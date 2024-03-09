İsmail Saymaz’dan ‘Milletvekilliği İstedi’ İddiasına Yalanlama: “Kılıçdaroğlu’ndan Bir Bardak Su İstemedim”

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı’nı kaybetti ama siyasetteki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Fatih Portakal arasındaki polemik sonrasında, Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Tolgahan Erdoğan, İsmail Saymaz’ın milletvekilliği istediğini iddia etmişti. Saymaz ise iddiaları kesin bir dille yalanladı.