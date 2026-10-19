İş Başvurusu Yapacaklar Bu Ayı Beklesin: İşe Alımların En Çok Arttığı Dönem Belli Oldu
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Yeni yıl gelince 'artık iş değiştirme zamanı' diye düşünenlerden misiniz? Her ocakta özgeçmişler güncelleniyor, LinkedIn'de 'iş arıyorum' etiketleri art arda geliyor ve herkes aynı şeyi söylüyor: iş aramak için en doğru ay ocak. Peki bu gerçekten doğru mu? Kariyer platformu Enhancv, ABD'de yıllardır işe alım verilerini inceleyerek cevabı verdi ve sonuç pek çok kişinin tahmininden farklı çıktı. Araştırma ABD verilerine dayanıyor ama iş arayan herkesin merak edeceği bir tablo ortaya koyuyor. İşte başvuru için en doğru zamanı gösteren veriler…
Kaynak: Enhancv
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Ocak ve Şubat'ta Herkes İş Arıyor Ama İşe Alım Tam O Aylarda Yavaşlıyor
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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