Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Fatih Portakal’a Sert Cevap: “Senin İftiralarının Mevcut İktidardan Farkı Yok!”
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Fatih Portakal’a Sert Cevap: “Senin İftiralarının Mevcut İktidardan Farkı Yok!”
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Eski Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisi hakkında iddialarda bulunan gazeteci Fatih Portakal hakkında çok sert açıklamalar yaptı. Burcu Köksal olayı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu’ndan talimat gittiği iddiasına bulunan Portakal’a Kılıçdaroğlu’ndan 'Fatih Portakal, senin iftiralarının da mevcut iktidarın seçim zamanında attığı iftiralardan, sahte ve montaj videolarından bir farkı yoktur' cevabı geldi.
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. genek başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Fatih Portakal'ın 'Burcu Köksal' iddiasına, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
"'İspatlayamam ama' diyerek ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur!" diyen ve Portakal'a çok sert ifadelerle yüklenen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
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hassiktir lan ordan sabunluk. Adamın diye hala konuşuyor. Senin bu ülkede, aldığın ahlarla bırak cevap vermeyi ağzını açmaya hakkın yok.
Kılıçdaroğluna haklısın diyebilmeyi çok isterdim,temiz tertemiz dürüst haysiyetli bir insan ama Ama siyasi hayatı istediği kadar çabalasa uğraşsa kendini par... Devamını Gör
chp de hiç bir zaman biat sistemi olmadı. bunu bilen portakal ortaya yem atmış bence. chp de ilçe başkanı bile olsan partilin tarafından her zaman eleştirili... Devamını Gör