Islıklanan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Tepkilere Rest

Sözcü'de yer alan habere göre, Hacıosmanoğlu'nun bu olayla ilgili olarak, 'Türkiye Futbol Federasyonu bu ülkede futbolun amiri konumunda. TFF Başkanı olarak tabii ki kupayı ben vereceğim. Yapılan protestolar beni daha çok motive ediyor. Ayrıca hangi başkan eleştirilmedi ki! Protesto edilmemde anormal bir durum yok.' ifadelerini kullandığı aktarıldı.