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İşitme Engelli Çocuklar İçin Anlamlı Destek! Çocuk Eğitim Derneği, İş İnsanları ve Markalar Bir Araya Geldi!

İşitme Engelli Çocuklar İçin Anlamlı Destek! Çocuk Eğitim Derneği, İş İnsanları ve Markalar Bir Araya Geldi!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.02.2025 - 18:51

Çocuk Eğitim Derneği'nde eğitim gören 0 ila 6 yaş arasındaki işitme engelli çocukları desteklemek adına eşsiz müzik şöleni düzenlendi. 25 Şubat Salı günü düzenlenen konserde misafir sanatçı Burak Kut, iş dünyasından Seda İçin Taymez ve Melike Argiş'in katılımıyla birbirinden güzel şarkılar Jolly Joker Vadi sahnesinde müzikseverlerle buluştu. Bu anlamlı etkinliğe güçlü markalardan da kıymetli destek geldi. 

İşte, detaylar...

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Ünlü sanatçı Burak Kut, iş dünyasının tanınmış isimleri ve markaları bir araya getiren yardım etkinliğinde sahneye çıktı.

Ünlü sanatçı Burak Kut, iş dünyasının tanınmış isimleri ve markaları bir araya getiren yardım etkinliğinde sahneye çıktı.

25 Şubat Salı günü düzenlenen etkinlikte misafir Sanatçı Burak Kut’un katılımıyla müzik ziyafeti yaşandı. Ezgi Avcı'nın sunuculuğunu üstlendiği bu özel gecede iş dünyasından ünlü isimler de işitme engelli çocuklar için Jolly Joker Vadi sahnesinde müzikseverlerle buluştu.

İş insanları Melike Argiş ve Seda İçin Taymez'in seslendiriği birbirinden özel şarkılarla unutulmaz gece daha da anlamlandı.

İş insanları Melike Argiş ve Seda İçin Taymez'in seslendiriği birbirinden özel şarkılarla unutulmaz gece daha da anlamlandı.

Çocuk Eğitim Derneği'nde eğitim gören 0-6 yaş arasındaki işitme engelli çocuklara destek adına düzenlenen gecede, özel çocuklarımızın hayatlarına eşit bir başlangıç yapabilmeleri, toplumsal hayata daha kolay uyum sağlamaları ve daha sağlıklı bir gelişim süreci geçirmeleri hedeflendi. 

Geceden elde edilen gelir, 100 işitme engelli çocuk ve ailesi için umut kaynağı olacak. Kıymetli çocuklarımızın bir yıl boyunca ihtiyaç duydukları özel eğitim masrafları, elde edilen gelirle karşılanacak. 

Bu güzel geceye “koda” olarak bilinen, anne ve babaları işitme engelli olan gençler de destek verdi. Gençler, şarkıları işaret diliyle tercüme ederek müzikseverlere eşsiz bir deneyim yaşattı.

Geceye katkıda bulunan markalar da çocuklarımızın geleceğine ışık tuttu!

Geceye katkıda bulunan markalar da çocuklarımızın geleceğine ışık tuttu!

Konsere, Melike Tanca’nın kurucusu olduğu Valmenti Ayakkabıcılık ana sponsor oldu. İşitme engelli çocukların eğitimine destek olmak için projeye sağlayan markalar ise Kartur Group, Opel Türkiye, Peugeot Türkiye, Axa Sigorta, Ahenk Laboratuvar oldu.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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