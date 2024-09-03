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İpin Ucu Kaçınca Odaların Dağınıklığından Düğün Çerezine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

İpin Ucu Kaçınca Odaların Dağınıklığından Düğün Çerezine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.09.2024 - 20:58

Bakalım bu Salı gününde kimler Twitter’da etkileşime doymuş, kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Hazırsanız başlayalım!

Hazırsanız başlayalım!
twitter.com

Tespit dediğin 👇

Tespit dediğin 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Hepimiz 👇

Hepimiz 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Amin diyelim 👇

Amin diyelim 👇
twitter.com

Böyle bi’ keyif dileriz herkese 👇

Böyle bi’ keyif dileriz herkese 👇
twitter.com

Bağımlılar kendini belli etti 👇

Bağımlılar kendini belli etti 👇
twitter.com

İyi taktik 👇

İyi taktik 👇
twitter.com

Yarın görüşmek üzere 👋🏻

Yarın görüşmek üzere 👋🏻
twitter.com

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