İsmail Arı Kimdir? İsmail Arı Neden Tutuklandı?

Merve Ersoy
23.03.2026 - 00:02

Gazeteci İsmail Arı, aile ziyareti için gittiği Tokat’ta gözaltına alınmıştı. İsmail Arı tutuklandı. Gazeteci İsmail Arı kimdir, neden tutuklandı soruları merak edilmeye başlandı.

İsmail Arı kimdir, kaç yaşında? İsmail Arı hangi gazetenin muhabiri, neden tutuklandı? İşte detaylar...

İsmail Arı Kimdir, Kaç Yaşında?

Gazeteci İsmail Arı 1996 yılında İstanbul’da doğdu ve 31 yaşında. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olan İsmail Arı, gazetecilik kariyerine BirGün gazetesinin Ankara bürosunda başladı. Covid-19 salgını sürecinde sağlık muhabirliği yaptı. 

İsmail Arı Nereli?

Gazeteci İsmail Arı'nın Tokatlı olduğu biliniyor.

İsmail Arı Neden Gözaltına Alındı, Neden Tutuklandı?

Gazeteci İsmail Arı, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.

İsmail Arı Hangi Gazetenin Muhabiri?

İsmail Arı, kariyerine başladığı Birgün gazetesinde muhabir olarak çalışırken tutuklandı. Gazeteci İsmail Arı kariyerini Birgün gazetesinde sürdürüyordu.

Birgün Gazetesi Muhabiri Gazeteci İsmail Arı X (Twitter) Hesabı

Tutuklanan gazeteci İsmail Arı'nın X hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
