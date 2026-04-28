article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İş Hayatında Z Kuşağı mı Daha Başarılı Y Kuşağı mı?

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.04.2026 - 09:46

Son zamanlarda Z Kuşağı ve Y Kuşağı'nın belli durumlara verdikleri tepkiler, alışkanlıkları veya takip ettikleri trendler sık sık kıyaslanıyor. Z Kuşağı'nın yaşları gereği önemli bir kısmının iş hayatına atılmasıyla yeni bir kıyaslama daha gündeme geldi. Peki araştırmalara göre iş hayatında hangi kuşak daha başarılı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Deloitte'un araştırmalarına göre iki kuşak arasındaki belirli farklar şunlar

Y kuşağı, iş dünyasında bir devrim yarattı. '9-6 mesai' zorunluluğunu sorgulayan, iş-özel hayat dengesini savunan ve ekip çalışmasına inanan bu kuşak, şu an kurumsal şirketlerin motor gücü konumunda. Deloitte'un araştırmaları, Y kuşağının duygusal zeka gerektiren liderlik pozisyonlarında ve karmaşık insan ilişkilerini yönetmekte son derece başarılı olduğunu gösteriyor.

Onlar, kriz anlarında tecrübeleriyle gemiyi limana yanaştıran, kurumsal hafızayı temsil eden grup.

Z Kuşağı ise farklı özelliklere sahip

Z kuşağı ise iş hayatına tam donanımlı birer dijital uzman olarak adım attı. Teknoloji onlar için bir araç değil, doğal bir uzantı. Bu da onlara muazzam bir öğrenme hızı ve adaptasyon yeteneği kazandırıyor.

Araştırmalar, Z kuşağının pratik sonuçlara odaklandığını ve yapay zeka gibi yeni teknolojileri iş süreçlerine entegre etmekte Y kuşağından çok daha atik olduğunu ortaya koyuyor. Onlar için başarı, saatlerce çalışmak değil, en akıllı yolu bulup en hızlı sonucu almak.

Çalışmaya göre iki kuşağın da birbirine göre üstün yanları var.

Çalışmaya göre bir kuşağın diğerinden mutlak anlamda üstün olmadığını, sadece yetkinlik setlerinin farklı olduğunu vurguluyor. Başarı, kuşaktan ziyade bireyin bu değişen dünyaya nasıl uyum sağladığına bağlı.

Z kuşağının teknolojik hızı ve pratikliği öne çıkarken Y kuşağı ise yönetim tecrübesi ve duygusal zekasıyla daha karmaşık ve insani sorunları çözmesiyle öne çıkıyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın