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İşletmenize Başarıyı Getirecek Motto Ne?

etiket İşletmenize Başarıyı Getirecek Motto Ne?

ZerGO
Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
22.07.2025 - 15:32

Her işletmenin bir ruhu, bir karakteri var. Bazen seni sen yapan şey, nokta atışlı bir vizyon cümlesi ile özetlenebilir. İşte o cümle, zorluk anında hatırlayıp ayağa kalkmanı sağlar. 

Peki senin işletmen hangi mottoyla başarıya ulaşacak? Bu testle sana en çok yakışan başarı mottosunu buluyoruz!

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1. İş kurma motivasyonun ne?

2. İşinde önceliğin hangisi?

3. Bir kriz çıktığında tavrın nasıl olur?

4. İş modelini en iyi anlatan kelime?

5. İşini anlatırken en çok ne söylersin?

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6. İşini büyütmek için ilk adımın ne olurdu?

7. Hangi sektörde olursan ol vazgeçilmez prensibin?

8. Bir başarıyı nasıl kutlarsın?

9. Başarı senin için ne demek?

10. Tedarik sürecini nasıl yönetmek istersin?

“Mutlu İnsan, Başarılı İş”

Senin iş motton “Mutlu İnsan, Başarılı İş.” Sen çalışanların, müşterilerin ve partnerlerin mutlu olduğu bir düzen kurmadan başarıyı tam hissedemezsin. Samimiyetin, anlayışın ve pozitif enerjin markanın kalbine işlemiş. Bu yüzden senin işletmen, güleryüzlü bir aile gibi olacak.

“Fark Yarat, İz Bırak”

Sen “Fark Yarat, İz Bırak” diyerek yola çıkanlardansın. İnovasyon senin DNA’nda var. İşinde her zaman yeni yollar arar, kalıpları kırar, sektörde iz bırakan projelere imza atarsın. Cesur vizyonun ve yaratıcılığın sana başarıyı getirir.

“Hedefe Doğru Durmadan”

Senin için başarı durmaksızın ilerlemek, gelişmek, hedefe doğru her gün bir adım daha atmaktır. “Hedefe Doğru Durmadan” mottosu tam sana göre. Planlı, kararlı ve sonuç odaklısın. Risk almaktan korkmaz, hep daha fazlasını istersin.

“Disiplin Başarıyı Çağırır”

Senin iş anlayışın net: “Disiplin Başarıyı Çağırır.” Süreçleri titizlikle yönetir, finansal dengeleri korur, en küçük detayı bile atlamazsın. İşte bu yüzden özellikle satın alma ve tedarik süreçlerinde ZerGO gibi sistemli platformları tercih edersin. Disiplinli yönetim anlayışın seni rakiplerinin önüne taşır.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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