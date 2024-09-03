İpin Ucu Kaçınca Odaların Dağınıklığından Düğün Çerezine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
İpin Ucu Kaçınca Odaların Dağınıklığından Düğün Çerezine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım bu Salı gününde kimler Twitter’da etkileşime doymuş, kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Hazırsanız başlayalım!
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Tespit dediğin 👇
👇
Hepimiz 👇
👇
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Amin diyelim 👇
Böyle bi’ keyif dileriz herkese 👇
Bağımlılar kendini belli etti 👇
İyi taktik 👇
Yarın görüşmek üzere 👋🏻
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