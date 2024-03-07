Burcu Köksal Tüm Tepkilere Rağmen Direniyor: “Belediyeyi DEM ve HÜDA-PAR ile Yönetmeyeceğim”
Burcu Köksal Tüm Tepkilere Rağmen Direniyor: “Belediyeyi DEM ve HÜDA-PAR ile Yönetmeyeceğim”
CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkanı adayı Burcu Köksal’ın, DEM Parti ile ilgili yaptığı açıklamalar CHP’deki krizi gün yüzüne çıkarmıştı. Köksal, tüm tepkilere rağmen sözlerinin arkasında durarak, kazanması halinde belediyenin kapılarını DEM Parti ve HÜDA-PAR’a kapatacağını söyledi.
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Cumhuriyet Halk Partisi, Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal’ı, Afyonkarahisar’dan belediye başkanlığı için aday göstermişti.
Köksal’ın kazanması halinde belediyenin kapılarını DEM Parti’ye kapatacağını söylemesi CHP’de büyük bir kriz yaratmıştı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bugün yaptığı açıklamada Burcu Köksal’ı eleştirmişti.
Burcu Köksal, tüm tepkilere rağmen sözlerinin arkasında durduğu bir paylaşım daha yaptı.
“Belediye başkanı olduğumda belediyenin kapısı etnik kökeni, mezhebi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan bu ülkeyi seven bu ülkenin birlik bütünlüğünü savunan herkese ardına kadar açık olacaktır.”
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Burcu Köksal'ın paylaşımı 👇
Sözcü’de yer alan iddiaya göre ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Burcu Köksal’ın Zafer Partisi Afyon İl Teşkilatı’ndan randevu istediğini açıkladı. Köksal ise Özdağ’ı yalanlayarak CHP’den ayrılamayı düşünmediğini söyledi.
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