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Islıklanan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Tepkilere Rest

Islıklanan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Tepkilere Rest

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.05.2025 - 14:23

Galatasaray, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaşmış, Gaziantep'te oynanan karşılaşmada tribündeki sarı-kırmızılılar, kupa töreninde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu yoğun biçimde ıslıklayıp, protesto etmişti. Dikkat çeken anların ardından Hacıosmanoğlu'nun geri adım atmayacağı öğrenildi. (Sözcü)

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Galatasaray'ın sezon boyunca TFF ile ters düşmesi Türkiye Kupası finalinde de görülmüştü

Galatasaray'ın sezon boyunca TFF ile ters düşmesi Türkiye Kupası finalinde de görülmüştü

Gaziantep'in ev sahipliğinde 14 Mayıs günü oynanan Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0'la geçen Galatasaray, kupasını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun elinden almıştı. Hacıosmanoğlu'nun madalyaları ve kupayı takdim ettiği sırada tribündeki sarı-kırmızılı taraftarlar, başkanı ıslıklayarak protesto etmişti.

Süper Lig kupasını kimin vereceği merak konusu olmuştu

Süper Lig kupasını kimin vereceği merak konusu olmuştu

Hacıosmanoğlu'nun tepki çekmesinin ardından futbol dünyasında Süper Lig kupa töreninde yaşanacakların ihtimali gündemde kendine geniş yer bulmuştu.

TFF Başkanı'nın kupayı yine bizzat kendisinin vereceği öğrenildi

TFF Başkanı'nın kupayı yine bizzat kendisinin vereceği öğrenildi

Sözcü'de yer alan habere göre, Hacıosmanoğlu'nun bu olayla ilgili olarak, 'Türkiye Futbol Federasyonu bu ülkede futbolun amiri konumunda. TFF Başkanı olarak tabii ki kupayı ben vereceğim. Yapılan protestolar beni daha çok motive ediyor. Ayrıca hangi başkan eleştirilmedi ki! Protesto edilmemde anormal bir durum yok.' ifadelerini kullandığı aktarıldı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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