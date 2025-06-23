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İran’ın Saldırısı Sonrasında Donald Trump’tan Açıklama: "Haber Verdiğiniz İçin Teşekkür Ediyorum"

İran’ın Saldırısı Sonrasında Donald Trump’tan Açıklama: "Haber Verdiğiniz İçin Teşekkür Ediyorum"

Donald Trump
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.06.2025 - 23:39

İran, akşam saatlerinde ABD’nin Katar ve Irak’ta bulunan üslerine füze saldırısında bulunmuştu. 

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın saldırısının zayıflığından söz etti ve “İran'a bize önceden haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Bu sayede can kaybı yaşanmadı ve kimse yaralanmadı' ifadelerini kullandı.

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İran, ABD’nin ülkesini bombalamasına misilleme olarak Katar ve Irak’taki ABD üslerine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD’nin ülkesini bombalamasına misilleme olarak Katar ve Irak’taki ABD üslerine saldırı düzenlemişti.

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ABD Başkanı, İran’ın saldırıdan önce kendilerini bilgilendirdiğini iddia etti.

ABD Başkanı, İran’ın saldırıdan önce kendilerini bilgilendirdiğini iddia etti.

İran’ın saldırısı sonrasında kameraların karşına geçen ABD Başkanı Donald Trump, saldırı öncesinde kendilerine ve Katar’a bilgi verdiğini iddia ettiği İran’a teşekkür etti.

“Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı” diyen Trump, “'ran'a bize önceden haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Bu sayede can kaybı yaşanmadı ve kimse yaralanmadı. Belki İran artık bölgede barış ve uyuma doğru ilerleyebilir ve ben de İsrail'i aynı şeyi yapmaya şevkle teşvik edeceğim' ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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