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İş Başvurusu Yapacaklar Bu Ayı Beklesin: İşe Alımların En Çok Arttığı Dönem Belli Oldu

İş Başvurusu Yapacaklar Bu Ayı Beklesin: İşe Alımların En Çok Arttığı Dönem Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 13:26
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Yeni yıl gelince 'artık iş değiştirme zamanı' diye düşünenlerden misiniz? Her ocakta özgeçmişler güncelleniyor, LinkedIn'de 'iş arıyorum' etiketleri art arda geliyor ve herkes aynı şeyi söylüyor: iş aramak için en doğru ay ocak. Peki bu gerçekten doğru mu? Kariyer platformu Enhancv, ABD'de yıllardır işe alım verilerini inceleyerek cevabı verdi ve sonuç pek çok kişinin tahmininden farklı çıktı. Araştırma ABD verilerine dayanıyor ama iş arayan herkesin merak edeceği bir tablo ortaya koyuyor. İşte başvuru için en doğru zamanı gösteren veriler…

Kaynak: Enhancv

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Ocak ve Şubat'ta Herkes İş Arıyor Ama İşe Alım Tam O Aylarda Yavaşlıyor

Ocak ve Şubat'ta Herkes İş Arıyor Ama İşe Alım Tam O Aylarda Yavaşlıyor

Enhancv, 25 yıllık ABD işe alım verisini, son beş yılın özgeçmiş hareketliliğiyle karşılaştırdı. Ayrıca 500 işe alımcı ve yöneticiye anket yaptı. Ortaya çıkan tablo ilginç. İş arayanlar en yoğun ocak ve şubatta başvuru yapıyor ama işe alım tam da bu aylarda yılın en zayıf dönemlerinden birini yaşıyor.

Ocakta özgeçmiş indirmeleri yılın ortalamasının %11,6 üzerine çıkıyor. Bu rakam aralıkla kıyaslanınca %51'lik bir sıçrama gibi görünüyor ve 'ocakta başvur' fikrinin yaygınlaşmasında bu kıyasın payı var. Oysa ocakta işe alım ortalamanın %3,4, şubatta ise %15,3 altında kalıyor. Yani yığılma oluyor ama çok az kişi işe alınıyor.

İş İlanları Yılda Üç Kez Zirve Yapıyor: Nisan, Temmuz ve Ekim

İş İlanları Yılda Üç Kez Zirve Yapıyor: Nisan, Temmuz ve Ekim

Veriler, iş ilanlarının yılda üç kez zirve yaptığını gösteriyor: nisan, temmuz ve ekim. Nisan ortalamanın %9,7, temmuz %7,2 ve ekim %5,3 üzerinde ilan alıyor.

İlan açmak bir gün sürse de pozisyonu doldurmak haftalar alıyor. Bu yüzden işe alımlar ilanların birkaç hafta ya da ay sonrasında hızlanıyor. İşe alımcıların %36'sı ilandan teklif kabulüne iki ila dört hafta geçtiğini söylüyor. Ankete katılanlar ilan açtıkları en yoğun aylar olarak nisan (%12,7), mayıs (%13,6) ve haziranı (%12,1) gösterdi.

Başvuru İçin En İyi Ay Haziran Çıktı

Başvuru İçin En İyi Ay Haziran Çıktı

Nisandaki ilan artışının ardından mayıs ve haziranda işe alım patlıyor. Temmuz ayında yeniden artan ilanlar ise ağustosa kadar hareketi canlı tutuyor. Haziran işe alımın ortalamanın %16,3 üzerine çıktığı, yılın en yüksek ayı. Mayıs %14,2, temmuz %11 ve ağustos %10,8 ile onu izliyor.

Haziranı özel yapan bir şey daha var. Bu ay başvuru rekabeti ortalamanın %8 altında kalıyor. Yani hem daha fazla kişi alınıyor hem de aynı pozisyona daha az kişi başvuruyor. Enhancv'in verdiği sonuç net: Başvuru için en iyi ay haziran.

Aralık Ayı Başvurmaktan Çok Hazırlanmak İçin Uygun

Aralık Ayı Başvurmaktan Çok Hazırlanmak İçin Uygun

Yılın en yavaş ayı ise aralık. Bu ayda işe alım ortalamanın %26,5 altına iniyor. İş ilanları, işe alımlar ve özgeçmiş indirmeleri aynı ayda yılın en düşük seviyesine düşüyor. Anketteki işe alımcıların %31,4'ü de aralığı en yavaş ay olarak gösterdi.

Bu yüzden Enhancv aralığı başvuru göndermek yerine hazırlık yapmak için kullanmayı öneriyor, çünkü bu ayda pozisyonların neredeyse hiçbiri dolmuyor. Elbette bu veriler ABD'deki işe alım takvimini yansıtıyor ve Enhancv araştırmayı kendi platformunun verileriyle birlikte yaptı. Türkiye'de yaz tatili ve yıl sonu bütçeleri gibi farklı etkenler işe alım ritmini değiştirebilir.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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