İşletmenize Başarıyı Getirecek Motto Ne?

Her işletmenin bir ruhu, bir karakteri var. Bazen seni sen yapan şey, nokta atışlı bir vizyon cümlesi ile özetlenebilir. İşte o cümle, zorluk anında hatırlayıp ayağa kalkmanı sağlar.

Peki senin işletmen hangi mottoyla başarıya ulaşacak? Bu testle sana en çok yakışan başarı mottosunu buluyoruz!