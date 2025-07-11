İşler Planladığın Gibi Gitmediğinde Kontrolü Kaybetmemek İçin Yapmanız Gerekenler
Hayat çoğu zaman planlarımızın dışına çıkar. Girişimcilik ve iş kurmak da böyledir. Öyle bir an gelir ki; o çok güvendiğiniz proje ertelenir, ansızın bir e-posta gelir veya biri son anda fikir değiştirerek tüm sistemin bozulmasına yol açar. Özetle, işler neredeyse hiçbir zaman tam olarak planlandığı gibi gitmez. Böyle anlarda durumun stresli olmaması için sorunu kontrol altına almanız gerekir. Eğer nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız işte size fırsat! Planlar her bozulduğunda bu önerileri uygulayarak paniksiz şekilde yolunuza devam edebilirsiniz.
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1. Durumu kabullenmek ve fazla zorlamama
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2. Kontrol sınırının farkında olmak.
3. Her zaman bir B planın olması.
4. Bütçeye en uygun fiyatları almak.
5. Küçük, büyük demeden tüm kazanımların tadını çıkarmak.
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6. Ertelemeden devam etmek.
7. Kendini suçlu ilan etmeden önce objektif olmak
8. Yardım isterken aşırıya kaçmamak.
9. Dijital platformları tek bir arayüzde birleştirmek.
10. Otomatik işleri rutin moda almak.
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11. Olmayınca pes etmeden yola devam etmek.
12. Kurumsal bakış açısını değiştirmeye bakmak.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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