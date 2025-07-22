İşletmenize Başarıyı Getirecek Motto Ne?
Her işletmenin bir ruhu, bir karakteri var. Bazen seni sen yapan şey, nokta atışlı bir vizyon cümlesi ile özetlenebilir. İşte o cümle, zorluk anında hatırlayıp ayağa kalkmanı sağlar.
Peki senin işletmen hangi mottoyla başarıya ulaşacak? Bu testle sana en çok yakışan başarı mottosunu buluyoruz!
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1. İş kurma motivasyonun ne?
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2. İşinde önceliğin hangisi?
3. Bir kriz çıktığında tavrın nasıl olur?
4. İş modelini en iyi anlatan kelime?
5. İşini anlatırken en çok ne söylersin?
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6. İşini büyütmek için ilk adımın ne olurdu?
7. Hangi sektörde olursan ol vazgeçilmez prensibin?
8. Bir başarıyı nasıl kutlarsın?
9. Başarı senin için ne demek?
10. Tedarik sürecini nasıl yönetmek istersin?
“Mutlu İnsan, Başarılı İş”
“Fark Yarat, İz Bırak”
“Hedefe Doğru Durmadan”
“Disiplin Başarıyı Çağırır”
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İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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