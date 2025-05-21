Islıklanan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Tepkilere Rest
Galatasaray, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaşmış, Gaziantep'te oynanan karşılaşmada tribündeki sarı-kırmızılılar, kupa töreninde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu yoğun biçimde ıslıklayıp, protesto etmişti. Dikkat çeken anların ardından Hacıosmanoğlu'nun geri adım atmayacağı öğrenildi. (Sözcü)
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Galatasaray'ın sezon boyunca TFF ile ters düşmesi Türkiye Kupası finalinde de görülmüştü
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Süper Lig kupasını kimin vereceği merak konusu olmuştu
TFF Başkanı'nın kupayı yine bizzat kendisinin vereceği öğrenildi
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Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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