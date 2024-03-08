Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Fatih Portakal’a Sert Cevap: “Senin İftiralarının Mevcut İktidardan Farkı Yok!”

Aziz Milletime;

Toplumsal muhalefeti, herkese ve her şeye rağmen örgütlemiş, bu uğurda suikastlere, saldırılara, linç girişimlerine ve iftiralara göğüs germiş, toprağa dikilen bir fidanı büyütür gibi Millet İttifakını büyütmüş, serpilmesini gururla izlemiş Kemal Kılıçdaroğlu hiç diktiği fidana kıyar mı? Koca bir çınar gibi gölgesinde serinlediği partisinin hiç kötülüğünü ister mi? Evine ateş atar mı? Sizlerin vicdanına bırakıyorum çünkü gidecek başka yerim yok…

Had bilmez edepsizlere;

1- Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut Genel Başkanı'na basiretsiz demek; seviyesizliktir, terbiyesizliktir! Buna en başta ben müsaade etmem!

2- 'İspatlayamam ama' diyerek ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur!

3- Bırak böyle talimat vermeyi, aklının ucundan geçiren, bir an dahi partisinin kötülüğünü isteyen bir Genel Başkan namerttir! Birilerine iyi görünmek için kin kusan ve ispatlayamayacağı iddiayı ortaya atan da NAMERTTİR!

Fatih Portakal senin iftiralarının da mevcut iktidarın seçim zamanında attığı iftiralardan, sahte ve montaj videolarından bir farkı yoktur, müfterilerden yine Allah'a sığınıyorum. Seni milletimin ve namuslu gazetecilerin vicdanına havale ediyorum.