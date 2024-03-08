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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Fatih Portakal’a Sert Cevap: “Senin İftiralarının Mevcut İktidardan Farkı Yok!”

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Fatih Portakal’a Sert Cevap: “Senin İftiralarının Mevcut İktidardan Farkı Yok!”

Kemal Kılıçdaroğlu fatih portakal
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
08.03.2024 - 16:22

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Eski Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisi hakkında iddialarda bulunan gazeteci Fatih Portakal hakkında çok sert açıklamalar yaptı. Burcu Köksal olayı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu’ndan talimat gittiği iddiasına bulunan Portakal’a Kılıçdaroğlu’ndan 'Fatih Portakal, senin iftiralarının da mevcut iktidarın seçim zamanında attığı iftiralardan, sahte ve montaj videolarından bir farkı yoktur' cevabı geldi. 

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. genek başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Fatih Portakal'ın 'Burcu Köksal' iddiasına, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. genek başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Fatih Portakal'ın 'Burcu Köksal' iddiasına, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

"'İspatlayamam ama' diyerek ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur!" diyen ve Portakal'a çok sert ifadelerle yüklenen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"'İspatlayamam ama' diyerek ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur!" diyen ve Portakal'a çok sert ifadelerle yüklenen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Aziz Milletime;

Toplumsal muhalefeti, herkese ve her şeye rağmen örgütlemiş, bu uğurda suikastlere, saldırılara, linç girişimlerine ve iftiralara göğüs germiş, toprağa dikilen bir fidanı büyütür gibi Millet İttifakını büyütmüş, serpilmesini gururla izlemiş Kemal Kılıçdaroğlu hiç diktiği fidana kıyar mı? Koca bir çınar gibi gölgesinde serinlediği partisinin hiç kötülüğünü ister mi? Evine ateş atar mı? Sizlerin vicdanına bırakıyorum çünkü gidecek başka yerim yok…

Had bilmez edepsizlere;

1- Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut Genel Başkanı'na basiretsiz demek; seviyesizliktir, terbiyesizliktir! Buna en başta ben müsaade etmem!

2- 'İspatlayamam ama' diyerek ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur!

3- Bırak böyle talimat vermeyi, aklının ucundan geçiren, bir an dahi partisinin kötülüğünü isteyen bir Genel Başkan namerttir! Birilerine iyi görünmek için kin kusan ve ispatlayamayacağı iddiayı ortaya atan da NAMERTTİR!

Fatih Portakal senin iftiralarının da mevcut iktidarın seçim zamanında attığı iftiralardan, sahte ve montaj videolarından bir farkı yoktur, müfterilerden yine Allah'a sığınıyorum. Seni milletimin ve namuslu gazetecilerin vicdanına havale ediyorum.

NE OLMUŞTU:

NE OLMUŞTU:

Partinin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Köksal 'Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak' demişti. Bu duruma CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'sürçülisan' demiş, Köksal sözlerinin arkasında durmuş, partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Köksal için 'Ya kendine başka iş bulacak ya da başka parti' diye konuşmuştu.

Gazeteci Fatih Portakal da televizyonda Köksal'ın sözleriyle ilgili yaptığı yorumda, Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine böyle bir konuşma yapıldığını iddia etmişti.

Portakal, 'Ben bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerden biri. Birazdan bir görüntü de ekrana getireceğim. Özgür Özel'in de kendisini Kılıçdaroğlu'yla arasını bozmak istemediği için aday gösterdiğini tahmin ediyorum. Talimatı kanıtlayamam ama Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini bile düşünüyorum. Bak bu kadar da net konuşuyorum. Çünkü ben de net konuşmayı seven bir insanım. Çünkü Kılıçdaroğlu; onun için önemli olan İmamoğlu'nun kaybetmesi. Kılıçdaroğlu 1 Nisan'dan sonrasının hesaplarını yapıyor. Ama özellikle İstanbul'un kazanılıp kazanılmaması çok daha önemli. Partinin içerisinde böyle insanlar da var ama bu insanlara yurttaş olarak tepki verenler de var' demişti.

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Sinan Şahin

hassiktir lan ordan sabunluk. Adamın diye hala konuşuyor. Senin bu ülkede, aldığın ahlarla bırak cevap vermeyi ağzını açmaya hakkın yok.

Hasan Tahsin

Kılıçdaroğluna haklısın diyebilmeyi çok isterdim,temiz tertemiz dürüst haysiyetli bir insan ama Ama siyasi hayatı istediği kadar çabalasa uğraşsa kendini par... Devamını Gör

Sevil

chp de hiç bir zaman biat sistemi olmadı. bunu bilen portakal ortaya yem atmış bence. chp de ilçe başkanı bile olsan partilin tarafından her zaman eleştirili... Devamını Gör