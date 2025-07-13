İş Güvenliğini Önemseyen İşletmelerin Envanterinde Bulundurması Gereken 12 Ürün

İş kazalarının önemli bir kısmı, ayak bölgesinde meydana gelen yaralanmalardan kaynaklanır. Bunun için çelik burunlu, delinmeye dayanıklı ve kaymaz tabanlı iş ayakkabıları tercih etmeye özen gösterin. Çünkü bu tarz ayakkabılar hem zeminde sağlam bir tutuş yaratır hem de ağır cisimlerin düşmesi ya da sivri malzemelerin batması gibi tehlikelere karşı koruma yapar.