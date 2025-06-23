İran’ın Saldırısı Sonrasında Donald Trump’tan Açıklama: "Haber Verdiğiniz İçin Teşekkür Ediyorum"

İran’ın saldırısı sonrasında kameraların karşına geçen ABD Başkanı Donald Trump, saldırı öncesinde kendilerine ve Katar’a bilgi verdiğini iddia ettiği İran’a teşekkür etti.

“Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı” diyen Trump, “'ran'a bize önceden haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Bu sayede can kaybı yaşanmadı ve kimse yaralanmadı. Belki İran artık bölgede barış ve uyuma doğru ilerleyebilir ve ben de İsrail'i aynı şeyi yapmaya şevkle teşvik edeceğim' ifadelerini kullandı.