazetenin kardeşi akit, daha önce Danıştay üyelerini hedef gösterdi, Alparslan diye biri kalktı Danıştayı bastı bir hakimi öldürdü. Bense hakim beyin fotoğrafını kullanmadığım halde burada yargılanıyorum' dediği görüldü.

Son sözü sorulan Saymaz, “Hakim bey 2021 öncesinde avukattı ve siyasi eylemler içindeydi. Gezi parkı hakkında fikirleri vardı. Kendisi Gezi Parkı olaylarını hükümete karşı silahlı bir ayaklanma olarak görüyordu. Hakim bey, gezi davasına bakmaya başladığında orada bir hakim değil, bir genel başkanın eski avukatı sıfatı da vardı. 3 yıl öncesine kadar karadenizin bir ilçesinde avukatlık yaparken bir anda istanbul adliyesinde ağır cezaya, bıradaki ağır davalara bakabilmiştir. Sizin 20 yılda gelebildiğiniz konuma 3 yılda gelebilmiltir"

Son sözü sorulan Saymaz, “Hakim bey 2021 öncesinde avukattı ve siyasi eylemler içindeydi. Gezi parkı hakkında fikirleri vardı. Kendisi Gezi Parkı olaylarını hükümete karşı silahlı bir ayaklanma olarak görüyordu. Hakim bey, gezi davasına bakmaya başladığında orada bir hakim değil, bir genel başkanın eski avukatı sıfatı da vardı. 3 yıl öncesine kadar karadenizin bir ilçesinde avukatlık yaparken bir anda istanbul adliyesinde ağır cezaya, bıradaki ağır davalara bakabilmiştir. Sizin 20 yılda gelebildiğiniz konuma 3 yılda gelebilmiltir"

Karar duruşması, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Kararını açıklayan mahkeme, İsmail Saymaz'ın her iki suç yönünden de beraatına hükmetti.

Karar duruşması, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Kararını açıklayan mahkeme, İsmail Saymaz'ın her iki suç yönünden de beraatına hükmetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte o paylaşım:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın