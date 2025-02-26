İşitme Engelli Çocuklar İçin Anlamlı Destek! Çocuk Eğitim Derneği, İş İnsanları ve Markalar Bir Araya Geldi!
İşitme Engelli Çocuklar İçin Anlamlı Destek! Çocuk Eğitim Derneği, İş İnsanları ve Markalar Bir Araya Geldi!
Çocuk Eğitim Derneği'nde eğitim gören 0 ila 6 yaş arasındaki işitme engelli çocukları desteklemek adına eşsiz müzik şöleni düzenlendi. 25 Şubat Salı günü düzenlenen konserde misafir sanatçı Burak Kut, iş dünyasından Seda İçin Taymez ve Melike Argiş'in katılımıyla birbirinden güzel şarkılar Jolly Joker Vadi sahnesinde müzikseverlerle buluştu. Bu anlamlı etkinliğe güçlü markalardan da kıymetli destek geldi.
İşte, detaylar...
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Ünlü sanatçı Burak Kut, iş dünyasının tanınmış isimleri ve markaları bir araya getiren yardım etkinliğinde sahneye çıktı.
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İş insanları Melike Argiş ve Seda İçin Taymez'in seslendiriği birbirinden özel şarkılarla unutulmaz gece daha da anlamlandı.
Geceye katkıda bulunan markalar da çocuklarımızın geleceğine ışık tuttu!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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