İş Başvurusu Yapacaklar Bu Ayı Beklesin: İşe Alımların En Çok Arttığı Dönem Belli Oldu

Enhancv, 25 yıllık ABD işe alım verisini, son beş yılın özgeçmiş hareketliliğiyle karşılaştırdı. Ayrıca 500 işe alımcı ve yöneticiye anket yaptı. Ortaya çıkan tablo ilginç. İş arayanlar en yoğun ocak ve şubatta başvuru yapıyor ama işe alım tam da bu aylarda yılın en zayıf dönemlerinden birini yaşıyor.

Ocakta özgeçmiş indirmeleri yılın ortalamasının %11,6 üzerine çıkıyor. Bu rakam aralıkla kıyaslanınca %51'lik bir sıçrama gibi görünüyor ve 'ocakta başvur' fikrinin yaygınlaşmasında bu kıyasın payı var. Oysa ocakta işe alım ortalamanın %3,4, şubatta ise %15,3 altında kalıyor. Yani yığılma oluyor ama çok az kişi işe alınıyor.