İsmail Saymaz'ın 'Gezi hakimi' Davasında Karar Açıklandı: Beraat Etti

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, Saymaz'ın savunmasında 'Bundan ala hedef gösterme mi olur? Yarın öbürgün biri kalksa suç işlese ne yapacaksınız? Olmadık şey değil. AYM üyelerini hedef gösteren yandaş gazetenin kardeşi akit, daha önce Danıştay üyelerini hedef gösterdi, Alparslan diye biri kalktı Danıştayı bastı bir hakimi öldürdü. Bense hakim beyin fotoğrafını kullanmadığım halde burada yargılanıyorum' dediği görüldü.