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İş Güvenliğini Önemseyen İşletmelerin Envanterinde Bulundurması Gereken 12 Ürün

etiket İş Güvenliğini Önemseyen İşletmelerin Envanterinde Bulundurması Gereken 12 Ürün

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
13.07.2025 - 15:01

Bu içerikte, iş güvenliğini ciddiyetle ele alan işletmelerin envanterinde mutlaka yer alması gereken 12 ürünü senin için bir araya getirdik. İster küçük ölçekli bir girişim ol ister büyük bir tesis... Bu ürünlerle güvenli bir çalışma ortamı yaratarak hem verimliliği artırır hem de olası risklerin önüne geçersin. İşte detaylar!

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1. Baret

1. Baret

Kafa, dış etkenlere karşı en savunmasız bölgelerden biri. Baretler ise özellikle şantiye, fabrika, depo ve inşaat gibi düşme tehlikesi bulunan ortamlarda yukarıdan gelebilecek darbelere, sert cisimlere ve çarpma risklerine karşı etkili bir koruma sağlar. Bu yüzden standartlara uygun modeller tercih etmek çok önemli!

2. İş gözlüğü

2. İş gözlüğü

Gözler, hem kimyasallara hem de fiziksel parçacıklara karşı oldukça hassas. Bu nedenle toz, talaş, kıvılcım, sıçrayan sıvılar veya ışınlardan korunmak için kişisel koruyucu donanımın vazgeçilmez parçalarından biri de iş gözlüğüdür. Üstelik, çizilmeye ve buğulanmaya karşı dayanıklı, uzun süreli kullanıma uygun modeller tercih ederek çalışan memnuniyetini de artırabilirsiniz.

3. İş eldiveni

3. İş eldiveni

Fiziksel yaralanmalar, kesikler, aşırı ısı veya kimyasal maddelere karşı ellerin korunması, iş güvenliğinin en temel adımlarından biri. yapılan işe uygun olarak seçilen deri, lateks, nitril veya kevlar gibi farklı malzemelerle üretilmiş eldivenler, hem güvenliği hem de iş performansını artırır.

4. Kulak koruyucu

4. Kulak koruyucu

Gürültü, zamanla işitme kaybına yol açabilecek ciddi bir tehdit. Özellikle sanayi tesislerinde, atölyelerde veya yüksek desibel seviyesinin bulunduğu ortamlarda çalışanların işitme sağlığını korumak için kulaklık ya da kulak tıkaçları mutlaka kullanılmalı. Gürültü düzeyine göre seçilen uygun modelle hem çalışanınız hem de siz rahatlarsınız!

5. Yüz maskesi

5. Yüz maskesi

Solunum yoluyla alınan partiküller, gazlar veya kimyasal maddeler, hem kısa vadede rahatsızlık verir hem de uzun vadede ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Bu nedenle çalışma ortamına uygun şekilde partikül filtreli ya da gaz filtreli maskeler seçerek çalışanların solunum sağlığını korurken hastalık riskini de en aza indirebilirsiniz!

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6. İkaz levhaları ve uyarı etiketleri

6. İkaz levhaları ve uyarı etiketleri

Riskli alanların belirgin şekilde işaretlenmesi, kazaların önlenmesinde basit ama etkili bir yöntem. Çünkü kaygan zemin, yüksek voltaj ve yetkisiz giriş yasağı gibi uyarılarla tehlike yaratabilecek durumlar kolayca önlenebilir. Bunun yanında ikaz levhalarının seçerken sağlam, solmaz ve dikkat çekici tasarımlara sahip olmasını da göz önünde bulundurabilirsiniz.

7. İş ayakkabısı

7. İş ayakkabısı

İş kazalarının önemli bir kısmı, ayak bölgesinde meydana gelen yaralanmalardan kaynaklanır. Bunun için çelik burunlu, delinmeye dayanıklı ve kaymaz tabanlı iş ayakkabıları tercih etmeye özen gösterin. Çünkü bu tarz ayakkabılar hem zeminde sağlam bir tutuş yaratır hem de ağır cisimlerin düşmesi ya da sivri malzemelerin batması gibi tehlikelere karşı koruma yapar.

8. Acil durum aydınlatmaları ve acil çıkış yön levhaları

8. Acil durum aydınlatmaları ve acil çıkış yön levhaları

Elektrik kesintisi, yangın ya da deprem gibi acil durumlarda çalışanların binayı hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye edebilmesi için yönlendirme sistemleri büyük rol oynar. Acil çıkış levhaları, yön okları ve aydınlatmaların her zaman çalışır durumda olması gerektiğinden cihazların düzenli bir şekilde test edilip kontrollerinin yapılması şart!

9. Yangın söndürücüler

9. Yangın söndürücüler

İş yerlerinde olası bir yangına karşı ilk müdahalenin yapılabilmesi için yangın söndürücülerin mutlaka erişilebilir ve çalışır durumda olmalı. Söndürücü cihazlar, hangi yangın sınıfına uygun olduğuna dikkat edilerek seçilmeli ve belirli aralıklarla bakımı yapılmalı. Ayrıca, çalışanların bu ekipmanları nasıl kullanacağı konusunda da eğitimli olması da gerekiyor.

10. İlk yardım seti

10. İlk yardım seti

Beklenmedik kazalar ya da sağlık sorunlarında yapılacak ilk müdahale, sonuçları ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle her iş yerinde içeriği güncel, eksiksiz ve kolay ulaşılabilir bir ilk yardım çantası bulunmalı. Çantanın içinde yanık jeli, pansuman malzemeleri, makas, turnike ve sargı bezi gibi temel öğeleri içermesiyse kritik önem taşır.

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11. Emniyet kemerleri ve halat sistemleri

11. Emniyet kemerleri ve halat sistemleri

Yüksekten çalışmayı gerektiren sektörlerde düşmeyi önlemek için kullanılan emniyet kemerleri, çalışanların hayatını kurtaran donanımların başında gelir. Ayrıca, tüm kişisel koruyucu donanımlar gibi bu ürünler de standartlara uygun olmalı ve uygun ankraj sistemleriyle birlikte kullanılmalı.

12. Göz duşu

12. Göz duşu

Olası bir kimyasal sıçrama ya da toz teması durumunda ilk müdahale hayati önem taşır. Bu yüzden göz duşlarının görünür, kolay ulaşılabilir ve düzenli kontrol edilen alanlarda olması, daha büyük sağlık sorunlarının önüne geçme noktasında büyük rol oynar. Bu noktada, ihtiyaç duyulan iş güvenliği ekipmanlarını standartlara uygun biçimde temin etmeyi kolaylaştıran ZerGO platformu, B2B dünyasında ihtiyaç duyulan birçok ürün grubuna, hızlı ve güvenilir erişim sağlamasıyla tüm işletmeler için. etkili dijital bir çözüm sunar.

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Sultan Oğuz
Sultan Oğuz
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
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