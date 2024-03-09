İsmail Saymaz’dan ‘Milletvekilliği İstedi’ İddiasına Yalanlama: “Kılıçdaroğlu’ndan Bir Bardak Su İstemedim”
İsmail Saymaz’dan ‘Milletvekilliği İstedi’ İddiasına Yalanlama: “Kılıçdaroğlu’ndan Bir Bardak Su İstemedim”
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı’nı kaybetti ama siyasetteki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Fatih Portakal arasındaki polemik sonrasında, Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Tolgahan Erdoğan, İsmail Saymaz’ın milletvekilliği istediğini iddia etmişti. Saymaz ise iddiaları kesin bir dille yalanladı.
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Kemal Kılıçdaroğlu, Burcu Köksal üzerinden kendisini eleştiren Fatih Portakal’a cevap vermişti.
Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden bir iddia daha ortaya atıldı.
Sosyal medyada Kılıçdaroğlu lehine paylaşımlarda bulunan Tolgahan Erdoğan, gazeteci İsmail Saymaz’ın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan milletvekilliği istediğini iddia etti.
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Saymaz ise “Ben Kıçıldaroğlu’dan bir bardak su bile istemedim” diyerek iddiaları yalanladı.
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İsmail Saymaz'ın paylaşımı 👇
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