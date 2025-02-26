İşitme Engelli Çocuklar İçin Anlamlı Destek! Çocuk Eğitim Derneği, İş İnsanları ve Markalar Bir Araya Geldi!

Çocuk Eğitim Derneği'nde eğitim gören 0-6 yaş arasındaki işitme engelli çocuklara destek adına düzenlenen gecede, özel çocuklarımızın hayatlarına eşit bir başlangıç yapabilmeleri, toplumsal hayata daha kolay uyum sağlamaları ve daha sağlıklı bir gelişim süreci geçirmeleri hedeflendi.

Geceden elde edilen gelir, 100 işitme engelli çocuk ve ailesi için umut kaynağı olacak. Kıymetli çocuklarımızın bir yıl boyunca ihtiyaç duydukları özel eğitim masrafları, elde edilen gelirle karşılanacak.

Bu güzel geceye “koda” olarak bilinen, anne ve babaları işitme engelli olan gençler de destek verdi. Gençler, şarkıları işaret diliyle tercüme ederek müzikseverlere eşsiz bir deneyim yaşattı.