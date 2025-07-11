İşler Planladığın Gibi Gitmediğinde Kontrolü Kaybetmemek İçin Yapmanız Gerekenler

Bazı işler yolunda gitmediğinde sorumluyu önce kendimizde ararız. Ancak gerçekte olan pek böyle değildir. Çünkü genelde suçlu ya biz değilizdir ya da süreç içinde zincirleme yanlış giden pek çok şey yaşanmıştır. Haliyle ıoturup kendinizi suçlamak ve işler öyle değil de böyle olsaydı diye düşünmek yerine, etkili çözüm üretim yöntemlerine enerji ayırmanız çok daha faydalı olur.