İşçi Bayramına Bir Güzel Kılıf Uydurup Sevgilisine Çiçek Gönderen Kişi Dillere Düşmekten Kurtulamadı
İşçi Bayramına Bir Güzel Kılıf Uydurup Sevgilisine Çiçek Gönderen Kişi Dillere Düşmekten Kurtulamadı
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Bugüne kadar gördüğünüz bütün yaratıcı çiçek notlarını unutun.
Çiçekte yazılan not ise şöyleydi: "İşçiler bayramın kutlu olsun kalbimin işçisi"
Gelin görün ki düşülen bu not, dillere düşmekten de kurtulamadı.
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Tam tersini düşünenler de vardı!
Siz ne dersiniz?
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