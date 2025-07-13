İş Güvenliğini Önemseyen İşletmelerin Envanterinde Bulundurması Gereken 12 Ürün
Bu içerikte, iş güvenliğini ciddiyetle ele alan işletmelerin envanterinde mutlaka yer alması gereken 12 ürünü senin için bir araya getirdik. İster küçük ölçekli bir girişim ol ister büyük bir tesis... Bu ürünlerle güvenli bir çalışma ortamı yaratarak hem verimliliği artırır hem de olası risklerin önüne geçersin. İşte detaylar!
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1. Baret
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2. İş gözlüğü
3. İş eldiveni
4. Kulak koruyucu
5. Yüz maskesi
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6. İkaz levhaları ve uyarı etiketleri
7. İş ayakkabısı
8. Acil durum aydınlatmaları ve acil çıkış yön levhaları
9. Yangın söndürücüler
10. İlk yardım seti
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11. Emniyet kemerleri ve halat sistemleri
12. Göz duşu
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İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
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