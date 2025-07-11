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İşler Planladığın Gibi Gitmediğinde Kontrolü Kaybetmemek İçin Yapmanız Gerekenler

etiket İşler Planladığın Gibi Gitmediğinde Kontrolü Kaybetmemek İçin Yapmanız Gerekenler

Özge Çil
Özge Çil - Onedio Üyesi
11.07.2025 - 20:46

Hayat çoğu zaman planlarımızın dışına çıkar. Girişimcilik ve iş kurmak da böyledir. Öyle bir an gelir ki; o çok güvendiğiniz proje ertelenir, ansızın bir e-posta gelir veya biri son anda fikir değiştirerek tüm sistemin bozulmasına yol açar. Özetle, işler neredeyse hiçbir zaman tam olarak planlandığı gibi gitmez. Böyle anlarda durumun stresli olmaması için sorunu kontrol altına almanız gerekir. Eğer nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız işte size fırsat! Planlar her bozulduğunda bu önerileri uygulayarak paniksiz şekilde yolunuza devam edebilirsiniz.

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1. Durumu kabullenmek ve fazla zorlamama

Durumu kabullenmenin pes etmek olduğu sanılır. Ama gerçekte olan tam aksidir. Çünkü kabullenmek, olaya objektif şekilde bakmak ve sorunun ana kaynağını tespit etmek demektir. Dolayısıyla böyle bir bakış açısı edinerek içinde bulunduğunuz hayal dünyasından çıkabilir ve sorunu çözmeye yönelik gerçekçi adımlar atabilirsiniz.

2. Kontrol sınırının farkında olmak.

Durumu kabullenmek ilk adımsa kendi limitlerinin farkında olmak ikinci adımdır. Çünkü bazı sorunları çözmeye gücünüz yetmeyebilir ve bazen bundan doğal olanı da yoktur. Aksine, zaten çözülmeyeceği baştan belli olan bir sorun için boş yere zaman ve kaynak tüketmek zarar verici olandır. Çünkü hem eldeki avuçtakini yitirme riski taşır hem de içinizdeki iş yapma alevini söndürebilir.

3. Her zaman bir B planın olması.

İşlerin kontrol dışına çıkması bittiği anlamına gelmez. Elbette bunun için kenarda bir B planınızın olması gerekir. Hatta mümkünse C ve D bile bulunmalıdır. Hayatta ne olacağı belli olmadığından yedek hamlelerin ve alternatiflerin bulunması, size kriz anlarında hareket özgürlüğü tanır. Böylece aniden kötü kararlar vermez ve önceden doğru planlanmış yeni bir çözüme geçme şansı edinirsiniz. Sadece işin en başından bu planlara mantıklı karar vermeniz yeterli!

4. Bütçeye en uygun fiyatları almak.

İş akışındaki en büyük sorunlardan biri elbette bütçelemedir. İdeal karlılık oranını sağlamak için maliyetleri minimuma indirmek, yani alış fiyatında en ideal olan ürünlere yönelmek gerekir. Bunun için ZerGO'nun Buybox yapısından faydalanmak harika bir çözüm olabilir. Aynı ürünün farklı satıcılardaki fiyatlarını karşılaştırmalı şekilde sunarak tüm avantajları tek seferde görüntülemenizi sağlayan bu sistem, iş akışını fazlasıyla hızlandırabilir. Ne de olsa fiyatların yanı sıra teslimat detayları ve ek taksit imkanları hakkında bilgi almak, işlere her zaman faydalıdır.

5. Küçük, büyük demeden tüm kazanımların tadını çıkarmak.

İş yaparken bazı şeyler kötü gitse de birçok şey iyi gider. Fakat genellikle bu olumlu yönler pek göze çarpmaz. Bu nedenle işler kontrolden çıktığında, 'ah oldum, vah oldum' demek yerine edindiğiniz kazanımlara odaklanabilirsiniz. Üstelik bu durumda kazanımın boyutu da önemli değildir, çünkü psikolojik olarak bir şeyi tamamladığına ya da iyi şekilde sonuçlandırdığına inanmak bile, fiziksel dünyada çok fazla yol katetmenizi sağlayabilir.

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6. Ertelemeden devam etmek.

Ertelemek, iş akışını bozan en önemli risklerdendir. Çünkü 'Yarın yaparım' gözüyle baktığın işler bir anda birikerek çığ gibi büyüyebilir ve kontrolü imkansız bir hal alabilir. Her işi zamanında yapıp üzerine bir çizik atmaksa hem moralleri düzeltip motivasyon sağlayan hem de iş akışını düzenleyen harika bir tutumdur.

7. Kendini suçlu ilan etmeden önce objektif olmak

Bazı işler yolunda gitmediğinde sorumluyu önce kendimizde ararız. Ancak gerçekte olan pek böyle değildir. Çünkü genelde suçlu ya biz değilizdir ya da süreç içinde zincirleme yanlış giden pek çok şey yaşanmıştır. Haliyle ıoturup kendinizi suçlamak ve işler öyle değil de böyle olsaydı diye düşünmek yerine, etkili çözüm üretim yöntemlerine enerji ayırmanız çok daha faydalı olur.

8. Yardım isterken aşırıya kaçmamak.

İşlerin altından tek başına kalkmak bazen mümkün olmaz. Bu durumda ya işi bilen birine ya da güvenilir bir yakına başvurmak gerekir. Elbette sorunun detayı ve teknik gereksinimleri bu tercihi yakından etkiler. Ancak yardım çağrısında bulunurken de işin bir raconu vardır. Örneğin; yardım için aşırı yalvarmak sizi güçsüz gösterebilir ve market imajınızı zedeleyebilir, bunun yerine daha ölçülü ve profesyonel bir yardım tekniği geliştirebilirsiniz.

9. Dijital platformları tek bir arayüzde birleştirmek.

Çağ dijitalleşme çağı. Dolayısıyla böyle bir dönemde birden fazla platform ve uygulamada profile sahip olmak kaçınılmaz bir durum. Ancak bu durumu kontrol altına almak ve her profili tek arayüzden kontrol etmek için özelleştirilmiş çeşitli araçlar mevcut. Bunlardan size en uygununu seçerek iş akışını düzenleyebilir, tüm platformlarda benzer yapı dili kurabilir ve marka imajını pekiştirebilirsiniz.

10. Otomatik işleri rutin moda almak.

İş yaparken otomasyon çağının getirdiği kolaylıklardan faydalanmak da artık kaçınılmaz. Örneğin; hangi ürün nerede, hangi fiyatla ve ne kadar sürede taşınacak merak ediyorsanız hepsini kontrol edebileceğiniz karşılaştırma sistemlerini kullanabilirsiniz. Bunlara en güzel örneklerden olan ZerGO ile bir ürün satın almadan önce farklı satıcılardaki merak ettiğiniz tüm detayları inceleyebilir ve hem bütçe hem işlev olarak beklentilerinize en uygun ürünleri bulabilirsiniz.

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11. Olmayınca pes etmeden yola devam etmek.

Ne yaparsanız yapın, bazen her şey kontrolden çıkar ve bunda pek suçlu aranmaz. Süreç içinde bazı şeyler yolunda gitmediğinde pes etmeden yola devam edecek enerjinizin olması gerekir. Çünkü başarıya giden yol asla düz değildir ve aşılan engebelerden sonra ulaşılabilir.

12. Kurumsal bakış açısını değiştirmeye bakmak.

Bakış açısının sabit olması, işlerin hiç ilerlememesi anlamına gelir. Esnek bakış açısı ise tam aksine farklı potansiyelleri fark ederek işin yeni yönlerini keşfetme şansı sunar. Örneğin; yeni gelişen araçlar, güncel trendler ve zihinsel esneklik bunun en kritik aşamalarındandır. Kurumsal satın alımlardaki süreçleri sadeleştirerek yepyeni bir dönem başlatan ZerGO da bu süreçte size yardımcı olabilir. Çünkü baremli fiyat ve fatura avantajları sayesinde işin ilerleyen döneminde çok daha akıllıca ve verimli yönetilmesine imkan tanır.

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Özge Çil
Özge Çil
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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