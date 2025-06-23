İran’ın Saldırısı Sonrasında Donald Trump’tan Açıklama: "Haber Verdiğiniz İçin Teşekkür Ediyorum"
İran, akşam saatlerinde ABD’nin Katar ve Irak’ta bulunan üslerine füze saldırısında bulunmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın saldırısının zayıflığından söz etti ve “İran'a bize önceden haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Bu sayede can kaybı yaşanmadı ve kimse yaralanmadı' ifadelerini kullandı.
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İran, ABD’nin ülkesini bombalamasına misilleme olarak Katar ve Irak’taki ABD üslerine saldırı düzenlemişti.
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ABD Başkanı, İran’ın saldırıdan önce kendilerini bilgilendirdiğini iddia etti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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