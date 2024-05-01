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İşçi Bayramına Bir Güzel Kılıf Uydurup Sevgilisine Çiçek Gönderen Kişi Dillere Düşmekten Kurtulamadı

İşçi Bayramına Bir Güzel Kılıf Uydurup Sevgilisine Çiçek Gönderen Kişi Dillere Düşmekten Kurtulamadı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.05.2024 - 15:29

Bugüne kadar sevgilisine çiçek göndermek için türlü türlü bahaneler bulan, türlü türlü notlar yazan kişiler gördük. Bu kez 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda sevgilisine çiçek gönderen kişinin düştüğü not ise dillere düşmekten kurtulamadı!

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Bugüne kadar gördüğünüz bütün yaratıcı çiçek notlarını unutun.

Bugüne kadar gördüğünüz bütün yaratıcı çiçek notlarını unutun.

Kimileri var sevgilisine çiçek almak aklının ucundan geçmez, kimileri var çiçek almak için bahane arar. Bu kez de bir kişinin sevgilisine çiçek göndermek için 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı bahane ettiğini gördük.

Çiçekte yazılan not ise şöyleydi: "İşçiler bayramın kutlu olsun kalbimin işçisi"

Çiçekte yazılan not ise şöyleydi: "İşçiler bayramın kutlu olsun kalbimin işçisi"
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Gelin görün ki düşülen bu not, dillere düşmekten de kurtulamadı.

Gelin görün ki düşülen bu not, dillere düşmekten de kurtulamadı.
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Tam tersini düşünenler de vardı!

Tam tersini düşünenler de vardı!
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Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
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