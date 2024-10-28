İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'deki Rekorlarıyla İlgili İddialı Sözler
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'deki Rekorlarıyla İlgili İddialı Sözler
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe teknik direktörü olarak 99 golle 99 puan toplayan İsmail Kartal görevine devam etmemiş yerini Jose Mourinho'ya bırakmıştı. Kartal, uzun zamandır süren sessizliğini bozdu.
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Geçtiğimiz sezon Galatasaray'la kıyasıya bir mücadeleye giren Fenerbahçe 99 puan toplamasına rağmen şampiyon olamamıştı.
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İsmail Kartal'ın ayrılışı ile birlikte Fenerbahçe takımı Jose Mourinho'ya emanet etti. Zirvenin gerisinde olan Fenerbahçe'de zaman zaman İsmail Kartal'ın performansı hatırlanıyor.
İsmail Kartal da A Spor ekranlarında yorumculuk yapan Reha Kapsal'la gerçekleştirdiği özel konuşmada bu konular üzerine iddialı açıklamalar yaptı.
Kapsal, Kartal'ın "Bizim rekorlarımız 2 tane A4 kağıdına ancak sığar. Çok ciddi rekorlar kırdık. 99 gol attık, 99 puan topladık. Bundan ziyade daha farklı rekorlarımız da var" diyerek kendi dönemini hatırlattığını iddia etti.
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